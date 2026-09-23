Hinter der Marke Liv vereinen sich die Kräfte des größten Fahrradherstellers der Welt, Giant, mit dem Ziel, mehr Frauen aufs Rad zu bringen. Ein wichtiges Mittel dabei sind erschwingliche und vielseitig einsetzbare Bikes. Mit dem neuen BeLiv AR will die Marke genau das realisieren. Das Allround-Bike ist mit seinem leichten Alurahmen und den komfortablen 32-mm-Reifen flott unterwegs – ob auf Asphalt oder Schotter.

Das Liv BeLiv AR in der Übersicht

„Das BeLiv AR erweitert die Möglichkeiten, die Rennradfahren Frauen bieten kann“, so beschreibt Sally Wang, Liv Global Road Category Manager, das neu vorgestellte Dropbar-Bike. Es ist ein klassisches Do-it-all-Rennrad, auf dem sich dank ausdauernder Endurance-Geometrie und der Reifenfreiheit bis 43 mm selbst lange Radtouren auf wechselnden Untergründen spielend abspulen lassen und das es erlaubt, den Fokus auf das Erlebnis zu legen, nicht auf das Fahrmaterial. Der Rahmen mag aus Aluminium gefertigt sein; Starrgabel und Sattelstütze sind dagegen bei beiden Ausstattungsvarianten aus leichtem Carbon gefertigt. Preislich rangiert das BeLIv AR zwischen 1.700 und 2.000 Euro (UVP), zudem stehen drei Rahmenfarben zur Auswahl.

Einsatzbereich Allroad, Asphalt und leichtes Offroad-Gelände

Allroad, Asphalt und leichtes Offroad-Gelände Rahmenmaterial Aluminium (Carbon-Gabel)

Aluminium (Carbon-Gabel) Rahmengrößen XXS, XS, S, M, L

XXS, XS, S, M, L Farben Misty Aloe, Camel Silk, Tyrian Purple

Misty Aloe, Camel Silk, Tyrian Purple Max. Systemgewicht 126,5 kg

126,5 kg liv-cycling.com

Preis (UVP) 1.700 Euro / 2.000 Euro







Wo brilliert das Liv BeLiv AR?

Egal ob lange, staubige Sommertouren über ausgedehnte Wegenetze im Backcountry, schnelle Feierabendrunden vor dem nächsten Herbststurm oder sogar mehrtägige Reisen über Asphalt und Schotter quer durch unbekannte Landschaften: Das Liv BeLiv will zu jeder Zeit ein zuverlässiger und vor allem schneller und komfortabler Begleiter sein. Für Komfort sorgen nicht nur eine Carbon-Sattelstütze mit spezifisch designtem Flex und der Liv Approach Sattel mit seiner „Particle Flow Technology“, der den Druck gleichmäßig verteilen soll, sondern auch Details wie die vergrößerte Auflagefläche des Dropbars, um Druckstellen an den Händen zu vermeiden. Gleichzeitig stellt der aerodynamisch geformte Rahmen sicher, dass keine Kraft unnötig an den Luftwiderstand verschenkt wird. Und weil Passform definitiv der wichtigste Gesichtspunkt bei der Auswahl eines neuen Bikes ist, ist das Liv in fünf Rahmengrößen von XXS bis L erhältlich. Alle Rahmengrößen basieren auf einem großen Pool an anatomischen Daten, mit denen Liv seine Bikes möglichst passgenau für Fahrerinnen designen möchte.







Ausstattungshighlights und Geometrie

Die beiden Ausstattungs­vari­anten unterscheiden sich um 300 Euro; das Topmodell rechtfertigt seinen Preis mit einer Mittelklasse-Shimano-105-Schaltgruppe, die zwei Kettenblätter vorne und zwölf Ritzel hinten bietet. Gegenüber der 1×11-Fach-Schaltung am BeLiv AR 1 erlaubt die 105 höhere Geschwindigkeiten in der Ebene; dafür hat man am Berg etwas das Nachsehen. Einen detaillierten Blick erlaubt der Ritzelrechner. Sowohl das AR 1 als auch das AR 0 rollen ab Werk auf 32 mm breiten Allroad-Reifen aus dem Hause Giant, die tubeless-fähig sind. Auch die Laufräder sind tubeless-ready; mit ihren breiten Felgen lässt sich die große Reifenfreiheit des Rahmens von 43 mm gut ausnutzen.

XXS XS S M L Sitzrohrlänge 375 410 445 480 515 Sitzrohrwinkel (Grad) 75,0 74,5 74,5 74,0 74,0 Oberrohrlänge 502 515 525 540 555 Steuerrohrlänge 110 118 138 158 178 Steuerrohrwinkel (Grad) 70,0 70,5 71,5 72,0 72,0 Radstand 994 999 1001 1006 1022 Kettenstrebenlänge 422 422 422 422 422 Tretlagerabsenkung 80 80 80 80 80 Stack 522 538 561 582 601 Reach 362 366 369 373 383 Überstandshöhe 680,3 703,7 730,7 760,4 788,7 Lenkerbreite Unten 380 / Oben 350 Unten 380 / Oben 350 Unten 400 / Oben 370 Unten 400 / Oben 370 Unten 420 / Oben 390 Vorbaulänge 70 70 80 90 90 Kurbellänge 160 oder 165 165 165 170 170







Infos und Bilder: Pressemitteilung Liv