Mountainbike

BMC Fourstroke AMP LT







Die Schweizer Marke BMC hat dem Fourstroke AMP LT keinen Viertakter spendiert, sondern setzt auf die 350 W Leistung des TQ HPR60. Naheliegende Wortspiele beiseite: Das BMC Fourstroke AMP LT prescht dank leichter Ausstattung und XC-Orientierung antriebsstark voran. Bei beiden Ausstattungsvarianten für jeweils 6.999 bzw. 9.999 Euro verwaltet ein RockShox Fahrwerk die 120 mm Federweg an Front und Heck. Zwischen den Versionen liegt 1 kg Gewicht, das Topmodell kommt mit 360-Wh-Akku auf 16,3 kg. Wir sind gespannt, wann die erste 32-Zoll-Version eines Light-E-MTBs kommt.

Alleinstellungsmerkmal XC-Maschine mit Extra-Vortrieb

XC-Maschine mit Extra-Vortrieb Rahmenmaterial Carbon

Carbon Akkugrößen 360 Wh

360 Wh Gewicht (Herstellerangabe) 16,3 / 17,3 kg

16,3 / 17,3 kg de.bmc-switzerland.com

Preis (UVP) 6.999 / 9.999 Euro

Lauf eElja







Das eElja ist das erste E-Mountainbike der isländischen Marke und hält sich nicht mit ambitionierten Zielen zurück. Denn das von TQ befeuerte Trailbike bietet verspielte 140 / 130 mm Federweg und kommt so auf ein rekordverdächtiges Gewicht von 16,6 kg in der Topversion. Auffällig ist auch die wuchtige Hinterbauschwinge des Eingelenker-Konzepts. Auch wenn es optisch dick aufträgt: Mit den kommunizierten Gewichtsangaben liegt das Lauf eElja weit vorne im Leichtbau-Rennen. Dafür werden aber auch bis zu 8.490 US-Dollar fällig.

Alleinstellungsmerkmal Leichtes Trail-E-Bike mit 130 / 140 mm Federweg

Leichtes Trail-E-Bike mit 130 / 140 mm Federweg Rahmenmaterial Carbon

Carbon Akkugrößen 360 Wh

360 Wh Gewicht (Herstellerangabe) ab 16,6 kg

ab 16,6 kg www.laufcycles.com

Preis (UVP) 6.990 / 8.490 US-Dollar

Norco Sight VLT TQ







Das Norco Sight VLT TQ ist das bis dato einzige High-Pivot-Fully unter den E-MTBs mit TQ HPR60-Motor. Der Vorteil des Hinterbaus? Durch den hohen Drehpunkt wird eine nach hinten gerichtete Raderhebungskurve erzielt, sodass das Hinterrad Schlägen besser ausweichen kann. Kein Wunder also, dass man auf dem Norco Sight VLT TQ mit 150 / 160 mm verdammt schnell unterwegs sein kann. Für die einzige Ausstattungsvariante, die der kanadische Hersteller aktuell anbietet, werden 9.900 Euro fällig.

Alleinstellungsmerkmal High-Pivot-All-Mountain mit 160 / 150 mm Federweg

High-Pivot-All-Mountain mit 160 / 150 mm Federweg Rahmenmaterial Carbon

Carbon Akkugrößen 580 Wh

580 Wh Gewicht (Herstellerangabe) 20,2 kg

20,2 kg www.norco.com

Preis (UVP) 9.900 Euro

Propain Sresh SL







Die Versendermarke Propain will mit dem Sresh SL ein leichtes, federwegsstarkes E-Bike mit natürlichem Fahrgefühl anbieten. 160 mm vorne, 150 mm hinten und wahlweise ein Mullet- oder 29-Zoll-Setup sind die Eckdaten des Carbonfullys, das sich im Konfigurator vom Kunden umfassend anpassen lässt. In der Basis-Version kommt das Propain Sresh SL auf einen Preis von 5.994 Euro, bei der Akkugröße hat man die Wahl zwischen 360 und 580 Wh.

Alleinstellungsmerkmal Vielfältig konfigurierbares All-Mountain-Bike

Vielfältig konfigurierbares All-Mountain-Bike Rahmenmaterial Carbon

Carbon Akkugrößen 360 / 580 Wh

360 / 580 Wh www.propain-bikes.com

Preis (UVP) ab 5.994 Euro

Rose File Plus







Mit seinen simplen, funktionalistischen Formen und dem minimalistischen Branding erinnert der Rahmen des Rose File Plus an ein Bauhaus-Projekt. Das 140/150 mm Trailfully ist aber beileibe nicht aus dem letzten Jahrhundert, sondern bietet jede Menge Reserven für die Abfahrt. Zudem ist der Fahrspaß vergleichsweise erschwinglich: Zwischen 4.900 und 6.900 Euro liegen die Preise für die vier angebotenen Ausstattungsvarianten. Alle Modelle verfügen über einen 500-Wh-Akku für mehr Reichweite und mehr Höhenmeter.

Alleinstellungsmerkmal Geradliniges 140/150 mm Trailbike

Geradliniges 140/150 mm Trailbike Rahmenmaterial Carbon

Carbon Akkugrößen 580 Wh

580 Wh Gewicht (Herstellerangabe) 18,6-20,3 kg

18,6-20,3 kg www.rosebikes.de

Preis (UVP) 4.900-6.900 Euro

Rotwild R.X290







Ein weiterer Kontrahent im Wettbewerb um das leichteste E-Mountainbike mit dem TQ HPR60-Motor ist das Rotwild R.X290. Nicht nur der verhältnismäßig kleine 290-Wh-Akku, sondern auch das durchoptimierte Carbon-Chassis und die Wahl leichter Komponenten verhelfen dem R.X290 zu einem phänomenalen Gewicht von 16,2 kg in der Topversion. Ungewöhnlich: Rotwild bietet sogar ein Rahmenset für 4.990 Euro an; für die beiden Komplettbikes zahlt man 9.990 bzw. 11.990 Euro.

Alleinstellungsmerkmal Sehr leichtes 140 / 120 mm Trailbike

Sehr leichtes 140 / 120 mm Trailbike Rahmenmaterial Carbon

Carbon Akkugrößen 290 Wh

290 Wh Gewicht (Herstellerangabe) ab 16,2 kg

ab 16,2 kg www.rotwild.com

Preis (UVP) 4.990 / 9.990 / 11.990 Euro

Scott Lumen







Unter den Scott Lumen-Modellen gibt es vier Bikes, die mit dem TQ HPR60-Motor ausgestattet sind. Die XC/DC-Plattform basiert auf dem legendären Scott Spark 900 und stellt 130 mm Federweg am Heck bereit. An der Front sind es 140 mm. Rekordverdächtig: Mit 360-Wh-Akku kommt das Scott Lumen 900 SL auf lediglich 16,0 kg im Tubeless-Setup, so der Hersteller. Der Vollcarbon-Rahmen mit HMX-Fasern und der „verstecktem“ Dämpfer spielen hier eine große Rolle. Ganze 13.999 Euro muss man für das Topmodell bezahlen, den Einstieg macht das Scott Lumen 920 für 6.299 Euro.

Alleinstellungsmerkmal Ultraleichtes 140 / 130 mm Downcountry-Bike mit integriertem Dämpfer

Ultraleichtes 140 / 130 mm Downcountry-Bike mit integriertem Dämpfer Rahmenmaterial Carbon

Carbon Akkugrößen 360 Wh

360 Wh Gewicht (Herstellerangabe) ab 16,0 kg

ab 16,0 kg www.scott-sports.com

Preis (UVP) 6.299-13.999 Euro

Scott Voltage







Auch das Scott Voltage-Trailbike versetzt den Dämpfer ins Innere des Vollcarbon-Rahmens. Das 150-mm-Trailbike bietet so einen auffälligen Look. Von der Enduro-Plattform hat sich das Lumen die Funktion des absenkbaren Federwegs abgeschaut: Mit einem Hebel am Lenker lässt sich der Hub am Heck von 155 auf 100 mm begrenzen, sodass die Klettereigenschaften des Voltage für anspruchsvolle oder lange Uphills verbessert werden. Zusammen mit den 160 mm vorne ist das Scott Voltage somit ein vielseitiger All-Mountain-Allrounder.

Alleinstellungsmerkmal 150-mm-Trailbike mit integriertem Dämpfer

150-mm-Trailbike mit integriertem Dämpfer Rahmenmaterial Carbon

Carbon Akkugrößen 360 Wh

360 Wh Gewicht (Herstellerangabe) ab 19,1 kg

ab 19,1 kg www.scott-sports.com

Preis (UVP) 6.299-9.999 Euro

Simplon Rapcon :e TQ







Das Simplon Rapcon :e TQ kann je nach Kundenwunsch mit Mullet- oder 29-Zoll-Laufrädern bestellt werden und lässt sich dank verschiedener Federwegsoptionen zudem als Trail- oder Endurobike konfigurieren. An Bord des 160 / 170 mm Fullys mit Flipchip und Option auf 160 mm Frontfederweg ist ein 360 Wh großer Akku, der den TQ HPR60-Motor speist. Wie bereits erwähnt steckt der Hersteller aus Vorarlberg momentan in wirtschaftlichen Schwierigkeiten.

Alleinstellungsmerkmal Wandelbares Trail- oder Endurobike

Wandelbares Trail- oder Endurobike Rahmenmaterial Carbon

Carbon Akkugrößen 360 Wh

360 Wh Gewicht (Herstellerangabe) ab 19,3 kg

ab 19,3 kg www.simplon.com

Preis (UVP) ab 7.999 Euro

Stevens E-Maverick







Das Stevens E-Maverick in der Topvariante als AM 9.4.3 kommt laut dem deutschen Hersteller auf ein Gewicht von 16,8 kg – und das mit einem 360-Wh-Akku! Dafür werden dann knapp 9.500 Euro fällig und damit ein Stück weit weniger als bei den Konkurrenten. Und mit dem AM 7.4.3 geht es sogar noch etwas erschwinglicher: 6.499 Euro ruft Stevens für das Einsteiger-E-Maverick auf, welches dann 18,2 kg wiegt und eine robuste, trailtaugliche Ausstattung aufweist.

Alleinstellungsmerkmal Reichweitenstarkes & dennoch leichtes 140 mm Trailbike

Reichweitenstarkes & dennoch leichtes 140 mm Trailbike Rahmenmaterial Carbon

Carbon Akkugrößen 360 Wh

360 Wh Gewicht (Herstellerangabe) ab 16,2 kg

ab 16,2 kg www.stevensbikes.com

Preis (UVP) 6.499 / 9.499 Euro

Trek Fuel+







Wie auch sein nicht-elektrischer Bruder ist das Trek Fuel+ in drei Varianten erhältlich, die sich in Sachen Federweg und Laufradsetup unterscheiden, aber auf der gleichen Rahmenplattform basieren: Das Fuel+ LX ab 8.699 Euro ist ein Full-29er und kommt mit 160 mm Federweg am Heck und 170 mm an der Front. Die Preise für das Mullet-Bike MX starten bei 8.499 Euro, das Fuel+ EX mit 145 / 150 mm Federweg rollt wieder ausschließlich auf 29-Zoll-Laufrädern und ist mit Aluminium-Rahmen ab 5.499 Euro zu haben.

Alleinstellungsmerkmal Stark anpassbares All-Mountain-Bike

Stark anpassbares All-Mountain-Bike Rahmenmaterial Carbon oder Aluminium

Carbon oder Aluminium Akkugrößen 360 Wh

360 Wh Gewicht (Herstellerangabe) ab 19,7 kg

ab 19,7 kg www.trekbikes.com

Preis (UVP) 5.499-11.690 Euro

Yeti MTe







Last, but certainly not least reiht sich das Yeti MTe (hier geht es zu unserem Test) unter die doch recht elitäre Gruppe an E-MTBs mit TQ HPR60 Motorpower ein. Hier feierte – neben dem Full-Power LTe – der neue Sixfinity-Hinterbau der Marke aus Colorado Premiere. Wie sich das Bike in der 13.900 Euro teuren Topversion im Velomotion-Test schlägt, könnt ihr direkt im Anschluss nachlesen. Vorher machen wir aber noch mit den Dropbar-Bikes mit TQ-Motor weiter!