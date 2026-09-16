Yuccie bringt leichtes Tiefeinsteiger-Duo „Junico Wave“

Produktnews: Mit dem Junico Wave erweitert die Hamburger E-Bike-Marke Yuccie Bikes ihre Modellpalette für das Modelljahr 2027 um einen leichtfüßigen Unisex-Tiefeinsteiger. Trotz des Wave-Rahmens ohne Oberrohr bleiben die beiden Modellvarianten mit angegebenen 20 kg bzw. 21 kg bemerkenswert leicht.

Ein Tiefeinsteiger muss weder schwer noch wuchtig sein – mit diesem Anspruch startet Yuccie in die nächste Generation. Für das Modelljahr 2027 erweitern die Hamburger die Junico-Familie um einen komplett neu entwickelten Tiefeinsteiger. Das Junico Wave verbindet einen modernen Wave-Rahmen mit niedrigem Gewicht, moderner Technik und hohem Alltagskomfort. Beim Antrieb setzt Yuccie weiterhin auf Bafang-Heckmotoren mit integriertem Drehmomentsensor. Eine Besonderheit bietet die Akku-Integration: Der Akku wird bequem nach oben aus dem Unterrohr entnommen statt wie üblich nach unten.







Neues Cockpit und Bafang-App

Durch den Entfall des Oberrohrs hat Yuccie auch das Cockpit komplett neu entwickelt. Das Display sitzt nun direkt im winkelverstellbaren Vorbau, was eine aufrechte Sitzposition unterstützt und die Bedienelemente zentral im Blickfeld hält. Bei der Konnektivität setzt Yuccie auf die Kompatibilität mit der Bafang-App, wodurch unter anderem Routenhinweise zur Navigation direkt auf dem Fahrraddisplay dargestellt werden können. Optional lässt sich das Bike zudem über die eigene Yuccie-App mit einem nachrüstbaren GPS-Tracker ausstatten.







Yuccie Junico Wave: Farbvarianten und Preise

• Yuccie Junico Wave Flow (20 kg): Erhältlich in iceblue, sage green shiny und black matt für 2.399 Euro.

• Yuccie Junico Wave Active (21 kg): Erhältlich in den oben genannten Farben sowie zusätzlich in blackberry matt für 2.299 Euro.

Beide Modelle werden in den Rahmenhöhen 43 cm und 51 cm angeboten.







Web: www.yuccie-bikes.com

Fotos: Yuccie Bikes