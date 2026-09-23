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Vielseitigkeit bedeutet Freiheit: Liv BeLiv AR 2026

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Liv Beliv AR

Hinter der Marke Liv vereinen sich die Kräfte des größten Fahrradherstellers der Welt, Giant, mit dem Ziel, mehr Frauen aufs Rad zu bringen. Ein wichtiges Mittel dabei sind erschwingliche und vielseitig einsetzbare Bikes. Mit dem neuen BeLiv AR will die Marke genau das realisieren. Das Allround-Bike ist mit seinem leichten Alurahmen und den komfortablen 32-mm-Reifen flott unterwegs – ob auf Asphalt oder Schotter.

Das Liv BeLiv AR in der Übersicht

„Das BeLiv AR erweitert die Möglichkeiten, die Rennradfahren Frauen bieten kann“, so beschreibt Sally Wang, Liv Global Road Category Manager, das neu vorgestellte Dropbar-Bike. Es ist ein klassisches Do-it-all-Rennrad, auf dem sich dank ausdauernder Endurance-Geometrie und der Reifenfreiheit bis 43 mm selbst lange Radtouren auf wechselnden Untergründen spielend abspulen lassen und das es erlaubt, den Fokus auf das Erlebnis zu legen, nicht auf das Fahrmaterial. Der Rahmen mag aus Aluminium gefertigt sein; Starrgabel und Sattelstütze sind dagegen bei beiden Ausstattungsvarianten aus leichtem Carbon gefertigt. Preislich rangiert das BeLIv AR zwischen 1.700 und 2.000 Euro (UVP), zudem stehen drei Rahmenfarben zur Auswahl.

  • Einsatzbereich Allroad, Asphalt und leichtes Offroad-Gelände
  • Rahmenmaterial Aluminium (Carbon-Gabel)
  • Rahmengrößen XXS, XS, S, M, L
  • Farben Misty Aloe, Camel Silk, Tyrian Purple
  • Max. Systemgewicht 126,5 kg
  • liv-cycling.com
  • Preis (UVP) 1.700 Euro / 2.000 Euro
Liv Beliv AR
Fahre, wohin du willst, und wie du willst – so lautet das Versprechen des neuen Liv BeLiv AR. Das Endurance-Rennrad gibt es in zwei Ausstattungsmodellen für 1.700 bzw. 2.000 Euro (UVP).

Wo brilliert das Liv BeLiv AR?

Egal ob lange, staubige Sommertouren über ausgedehnte Wegenetze im Backcountry, schnelle Feierabendrunden vor dem nächsten Herbststurm oder sogar mehrtägige Reisen über Asphalt und Schotter quer durch unbekannte Landschaften: Das Liv BeLiv will zu jeder Zeit ein zuverlässiger und vor allem schneller und komfortabler Begleiter sein. Für Komfort sorgen nicht nur eine Carbon-Sattelstütze mit spezifisch designtem Flex und der Liv Approach Sattel mit seiner „Particle Flow Technology“, der den Druck gleichmäßig verteilen soll, sondern auch Details wie die vergrößerte Auflagefläche des Dropbars, um Druckstellen an den Händen zu vermeiden. Gleichzeitig stellt der aerodynamisch geformte Rahmen sicher, dass keine Kraft unnötig an den Luftwiderstand verschenkt wird. Und weil Passform definitiv der wichtigste Gesichtspunkt bei der Auswahl eines neuen Bikes ist, ist das Liv in fünf Rahmengrößen von XXS bis L erhältlich. Alle Rahmengrößen basieren auf einem großen Pool an anatomischen Daten, mit denen Liv seine Bikes möglichst passgenau für Fahrerinnen designen möchte.

Ausstattungshighlights und Geometrie

Die beiden Ausstattungs­vari­anten unterscheiden sich um 300 Euro; das Topmodell rechtfertigt seinen Preis mit einer Mittelklasse-Shimano-105-Schaltgruppe, die zwei Kettenblätter vorne und zwölf Ritzel hinten bietet. Gegenüber der 1×11-Fach-Schaltung am BeLiv AR 1 erlaubt die 105 höhere Geschwindigkeiten in der Ebene; dafür hat man am Berg etwas das Nachsehen. Einen detaillierten Blick erlaubt der Ritzelrechner. Sowohl das AR 1 als auch das AR 0 rollen ab Werk auf 32 mm breiten Allroad-Reifen aus dem Hause Giant, die tubeless-fähig sind. Auch die Laufräder sind tubeless-ready; mit ihren breiten Felgen lässt sich die große Reifenfreiheit des Rahmens von 43 mm gut ausnutzen.

XXSXSSML
Sitzrohrlänge375410445480515
Sitzrohrwinkel (Grad)75,074,574,574,074,0
Oberrohrlänge502515525540555
Steuerrohrlänge110118138158178
Steuerrohrwinkel (Grad)70,070,571,572,072,0
Radstand994999100110061022
Kettenstrebenlänge422422422422422
Tretlagerabsenkung8080808080
Stack522538561582601
Reach362366369373383
Überstandshöhe680,3703,7730,7760,4788,7
LenkerbreiteUnten 380 / Oben 350Unten 380 / Oben 350Unten 400 / Oben 370Unten 400 / Oben 370Unten 420 / Oben 390
Vorbaulänge7070809090
Kurbellänge160 oder 165165165170170

Liv Beliv AR

Liv Beliv AR

Infos und Bilder: Pressemitteilung Liv

Stichworte:#VMroadAllroadLivNewsProduktnews

Über Lukas Mühlehner

Als Niederbayer passt er perfekt ins Velomotion-Team; Lukas Mühlehner studierte in Regensburg Philosophie, Geschichte und Politikwissenschaft und sammelte nebenbei in der Bike-Industrie und später bei mtb-news.de viel Erfahrung in der Branche und im redaktionellen Arbeiten. Vom Donau-Flachland ist er in den Bayerischen Wald gezogen, um seine Volontärstelle bei Velomotion anzutreten und auf den dortigen MTB-Trails zwischen Arber und Geißkopf auf ausgiebige Testfahrten zu gehen.