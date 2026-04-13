Produktnews: Shimano SPD Clipless-Pedale erfreuen sich mehr als drei Jahrzehnten großer Beliebtheit – und auch die Plattformpedale der Japaner haben ihre Fans. Nun stellt Shimano die neuen Saint und Deore XT Flatpedals vor. Sie sollen zuverlässigen Grip und langlebigen Performance für Enduro-, Trail- und Downhill-Fahrer bieten. Hier gibts alle Infos zum Update!

Shimano Saint PD-G8040 Plattformpedale

An der Spitze der japanischen Flatpedal-Hierachie stehen die Saints. Mit ihrer großen, aber flachen Aluminium-Plattform, den zehn Pins pro Seite sowie der stabilen Achs- und Buchsenkonstruktion sollen die Pedale für den aggressiven Gravity-Einsatz perfekt geeignet sein. Neu ist die Composite-Skid-Plate, die den Alu-Pedalkörper von allen Seiten umschließt. Die Plastikkante soll bei Aufsetzern helfen, unschöne Kratzer im Alu zu verhindern und das Pedal leichter über das Hindernis gleiten zu lassen. Wem es nach noch mehr Grip verlangt, der kann die 6-mm- und 3-mm-Pins um vier weitere pro Seite ergänzen. Shimano betont zudem, dass die knapp 205 € teuren Pedale vollständig wartbar sind und Ersatzteile leicht verfügbar seien.

Abmessungen 121 x 110 mm, 11,6 mm Höhe

121 x 110 mm, 11,6 mm Höhe Pins 10 + 4 pro Seite

10 + 4 pro Seite Besonderheiten besonders flache, konkave Bauweise, Plastik-Skid-Plate, Fokus auf Wartbarkeit

besonders flache, konkave Bauweise, Plastik-Skid-Plate, Fokus auf Wartbarkeit Gewicht (Herstellerangabe) 393 g das Paar

393 g das Paar Verfügbarkeit Juni 2026

Juni 2026 Preis (UVP) 204,95 €

204,95 € bike.shimano.com







Shimano Deore XT PD-M8240

Die Shimano Deore XT Plattformpedale holen viele Features der Saint Pedale auf ein erschwinglicheres Niveau und wollen mit einer griffigen Aluminium-Plattform mit 10 Pins pro Seite punkten. Zwei weitere Pin-Positionen pro Seite stehen zur Verfügung. Auch das XT-Pedal soll von einer umfassenden Wartbarkeit mit leicht verfügbaren Ersatzteilen profitieren. Auf die Skid-Plate muss man allerdings verzichten; zudem wächst das Pedal etwas in die Höhe. Preislich liegt das Deore XT Flatpedal bei knapp 155 €.

Abmessungen 121 x 110 mm, 13,3 mm Höhe

121 x 110 mm, 13,3 mm Höhe Pins 10 + 2 pro Seite

10 + 2 pro Seite Besonderheiten flache, konkave Bauweise, Fokus auf Wartbarkeit

flache, konkave Bauweise, Fokus auf Wartbarkeit Gewicht (Herstellerangabe) 423 g das Paar

423 g das Paar Verfügbarkeit Juni 2026

Juni 2026 Preis (UVP) 154,95 €

154,95 € bike.shimano.com







Infos und Bilder: Pressemitteilung Shimano