Shimano Fahrradschaltungen sind weltbekannt. Doch für den japanischen Hersteller endet der Weg der Kraftübertragung zwischen Fahrer und Fahrrad nicht an der Kurbel oder am Pedal; auch bei der Entwicklung von Bikeschuhen ist Shimano weit vorne. Nun präsentiert die Marke mit Dynalast 2.0 eine überarbeitete Schuhplattform, die Langstrecken-Komfort und Leistungseffizienz an Gravel-, XC- und Roadbikes verbessern soll.

Shimano Dynalast 2.0

Die vielbemühte Phrase „Evolution statt Revolution“ beschreibt wohl ganz treffend den Entwicklungsschritt, den Shimano mit der Vorstellung von Dynalast 2.0 tätigt. Im Kern des Updates für die Fahrradschuh-Designplattform steht eine optimierte Fixierung des Fußes im Schuh, während dem Vorderfuß eine natürlichere Bewegung unter Last ermöglicht werden soll. Die Passgenauigkeit für unterschiedliche Fußformen wird dank dreier verschiedener Fit-Optionen weiter verbessert. Die Fortschritte in Sachen Biomechanik basieren dabei auf großen Mengen an anatomischen Daten, die in den letzten Jahren gesammelt wurden.







Die Dynalast 2.0-Technologie findet sich in den höherpreisigen Fahrradschuhen von Shimano für den Bereich Gravel, XC und Road wieder. Das spezielle Design soll Vorteile bei Komfort, Stabilität und Pedalier-Effizienz bringen und die Kraftübertragung zwischen Fuß und Pedal angenehm, aber effektiv gestalten.







Ein wichtiger Teil bei der Umsetzung dieses Performance-Aspekts ist die Passform. Mit den drei Fit-Optionen „Narrow“, „Standard“ und „Wide“ können Fahrer ihren passenden Shimano-Schuh noch passgenauer auswählen. Diese Änderungen warten konkret auf euch:







Standard Fit Zehenvolumen um 4 % gegenüber Dynalast 1.0 erhöht, bei ähnlicher Passform für Mittelfuß & Ferse

Zehenvolumen um 4 % gegenüber Dynalast 1.0 erhöht, bei ähnlicher Passform für Mittelfuß & Ferse Wide Fit Zehenbox um 6 mm breiter als bisher; insgesamt 7 % mehr Zehenvolumen

Zehenbox um 6 mm breiter als bisher; insgesamt 7 % mehr Zehenvolumen Narrow Fit (neu) Geringeres Volumen für engere Passform

Mit den Optimierungen, die Dynalast 2.0 bereithält, möchte Shimano erreichen, dass Fahrer korrekt sitzende Fahrradschuhe anhand ihrer Fußbreite auswählen können und nicht etwa gezwungen werden, bei der Schuhgröße eine Nummer nach oben zu korrigieren, um ausreichend Komfort zu erhalten. Wir sind gespannt, die überarbeitete Schuhplattform selbst ausprobieren zu können.

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Infos und Bilder: Pressemitteilung Shimano