All Mountain Style x Red Bull Rampage

Produktnews: Die Marke All Mountain Style (AMS), in Deutschland vertrieben durch die Agentur SUGO, feiert ein besonderes Freeride-Jubiläum. Zum 25-jährigen Bestehen der legendären Red Bull Rampage bringt der Zubehör-Spezialist eine exklusive Jubiläumskollektion auf den Markt. Die Linie umfasst Rahmenschutzfolien, Mud Guards und Griffe in sehr prägnanten Designs.

Die Red Bull Rampage gilt als das spektakulärste Freeride-Event der Welt. Anlässlich des 25. Jubiläums stattet All Mountain Style (AMS) Biker mit passendem Zubehör aus, das nicht nur Schutz vor Steinschlag und Schlamm bietet, sondern auch optische Highlights setzt.







Auffällige Design-Linien für individuelle Vibes

Die Kollektion baut auf den bewährten Frame Guards und Mud Guards von AMS auf und gliedert sich in drei unterschiedliche Styles:

25 Jahre Edition (Limitierte Jubiläumsgrafik): Das streng limitierte Sammlerstück zur 25. Ausgabe des Events. Das Design setzt auf exklusive Jubiläums-Grafiken.



UVP Frame Guard: 50,00 € | UVP Mud Guard: 25,00 €

Freeride Flames: Klassisch inspiriert von Hot-Rod-Flammen in Rot, Schwarz und Gelb für einen lauten und auffälligen Auftritt am Trailbike oder Downhiller. UVP Frame Guard: 45,00 € | UVP Mud Guard: 21,00 €





Desert Camo: Optisch angelehnt an die raue Kulisse der Wüste in Utah. Eine Kombination aus Sand-, Fels- und Erdtönen. UVP Frame Guard: 45,00 € | UVP Mud Guard: 21,00 €



All Mountain Style Rise Grips in der Rampage Edition







Ergänzt werden die Mud Guards durch die bewährte Griffplattform AMS Rise Grips in der Farbe Stealth Black. Die Sonderedition verpasst den Griffen ein vollfarbiges Red Bull Rampage Logo auf den Endkappen.

UVP Rise Grips: 35,00 €

Die Produkte der Red Bull Rampage Jubiläumskollektion sind ab sofort direkt beim Hersteller sowie im Fachhandel erhältlich.







Web: allmountainstyle.com

Fotos (c) SUGO / All Mountain Style