Verlosung: Das Pivot Switchblade in der PRO XT/XTR Variante präsentiert sich als ein technisch durchdachtes Mountainbike, das mit innovativen Details und einer umfassenden Ausstattung punkten möchte. Der Ansatz des Herstellers kombiniert eine moderne Rahmenkonstruktion, präzise Geometrie und hochwertige Komponenten, um ein Bike zu bieten, das auch in anspruchsvollem Gelände höchste Performance liefert. Wir verlosen gemeinsam mit Pivot ein Switchblade in der PRO XT/XTR Variante für deinen ultimativen MTB-Spaß.

Pivot Switchblade – Rahmen, Geometrie und Fertigungstechnologie

Der Rahmen des Pivot Switchblade überzeugt nicht nur durch seine Leichtigkeit – dank des innovativen Hollow-Core-Fertigungsprozesses – sondern auch durch seine vielseitige Funktionalität. So bietet er Platz für große Wasserflaschen, unabhängig von der Rahmengröße, was gerade bei langen Touren von großem Vorteil ist. Zusätzlich ist das Bike kompatibel mit dem Pivot-Tool-Dock-System, das strategisch unterhalb des Oberrohrs und zusätzlich unterhalb des Tretlagers platziert ist. Diese Integration ermöglicht einen schnellen Zugriff auf notwendiges Werkzeug, was gerade auf langen Fahrten zu mehr Unabhängigkeit beiträgt.

Ein weiterer Pluspunkt des Pivot Switchblade ist die stressfreie, interne Kabelführung mittels des Pivot Cable Port Systems, das für eine saubere Optik und zuverlässigen Schutz der Kabel sorgt. Das zusätzlich erhältliche UDH-Schaltauge gewährleistet zudem, dass auch längere Bike-Reisen ohne Sorge um den Schaltwerkswechsel stattfinden können. Die Geometrie kann dabei per Flip-Chip individuell angepasst werden – eine Flexibilität, die es ermöglicht, das Bike optimal an die jeweiligen Trails anzupassen, ohne dabei Kompromisse einzugehen.

Fahrwerk und Dämpfungssysteme

Im Bereich der Federung setzt das Pivot Switchblade auf eine kraftvolle dw-Link-Kinematik, die mit einem 142-mm-Federweg und einem vertikalen Trunnion-Luft-Dämpfer ausgestattet ist. Diese Kombination sorgt für ein sattes, aber dennoch effizientes Ansprechverhalten und meistert selbst technische Passagen souverän. An der Front rundet die Fox-36 Federgabel mit 160-mm Federweg, einem 44-mm-Offset sowie der Wahl zwischen einer Grip2- oder einer Grip-Kartusche das Gesamtkonzept ab. Diese Auswahl an Komponenten garantiert, dass das Bike auch in hochdynamischen Situationen Stabilität und Kontrolle bietet.

Vielseitigkeit und Laufradkompatibilität

Ein weiteres Highlight des Pivot Switchblade ist die breite Kompatibilität mit verschiedenen Laufradgrößen. Neben den klassischen 29″-Rädern können auch 27.5+ Zoll Räder eingesetzt werden – oder sogar gemischte Laufradgrößen im sogenannten „Mullet“-Style, bei dem am Heck 27.5″ und an der Front 29″ zum Einsatz kommen. Diese Flexibilität in der Geometrie und Laufradwahl erlaubt es, das Bike exakt auf die individuellen Anforderungen und Vorlieben abzustimmen, ohne dabei Einschränkungen in der Performance hinnehmen zu müssen.

Das Pivot Switchblade in der PRO XT/XTR Variante ist ein Mountainbike, das mit einem ausgewogenen Zusammenspiel aus Leichtbau, flexibler Geometrie und leistungsfähigen Federungssystemen überzeugt. Die zahlreichen Details – von der internen Kabelführung und dem Tool-Dock-System bis hin zur anpassbaren Geometrie und vielfältigen Laufradoptionen – unterstreichen den Anspruch, ein Bike zu liefern, das auch in extremen Situationen zuverlässig und komfortabel agiert. Wer in technisch anspruchsvollem Terrain unterwegs ist und dabei keine Kompromisse in Sachen Funktionalität und Performance eingehen möchte, findet im Switchblade ein überzeugendes Gesamtpaket.

Gewinne jetzt dein Pivot Switchblade PRO XT/XTR!