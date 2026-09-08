Verlosung/Produktnews: Mit dem Rad zum Einkaufen, die Sportausrüstung an den See bringen oder auch einmal sperriges Gepäck transportieren: Wer sein Fahrrad im Alltag möglichst vielseitig einsetzen möchte, muss nicht zwangsläufig auf ein Lastenrad wechseln. Mit den Lastenanhängern Hautoo One und Hautoo Pro bietet Hautoo zwei Lösungen, die zusätzliche Transportkapazität schaffen und bei Bedarf einfach an das vorhandene Fahrrad gekoppelt werden können. Wir verlosen einen der beiden Hautoo-Lastenanhänger.

Das Grundkonzept ist bei beiden Modellen ähnlich: Eine offene Ladefläche aus Aluminium, eine umlaufende Seitenreling sowie verstellbare Bügel an Front und Heck sollen möglichst viel Flexibilität bei der Beladung bieten. Unterschiede gibt es vor allem bei Zuladung, Laufrädern und Bremsanlage.







Hautoo One: Der Allrounder für Alltag und Freizeit

Der Hautoo One richtet sich vor allem an Nutzer, die Einkäufe, Gepäck oder Sportequipment unkompliziert mit dem Fahrrad transportieren möchten. Mit einem Eigengewicht von 10 Kilogramm und einer maximalen Zuladung von 50 Kilogramm bietet der Anhänger dafür ordentlich Reserven.

Die Ladefläche misst 50,5 x 82,7 Zentimeter. Dank der in mehreren Positionen klappbaren Bügel an Vorder- und Rückseite lassen sich auch längere Gegenstände transportieren – vom Surfboard über Ski bis hin zur Leiter. Für Einkäufe nennt Hautoo beispielsweise Platz für bis zu drei Getränkekisten.







Zusätzliche Flexibilität bieten Transporttaschen, Boxen und Wetterschutz aus dem Zubehörprogramm. Die Deichsel lässt sich in sechs Positionen einstellen und damit an unterschiedliche Fahrräder beziehungsweise Laufradgrößen anpassen.

Der One rollt auf 16-Zoll-Laufrädern und ist wahlweise mit Standardbereifung oder Schwalbe Big Apple erhältlich. Werden die Laufräder abgenommen, lässt sich der Anhänger zudem vergleichsweise platzsparend verstauen.







Hautoo Pro: Für mehr Gewicht und anspruchsvollere Strecken

Wer regelmäßig schwerere Lasten transportiert, findet im Hautoo Pro die robustere Variante. Das zulässige Gesamtgewicht steigt auf 80 Kilogramm, die maximale Zuladung liegt bei 67,5 Kilogramm. Der Anhänger selbst bringt 12,5 Kilogramm auf die Waage.

Der technisch wichtigste Unterschied zum One ist die integrierte Auflaufbremse mit Scheibenbremsen. Beim Verzögern wird damit nicht nur das Zugfahrrad, sondern auch der Anhänger selbst gebremst. Gerade bei hoher Beladung oder auf Gefällstrecken kann dies für zusätzliche Kontrolle sorgen. Hautoo spricht von einer möglichen Verkürzung des Bremswegs um bis zu 25 Prozent.







Auch das Fahrwerk fällt beim Pro kräftiger aus. Zum Einsatz kommen 20-Zoll-Laufräder mit verstärkten Edelstahlspeichen sowie Schwalbe-Big-Apple-Reifen inklusive Pannenschutz. Hinzu kommen eine Schwerlastdeichsel und eine Weber-Anbindung.







Bei der Ladefläche bleibt der Pro dem flexiblen Grundprinzip des One treu. Auch hier können die Bügel an Front und Heck verstellt werden, sodass neben klassischen Einkäufen auch sperrigere Sport- und Freizeitgegenstände Platz finden.

Anhängen statt Lastenrad

Hautoo One und Pro verfolgen damit einen interessanten Ansatz für alle, die ihr normales Fahrrad weiterhin nutzen, dessen Einsatzbereich aber erweitern möchten. Der Anhänger bleibt zu Hause, wenn er nicht benötigt wird – und macht aus dem Bike bei Bedarf innerhalb kurzer Zeit einen kleinen Transporter.







Der Hautoo One punktet dabei vor allem mit geringerem Gewicht und hoher Alltagstauglichkeit. Der Hautoo Pro richtet sich mit größerer Zuladung, 20-Zoll-Laufrädern und eigener Bremsanlage stärker an Nutzer, die häufiger schwere Lasten transportieren oder auch in hügeligem Terrain unterwegs sind.

Welches Modell besser passt, hängt damit weniger vom Fahrrad als vom geplanten Einsatz ab: Für Einkauf, Freizeit und gelegentliche Transporte bietet der One bereits viel Spielraum. Wer regelmäßig größere Lasten bewegen möchte, bekommt mit dem Pro zusätzliche Reserven.

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Teilnahmeschluss: 18. September 2026