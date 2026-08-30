Verlosung/Produktnews: Mit seiner aktuellen MTB-Bekleidung deckt Leatt ein breites Einsatzspektrum ab: vom kompromisslos auf Downhill-Racing ausgerichteten Gravity-Outfit über funktionelle Lösungen für lange Tage im Sattel bis zur wetterfesten Hose für anspruchsvolle Bedingungen. Dabei setzt der südafrikanische Hersteller je nach Einsatzzweck auf unterschiedliche Materialkonzepte, Passformen und Ausstattungsdetails. Fünf Modelle zeigen exemplarisch, wie breit das Portfolio inzwischen aufgestellt ist. Wir verlosen diese fünf Produkthighlights für eure nächsten MTB-Einsätze!

Pant MTB Gravity 8.0: Für hohes Tempo im Downhill

Die Pant MTB Gravity 8.0 positioniert Leatt am sportlichen Ende seiner Gravity-Bekleidung. Entwickelt wurde die Hose unter Einbeziehung der Fahrer des Pivot Factory Racing Teams und entsprechend konsequent ist die Ausrichtung auf den Renneinsatz. Ein vorgeformter Schnitt soll die Position auf dem Bike unterstützen, während Vier-Wege-Stretch die notwendige Bewegungsfreiheit gewährleisten soll. Genügend Platz für Knieschoner ist ebenfalls vorgesehen.







Besonders interessant ist die unterschiedliche Konstruktion der einzelnen Bereiche. An den Unterschenkeln kombiniert Leatt seine CoWeave- und Deflextion-Technologie. Dabei handelt es sich um dreidimensional gestrickte Bereiche, bei denen Belüftungs- und Verstärkungszonen ohne klassische Übergänge integriert werden. Im Bereich der Oberschenkel und des Gesäßes kommt dagegen HydraDri MAX zum Einsatz. Das Material wird mit einer Wassersäule von 30.000 Millimetern und einer Atmungsaktivität von 30.000 g/m² angegeben. Zusätzlich sind die Nähte vollständig getaped.

Laserperforationen unterstützen die Belüftung. Für den Sitz der Hose ist ein vom Motocross inspirierter Hypalon-Bund mit fein verstellbarer Schnalle verantwortlich. Mehrere Taschen mit YKK-Reißverschlüssen bieten Platz für kleinere Gegenstände. Die wasser- und schmutzabweisende DWR-C0-Ausrüstung kommt ohne PFAS beziehungsweise PFC aus, außerdem verwendet Leatt bluesign-zertifizierte Materialien. Erhältlich ist die Gravity 8.0 unter anderem in der auffälligen Variante Heatmap Red.







Ride Kit MTB Gravity 1.0: Jersey und Hose als abgestimmtes Set

Einen deutlich zugänglicheren Einstieg in die Gravity-Kollektion bietet das Ride Kit MTB Gravity 1.0. Das Set besteht aus Jersey und Hose und orientiert sich laut Leatt ebenfalls an Erkenntnissen aus der Zusammenarbeit mit dem Pivot Factory Racing Team. Im Mittelpunkt stehen allerdings weniger maximale Rennperformance als vielmehr ein vielseitiges Verhältnis aus Passform, Funktion und Preis.

Das Jersey kombiniert einen eher locker geschnittenen Rumpf mit enger anliegenden Ärmeln. Für das Hauptmaterial verwendet Leatt ein leichtes und widerstandsfähiges Polymerfaser-Elastan-Gestrick, während die Ärmel besonders elastisch ausgeführt sind. Ein integrierter Brillenwischer am Saum ist ein kleines, aber für den Trail-Einsatz praktisches Detail.







Die Hose setzt auf einen modernen, schmal zulaufenden Schnitt, bietet im oberen Bereich aber zusätzlichen Raum für Protektoren und Bewegungsfreiheit. Das Material an den Oberschenkeln ist leichter und elastischer ausgeführt, während Leatt im Bereich der Unterschenkel auf robusteres Gewebe setzt. Perforierte Zonen an den Knieinnenseiten und auf der Rückseite sollen die Luftzirkulation verbessern. Silikon-Gripper und eine Moto-Schnalle ermöglichen die Anpassung am Bund. Eine Reißverschlusstasche am rechten Oberschenkel sowie eine rückseitige Tasche ergänzen die Ausstattung. Auch hier kommt eine PFAS-freie DWR-Ausrüstung zum Einsatz. Das Kit ist unter anderem in Dusty Red erhältlich.

Bib MTB 6.0 Endurance: Performance für lange Tage im Sattel

Mit der Bib MTB 6.0 Endurance schlägt Leatt eine Brücke zwischen MTB und klassischer Ausdauerbekleidung. Die eng anliegende Trägerhose richtet sich an Fahrer, die lange und intensive Einheiten absolvieren und dabei besonderen Wert auf Sitzkomfort, Feuchtigkeitsmanagement und Bewegungsfreiheit legen.







Die Konstruktion basiert auf einer anatomischen 3D-Passform und einem sehr leichten Material mit Vier-Wege-Stretch. Der Schnitt ist auf eine sportlich-aggressive Sitzposition abgestimmt. Flachnähte sollen gleichzeitig Reibung reduzieren, während Gripper an den Beinabschlüssen die Hose in Position halten. Beim verwendeten Carbon-Mischgewebe hebt Leatt insbesondere die schnelltrocknenden und bakteriostatischen Eigenschaften hervor.

Eine zentrale Rolle spielt das Sitzpolster von Elastic Interface. Dieses wird in Europa gefertigt und verfügt über vier unterschiedliche Polsterdichten sowie das sogenannte Hybrid Cell System. Ein zentraler Entlastungskanal soll Druck reduzieren und die Durchblutung unterstützen. Der Oberkörperbereich besteht aus luftdurchlässigem Mesh, um die Ventilation insbesondere bei hoher Belastung zu verbessern. Darüber hinaus bietet das Material laut Hersteller UV-Schutz mit UPF 50. Die Bib ist unter anderem in Brass Brown erhältlich.







Bib Long MTB ThermaFlow 4.0: Für kühle Trainingstage

Wenn die Temperaturen sinken, kommt die Bib Long MTB ThermaFlow 4.0 ins Spiel. Die lange Trägerhose kombiniert Wärmemanagement mit den Anforderungen längerer Offroad- und Gravel-Ausfahrten.

Als Basis dient Leatts elastisches WarmYarn-Gestrick. Die Innenseite ist angeraut, um zusätzliche Isolation zu erzeugen, ohne Atmungsaktivität und Beweglichkeit unnötig einzuschränken. Das Material besitzt zudem antistatische und bakteriostatische Eigenschaften und soll schnell trocknen. Anatomisch vorgeformte Beine, Vier-Wege-Stretch und Silikon-Gripper an den Abschlüssen ergänzen die körpernahe Passform.







Auch hier kommt ein Sitzpolster von Elastic Interface zum Einsatz. Anders als bei der Endurance 6.0 wurde dieses laut Leatt speziell für Gravel-Fahrten und eine moderat sportliche Sitzposition entwickelt. Das Polster arbeitet mit zwei unterschiedlichen Schaumdichten und besitzt einen belüfteten Frontbereich.

Praktisch für lange Touren sind die insgesamt vier Mesh-Cargotaschen: jeweils zwei befinden sich im unteren Rückenbereich und an den Beinen. Der Oberkörper besteht aus Mesh, die weichen Träger sind ebenfalls belüftet. Eine PFAS-freie DWR-C0-Behandlung, UPF-50+-Schutz und reflektierende Details runden die Ausstattung ab. Angeboten wird die ThermaFlow 4.0 unter anderem in klassischem Black.

Pant MTB HydraDri 3.0 Women: Wetterschutz mit frauenspezifischem Schnitt







Mit der Pant MTB HydraDri 3.0 Women richtet sich Leatt gezielt an Mountainbikerinnen, die auch bei Regen und nassen Trails unterwegs sind. Die Hose besitzt einen frauenspezifischen Regular Fit und basiert auf einem leichten HydraDri-Evo-2.5-Lagen-Material.

Leatt gibt sowohl die Wasserdichtigkeit als auch die Atmungsaktivität mit jeweils 20.000 Millimetern beziehungsweise 20.000 g/m² an. Damit soll die Hose Niederschlag von außen abhalten und gleichzeitig den Abtransport von Wärme und Feuchtigkeit unterstützen. Zwei-Wege-Stretch sorgt für Beweglichkeit auf dem Bike. An Knien und Gesäß befinden sich zusätzliche Deflextion-Verstärkungen, um besonders beanspruchte Bereiche widerstandsfähiger gegen Abrieb zu machen.







Der Bund lässt sich per Klettverschluss anpassen, auch die Beinabschlüsse sind verstellbar und verfügen über YKK-Reißverschlüsse. Vorgeformte Beine und speziell gestaltete Beinöffnungen sollen zudem eine bessere Abdeckung der Schuhe ermöglichen. Tief positionierte Oberschenkeltaschen sollen die Bewegungsfreiheit möglichst wenig beeinträchtigen, hinzu kommt eine rückseitige Tasche mit Silikonelementen. Reflektierende Prints und Reißverschlussanhänger erhöhen die Sichtbarkeit. Wie bei den übrigen Modellen setzt Leatt auch hier auf bluesign-zertifiziertes Material und eine PFAS-freie DWR-C0-Ausrüstung. Die HydraDri 3.0 Women wird in Black und Brass Brown angeboten.







Unterschiedliche Konzepte für unterschiedliche Einsätze

Die fünf Modelle zeigen deutlich, dass Leatt seine MTB-Bekleidung inzwischen stark nach Einsatzbereichen differenziert. Während die Gravity 8.0 mit aufwendiger Materialkonstruktion und kompromissloser Race-Ausrichtung auf Downhill und Bikepark zielt, bietet das Gravity 1.0 Ride Kit einen vielseitigeren Einstieg in das Segment. Die beiden Bibs adressieren dagegen Fahrer, die auch auf dem Mountainbike oder Gravelbike viele Stunden im Sattel verbringen – mit der Endurance 6.0 für leistungsorientierte Einsätze bei milderen Bedingungen und der langen ThermaFlow 4.0 für kühlere Tage. Die HydraDri 3.0 Women ergänzt das Sortiment schließlich um eine konsequent auf Wetterschutz ausgelegte Damenhose.

Gemeinsam sind den Modellen funktionelle Schnittlösungen, der gezielte Einsatz elastischer Materialien und der zunehmende Fokus auf PFAS-freie DWR-Beschichtungen sowie bluesign-zertifizierte Gewebe. Welches Modell am besten passt, entscheidet damit vor allem der jeweilige Einsatzbereich – vom Renntag im Bikepark bis zur langen Tour bei wechselhaftem Wetter.

Gewinne eines von fünf Leatt Highlight Produkte

Rechtliches Leatt Verlosung:







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Teilnahmeschluss: 8. September 2026