Verlosung/Produktnews: Die Radsaison endet nicht mit dem Sommer. Mit seiner Ride All Year Initiative verfolgt GripGrab einen ganzheitlichen Ansatz für Herbst und Winter: Statt einzelne Bekleidungsteile isoliert zu betrachten, setzt die dänische Marke auf ein abgestimmtes Layering-System von der ersten Schicht auf der Haut bis zum Wetterschutz – ergänzt durch Handschuhe, Überschuhe und weitere Accessoires. Für Herbst und Winter 2026 stehen dabei einige neue Produkte besonders im Fokus. Damit ihr selbst den Winter durchfahren könnt, verlosen wir zusammen mit GribGrab ein Set im Wert von über 1000 Euro.

Wenn die Tage kürzer werden, die Temperaturen sinken und Regen, Wind oder sogar Schnee zum Trainingsalltag gehören, wird die Wahl der richtigen Bekleidung entscheidend. Genau hier setzt GripGrab mit Ride All Year an. Die Idee dahinter ist ebenso einfach wie konsequent: Das Wetter soll möglichst selten darüber entscheiden, ob eine Ausfahrt stattfindet.

Dafür betrachtet GripGrab Winterbekleidung als Gesamtsystem. Baselayer sollen Feuchtigkeit vom Körper transportieren und die Temperatur regulieren, Midlayer zusätzliche Isolation schaffen und die äußere Schicht vor Wind, Kälte und wechselhaften Bedingungen schützen. Handschuhe, Überschuhe, Mützen und Socken schließen schließlich die klassischen Schwachstellen an Händen, Füßen und Kopf.







Im Zentrum des Performance-orientierten Angebots steht dabei die PACR Linie. Sie setzt auf einen körpernahen Race Fit und richtet sich vor allem an sportlich ambitionierte Rennrad- und Gravel-Fahrer. GripGrab entwickelt und testet seine Produkte nach eigenen Angaben unter realen Bedingungen und bezieht dabei Erfahrungen von Profi-, Test- und Alltagsfahrern ein.

Highlight: AquaShield Waterproof Winter Road Shoe Covers

Kalte und nasse Füße gehören zu den zuverlässigsten Spaßbremsen einer langen Winterausfahrt. Mit den neuen AquaShield Waterproof Winter Road Shoe Covers setzt GripGrab deshalb auf besonders weitreichenden Schutz.







Auffälligstes Merkmal ist der ausgesprochen hohe Schnitt. Die Überschuhe reichen weit über den Knöchel hinaus und sollen dadurch einen besseren Übergang zu langer Winterhose oder Beinlingen ermöglichen. Gleichzeitig werden Unterschenkel und Schuhöffnung stärker gegen Spritzwasser, Regen und kalten Fahrtwind abgeschirmt.

Beim Material setzt GripGrab auf beschichtetes, drei Millimeter starkes biobasiertes Neopren. Wassergeschützte Nähte sollen das Eindringen von Feuchtigkeit zusätzlich reduzieren. Im unteren Bereich kommt GripGrabs IntelliSeal-Technologie zum Einsatz, die auf einen eng anliegenden Abschluss ohne klassischen Reißverschluss setzt. Ein abriebfester Sohlenbereich sowie zusätzlicher Schutz an den Stellen, die mit der Kurbel in Berührung kommen können, sollen die Haltbarkeit erhöhen. Reflektierende Elemente ergänzen das Winterkonzept.

Vollkommen ausschließen lässt sich eindringendes Wasser bei einem Rennrad-Überschuh konstruktionsbedingt allerdings nicht – beispielsweise im Bereich der Cleats oder bei lang anhaltendem Starkregen über die obere Öffnung.







Highlight: PACR Winter Jacket

Die zentrale Außenschicht des neuen Systems bildet das PACR Winter Jacket. Die Jacke richtet sich an sportliche Rennrad- und Gravel-Fahrer und kombiniert Windschutz mit Isolation und möglichst hoher Atmungsaktivität.

Herzstück ist ein dreilagiges Windtex-Softshellmaterial. Es soll kalten Fahrtwind abhalten, während eine wasserabweisende, nicht fluorierte Ausrüstung leichten Regen und Spritzwasser abperlen lässt. Die Innenseite besitzt eine waffelartige Struktur, die Luft einschließt und damit die Isolation unterstützt, ohne den Feuchtigkeitstransport bei intensiveren Belastungen unnötig einzuschränken.







Passend zur PACR Linie fällt der Schnitt eng und sportlich aus. Raglanärmel und vorgeformte Arme orientieren sich an der typischen Position auf Rennrad und Gravelbike. Verklebte Abschlüsse, ein hoher Kragen und ein verlängertes Rückenteil sollen Zugluft reduzieren. Praktisch ist zudem der Zwei-Wege-YKK-Reißverschluss, über den sich die Belüftung während intensiver Abschnitte regulieren lässt. Drei klassische Rückentaschen, eine zusätzliche Reißverschlusstasche und reflektierende Details komplettieren die Ausstattung.

Wichtig: Das PACR Winter Jacket ist als atmungsaktive Winter-Softshell und nicht als vollständig wasserdichte Regenjacke oder extrem dick isolierte Deep-Winter-Jacke konzipiert. Gerade deshalb lässt sie sich flexibel mit den unterschiedlichen Schichten des Ride All Year Systems kombinieren.

Highlight: PACR Winter Seamless Long Sleeve Base Layer







Ein gutes Wintersystem beginnt direkt auf der Haut. Das neue PACR Winter Seamless Long Sleeve Base Layer wurde speziell für intensive Belastungen bei kalten Temperaturen entwickelt.

GripGrab nutzt dafür eine nahezu nahtlose Rundstrickkonstruktion mit unterschiedlichen Strickzonen. Im Bereich des Oberkörpers erzeugen strukturierte Flächen kleine Luftpolster und sollen dadurch Wärme speichern. An Schultern und Ärmeln fällt das Material dagegen dünner und glatter aus, damit unter eng anliegenden Jerseys und Jacken möglichst wenig zusätzliches Volumen entsteht.

Die Materialmischung aus Polypropylen, Polyamid und Elasthan ist auf Feuchtigkeitstransport und schnelles Trocknen ausgelegt. Eine Polygiene-Behandlung soll außerdem die Geruchsbildung bei wiederholtem Einsatz reduzieren. Durch den körpernahen Second-Skin-Schnitt eignet sich das Baselayer als erste Schicht unter dem PACR Winter Jacket; bei sehr niedrigen Temperaturen kann zusätzlich die isolierende PACR Mid-Layer Vest dazwischen getragen werden.







Highlight: PACR Windproof Winter Gloves

Mit den PACR Windproof Winter Gloves ergänzt GripGrab die neue Winterausstattung um einen Handschuh, der Wärme mit einem vergleichsweise direkten Griffgefühl verbinden soll.







Winddichtes Softshellmaterial schützt die Außenseite vor kaltem Fahrtwind, eine isolierende Innenfütterung sorgt für Wärme und ein eng anliegender Fleeceabschluss schließt den Bereich am Handgelenk ab. Eine wasserabweisende Beschichtung schützt vor leichtem Regen und Spritzwasser – vollständig wasserdicht sind die Handschuhe allerdings nicht.

Auf der Handfläche kombiniert GripGrab Microsuede mit Polsterung und silikonisierten Bereichen. Damit soll einerseits Druck auf längeren Winterfahrten reduziert werden, andererseits der Kontakt zu Lenker und Bremshebeln erhalten bleiben. Touchscreen-kompatible Fingerspitzen, ein weicher Wischbereich und reflektierende Details runden die Ausstattung ab.







Weitere Produkte des GripGrab PACR Ride All Year Systems

PACR Thermal Bib Tights

Die lange Winter-Trägerhose ergänzt das PACR Outfit an den Beinen. GripGrab setzt auf Miti Superroubaix Thermomaterial, das durch seine angeraute Struktur isolierende Luft einschließen soll. Die PACR Thermal Bib Tights sind für kalte Bedingungen konzipiert und verfügen über ein Sitzpolster sowie reflektierende Elemente.







PACR Thermal Long Sleeve Jersey

Für mildere Wintertage und insbesondere die Übergangszeit positioniert GripGrab das PACR Thermal Long Sleeve Jersey. Das eng geschnittene Langarmtrikot besteht aus elastischem Microfleece mit angerauter Innenseite und verbindet leichte Isolation mit hoher Atmungsaktivität. Ein durchgehender YKK-Reißverschluss, drei Rückentaschen plus Reißverschlusstasche sowie reflektierende Details machen es zu einer vielseitigen Schicht für schnelle Trainingsfahrten.

PACR Insulated Mid-Layer Vest







Wenn Baselayer und Winterjacke allein nicht ausreichen, kommt die PACR Insulated Mid-Layer Vest ins Spiel. Leichtes Teijin Octa Airmesh an Vorder- und Rückseite bietet ein hohes Wärme-Gewichts-Verhältnis, während das Frontpanel zusätzlichen Windschutz bietet. Die Weste kann unter einer Jacke oder bei Bedarf auch über einem Jersey getragen werden.

Aviator Windproof Deep Winter Skull Cap

Für Temperaturen rund um und unter dem Gefrierpunkt bietet GripGrab die Aviator Skull Cap an. Die eng anliegende Mütze passt unter den Fahrradhelm, besitzt eine winddichte Front und deckt Stirn sowie Ohren weit ab. Eine Microfleece-Innenseite sorgt für zusätzliche Isolation.







Multifunctional Fleece Thermal Neck Warmer

Der Fleece Neck Warmer ist ein einfacher, aber wirkungsvoller Baustein gegen eindringende Kälte am Kragen. Das atmungsaktive Fleecematerial kann unterschiedlich getragen und bei besonders niedrigen Temperaturen bis in Richtung Gesicht gezogen werden. Winddicht ist das Material bewusst nicht, wodurch auch beim Tragen vor Mund und Nase eine gute Atmungsaktivität erhalten bleiben soll.

Merino-Lined Waterproof Winter Socks







Für die Füße kombiniert GripGrab eine wasserdichte Konstruktion mit einem Futter auf Merinowollbasis. Das Material soll Wärme und Atmungsaktivität verbinden, während verstärkte Bereiche an Ferse und Zehen die Haltbarkeit erhöhen. Zusammen mit den AquaShield Überschuhen entsteht so ein zweistufiger Wetterschutz für besonders ungemütliche Wintertage.

Nicht das einzelne Produkt, sondern das System

Mit Ride All Year stellt GripGrab weniger ein einzelnes neues Produkt als vielmehr das Zusammenspiel der verschiedenen Bekleidungsschichten in den Mittelpunkt. Je nach Temperatur, Intensität und Wetter lassen sich Baselayer, Jersey, Midlayer und Jacke unterschiedlich kombinieren. Dazu kommen gezielt die besonders kälteempfindlichen Bereiche an Händen, Füßen, Kopf und Hals.







Gerade für sportlich orientierte Fahrer ist dieser modulare Ansatz interessant: Bei einer intensiven Winterrunde entstehen andere Anforderungen als bei einer langen, ruhigen Grundlagenfahrt. Statt möglichst viel Isolation anzuziehen, geht es darum, Wärme, Windschutz und Feuchtigkeitsmanagement sinnvoll auszubalancieren.

Und genau darin steckt letztlich die Idee hinter Ride All Year: Die Frage vor dem Blick aus dem Fenster soll nicht mehr lauten, ob gefahren wird – sondern nur noch, welche Schichten heute die richtigen sind.

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