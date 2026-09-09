Wer mit Kindern Mountainbike fährt, kommt an Kids Ride Shotgun kaum vorbei. Die Marke stammt aus Neuseeland und wurde 2017 von den beiden MTB-begeisterten Vätern Tom Hayward und Dan Necklen gegründet. Die Idee entstand aus einem ganz praktischen Problem: Die beiden wollten mit ihren Kindern gemeinsam Mountainbike fahren, fanden aber keine wirklich passende Lösung für ihre Full-Suspension-Bikes. Aus ersten Prototypen für einen vorne montierten Kindersitz entwickelte sich schließlich eine eigene Marke, die sich ganz auf das gemeinsame Mountainbiken von Eltern und Kindern spezialisiert hat. Heute umfasst das Sortiment neben den bekannten Shotgun-Kindersitzen auch Zubehör wie Lenker, Fußrasten und eben Abschleppsysteme. Gerade mit dem Abschleppseil hat Kids Ride Shotgun eine einfache Lösung für ein altbekanntes Problem geschaffen: Wenn dem Nachwuchs am Anstieg die Puste ausgeht, muss die Tour nicht gleich vorbei sein.

Das Quick Fit MTB-Abschleppseil ist ein klassisches Bungee-Zugsystem, das sich von 1,7 Metern im unbelasteten Zustand auf bis zu 3,3 Meter dehnen lässt. Das Polyesterseil ist für eine Belastung von bis zu 225 Kilogramm ausgelegt und damit laut Hersteller nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene geeignet. Mit 250 Gramm bleibt es dabei angenehm leicht. Der elastische Aufbau hat einen entscheidenden Vorteil: Beim Anfahren wird die Kraft nicht schlagartig auf das gezogene Fahrrad übertragen. Das Seil dehnt sich und sorgt dadurch für einen deutlich weicheren Übergang, gerade bei Kindern ein echter Komfortgewinn. Der entscheidende Unterschied zum normalen Kids Ride Shotgun MTB-Abschleppseil steckt in der Befestigung. Während beim klassischen Modell eine Vorbauschlaufe mitgeliefert wird, die über oder um den Vorbau gelegt wird, kombiniert das Quick Fit diese Schlaufe mit einem Karabiner. Dadurch lässt sich das Seil besonders schnell am ziehenden Fahrrad befestigen und ebenso unkompliziert wieder entfernen. Ein weiteres interessantes Detail: Das Quick Fit ist nicht darauf angewiesen, in einer Tasche transportiert zu werden. Durch seine Konstruktion lässt es sich am Körper tragen.







Schon beim ersten Anfassen vermittelt das Quick Fit einen hochwertigen Eindruck. Das Seil ist sauber verarbeitet und fühlt sich angenehm weich und flexibel an. Genau diese weiche Oberfläche hat allerdings auch ihre Schattenseite. Mit Klettverschlüssen sollte man vorsichtig sein. Auch Sträucher und Äste mag das Material überhaupt nicht. Im Test zog das Seil durch solche Kontakte relativ schnell Fäden. Das beeinträchtigt zwar nicht sofort die Funktion, hinterlässt aber optisch unschöne Spuren. Die Montage gelingt dafür wirklich schnell und unkompliziert. Besonders praktisch ist der mitgelieferte Karabiner: Damit lässt sich das Seil am zu ziehenden Fahrrad über verschiedene Befestigungsmöglichkeiten anbringen. Die klassische Montage am Vorbau funktioniert dabei quasi im Handumdrehen. Gerade wenn man das Seil nur für einen längeren Anstieg benötigt und anschließend wieder verstauen möchte, ist diese unkomplizierte Handhabung ein echter Pluspunkt.







Seine größte Stärke zeigt das Quick Fit allerdings beim Anfahren. Durch die elastische Konstruktion entsteht kein harter Ruck, wenn der Zug aufgebaut wird. Das Kind wird stattdessen sanft in Bewegung gebracht und anschließend gleichmäßig nach oben gezogen. Gerade bei kleineren Fahrern ist das deutlich angenehmer und vermittelt ein wesentlich kontrollierteres Gefühl als ein starres Seil. Besonders gut gefällt uns außerdem die Möglichkeit, das Seil wie einen Gürtel am Körper zu tragen. Es lässt sich bequem umlegen und stört während der Fahrt kaum. Das ist ein echter Vorteil gegenüber anderen Bungee-Zugsystemen, die für den Transport einen Rucksack benötigen oder am Rahmen befestigt beziehungsweise um die Schulter getragen werden müssen. Das Quick Fit ist damit nicht nur schnell montiert, sondern auch schnell wieder verstaut und genau das macht im Handling einen Unterschied.