Produktnews: Die Forchheimer stellen pünktlich zum Marktstart des neuen Avinox M2 Motors das Decoy X vor, ein langhubiges Spaß-Enduro für lange Tage auf anspruchsvollen Trails, das dank Motorpower und bewährter Geometrie die Grenzen zwischen Up- und Downhill-Spaß auflösen möchte. Wir haben alle Infos zum YT Decoy X zusammengefasst.

Das YT Decoy X im Überblick

Der X-Faktor des neuesten YT Decoy Modells ist definitiv der Avinox M2S Motor, dank dem sich das langhubige Enduro fast schon „kriminell“ anfühlen soll, so das Fazit von YT-Gründer Markus Flossmann. Denn das YT will dank der 1.300 Watt Spitzenleistung des Avinox Antriebs bergauf praktisch genauso viel Spaß bereiten wie bergab – dort stellen dann aber die 170 / 160 mm Federweg und das Mullet-Setup mit potenter Continental Kryptotal-Bereifung die Spaßmacher dar. Damit dem Enduro auch bei langen Tagen auf den Trails nicht die Puste ausgeht, ist ein 800 Wh Akku verbaut. Dieser kann per Fast Charger auch in etwa eineinhalb Stunden auf 75 % Akkustand gebracht werden. Zum Marktstart gibt es das YT Decoy X nur in einer Launch Edition für 8.499 €, weitere Core-Modelle sollen im Sommer folgen.

Federweg 170 mm / 160 mm (vorne / hinten)

170 mm / 160 mm (vorne / hinten) Motor Avinox M2S

Avinox M2S Akku 800 Wh Avinox (integriert)

800 Wh Avinox (integriert) Display DPC100

DPC100 Drehmoment 130 Nm (150 Nm Spitze)

130 Nm (150 Nm Spitze) Max. Leistung 1.300 Watt

1.300 Watt Rahmenmaterial Aluminium

Aluminium Laufradgröße Mullet (29″ / 27,5″)

Mullet (29″ / 27,5″) Hinterbau Viergelenker

Viergelenker Größen S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL Gewicht (Herstellerangabe, „S“) 25,4 kg

25,4 kg www.yt-industries.com

Preis YT Decoy X Launch Edition (UVP): 8.499 €







Motor und Akku

Der brandneue Avinox M2S entwickelt im Decoy X bis zu 130 Nm Drehmoment, im Boost-Modus sind es sogar 150 Nm. Dann leistet der Motor bis zu 1.300 W in der Spitze. Ein integrierter 800-Wh-Akku versorgt dabei alle Systeme mit Strom, darunter auch das DP100 Control Display im Oberrohr. Neben dem 2″-Bildschirm gibt es einen USB-C Anschluss, Bluetooth und die Apple Find-My-Funktion sind ebenfalls an Bord. Darüber hinaus legt YT dem Decoy X ein 12-A-Schnellladegerät bei. Alle Infos zum neuen Motor findet ihr auch in unserem großen Avinox M2 Test sowie im Video auf YouToube!







Die Geometrie des YT Decoy X

YT orientiert sich beim Decoy X an der bewährten Geometrie der bekannten Decoy Modelle. Moderat lange Reachwerte von 435 bis 515 mm verteilen sich auf fünf Rahmengrößen, was für ausgewogene Schritte von 20 mm pro Rahmengröße sorgt. Um auch bergauf viel Fahrfreude zu vermitteln, pendelt sich der effektive Sitzwinkel in realistischen Sitzhöhen um die 78° ein – das sorgt in steilen Uphill-Sektionen für eine ausgewogene Sitzposition. Apropos Uphill: Wer hierauf seinen Fokus legt, dem empfiehlt YT die „Regular“-Einstellung des FlipChips, welcher an der Dämpferanlenkung sitzt. Wer dagegen im Downhill seinen Schwerpunkt etwas nach unten verlagern möchte, für den gibt es die „Low“-Einstellung.

Der Stack ist angemessen hoch, die Kettenstreben dagegen für ein E-Bike auf der kurzen Seite – und zudem in allen Rahmengrößen gleich lang. Zusammen mit den wachsenden Reachwerten verschiebt sich der Fahrerschwerpunkt in zunehmenden Rahmengrößen daher immer mehr nach hinten und große Fahrer müssen viel „nach vorne arbeiten“, um Traktion am Vorderrad zu generieren. Angaben zur maximalen Einstecktiefe des Sitzrohrs machen die Forchheimer zwar nicht, ab Größe L kommen aber Dropper mit mindestens 210 mm Hub zum Einsatz.







Die Geometrie des YT Decoy X mit der Regular-FlipChip Einstellung Die Geometrie des YT Decoy X mit der Low-FlipChip Einstellung S M L XL XXL Horizontale Oberrohrlänge in mm 565 587 609 631 653 Reach in mm 435 455 475 495 515 Stack in mm 633 640 648 655 662 Sitzrohrlänge in mm 390 400 420 440 460 Kettenstrebenlänge in mm 442 442 442 442 442 Lenkwinkel in Grad 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 Effektiver Sitzwinkel in Grad 78,4 78,4 78,3 78,3 78,2 Tretlagerabsenkung in mm 32 32 32 32 32 Radstand in mm 1216 1240 1263 1287 1310 Steuerrohrlänge in mm 100 108 116 124 132 Tretlagerhöhe in mm 344 344 344 344 344 Überstandshöhe in mm 759 756 751 748 747 FC-2-RC 1,75 1,81 1,86 1,91 1,96



S M L XL XXL Horizontale Oberrohrlänge in mm 565 587 609 631 653 Reach in mm 432 452 472 492 512 Stack in mm 635 643 650 657 664 Sitzrohrlänge in mm 390 400 420 440 460 Kettenstrebenlänge in mm 443 443 443 443 443 Lenkwinkel in Grad 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 Effektiver Sitzwinkel in Grad 78,2 78,1 78,1 78 78 Tretlagerabsenkung in mm 36 36 36 36 36 Radstand in mm 1217 1241 1264 1288 1311 Steuerrohrlänge in mm 100 108 116 124 132 Tretlagerhöhe in mm 340 340 340 340 340 Überstandshöhe in mm 756 753 748 745 744 FC-2-RC 1,75 1,8 1,85 1,91 1,96











Ausstattung

Zum Start des neuen Modells ist das Decoy X ausschließlich in einer Launch Edition für knapp 8.500 € erhältlich. Der Aluminiumrahmen kommt in einer grau-metallischen Lackierung mit Goldapplikationen, und auch beim Fahrwerk blitzt es golden auf: Eine Fox Podium Upside-Down-Federgabel verwaltet die 170 mm Federweg an der Front, hinten werkelt ein Fox Float X2 in der Factory-Ausführung. Antriebspflichten übernimmt eine edle SRAM XO T-Type Transmission. Ein weiteres Schmankerl ist das Cockpit, das aus dem Hause Title kommt. Daran klemmen SRAM Maven Silver Bremsen, die mit dem neuen B1-Swing-Link kommen. Das Decoy X rollt übrigens auf DT Swiss HX1500 mit DT Swiss 240 DEG DF Nabe, die den Pedalrücklschlag reduziert. Die Mullet-Bereifung besteht aus einem Satz Continental Kryptotals, hinten sogar mit Downhill-Karkasse und vorne in weicher Super Soft Mischung.

YT Decoy X Launch Edition Dämpfer Fox Float X2 Federgabel Fox Podium Factory 170 mm Laufräder DT Swiss HX1500 w/ 240 DEG DF HR-Nabe Vorderreifen Continental Kryptotal FR Enduro Super Soft Hinterreifen Continental Kryptotal RE DH Soft Schaltgruppe SRAM XO Transmission Bremsen SRAM Maven Silver (B1) (220 / 200 mm) Motor Avinox M2S Display DPC100 Akku 800 Wh Ladegerät 12 A Fast Charger Gewicht (Herstellerangabe, "S") 25,4 kg Preis (UVP) 8.499 €







Infos und Bilder: Pressemitteilung YT Industries