Verlosung: Das Team Marin 1 ist ein 29″-Hardtail aus Aluminium für XC/Trail-Einsätze. Marin positioniert es als schnelles, zugleich vielseitiges Bike für Training, Marathons und Singletrail-Runden. Es basiert auf einem Series-4-Alurahmen mit interner Zugführung und Boost-Standard. In Deutschland wird es in den Größen S–XL angeboten. Wir verlosen ein Team Marin 1 zusammen mit dem Hersteller.

Das Marin Team Marin 1 ist ein 29-Zoll-Hardtail aus Aluminium für den XC-/Trail-Einsatz. Kern des Modells ist ein neu aufgelegter Series-4-6061-Aluminiumrahmen mit vollständig interner Kabelführung (Schaltung und Dropper), Boost-Steckachsen (110×15 mm vorn, 148×12 mm hinten) und Post-Mount-Bremsaufnahme am Heck. Marin betont im Technik-Abschnitt die überarbeitete Geometrie und das fortschrittliche Hydroforming mit dem Ziel geringer Masse und sauberer Leitungsführung. Das Modell wird in den Größen S, M, L und XL angeboten.







An der Front arbeitet eine RockShox Judy Silver TK mit 120 mm Federweg, konischem Aluschaft, Solo-Air-Feder und Maxle-Stealth-Achse. In der Spezifikation ist ein Gabel-Offset von 51 mm genannt; die Geometrietabelle führt zugleich 44 mm Offset auf – ein Detail, das je nach verbauter Gabelvariante/Größe differieren kann. Die Geometriewerte selbst fallen für ein XC-Hardtail bewusst trailtauglich aus: Lenkwinkel 66,5°, Sitzwinkel 74°, Kettenstreben 425 mm, Tretlagerabsenkung 58 mm; Reach von 410 mm (S) bis 485 mm (XL) und Radstand von 1.122 mm (S) bis 1.210 mm (XL). Alle Längenangaben in Millimetern.

Die Schaltgruppe ist auf 1×12 ausgelegt: Shimano Deore M6100 am Schaltwerk und Schalthebel (SL-M6100), kombiniert mit einer SunRace 11–51-Kassette. Die Kurbel ist eine geschmiedete Alu-Einfachkurbel mit Hohlachse und 32-Z Narrow-Wide-Kettenblatt; das Tretlager setzt auf extern gelagerte, gedichtete Industrielager, die Kette ist eine KMC X12. Dieses Setup priorisiert eine große Übersetzungsbandbreite und robuste, wartungsfreundliche Komponenten.







Die Bremsanlage stammt von Shimano: BR-MT200-Zweikolben-Scheibenbremsen mit 180-mm-Rotor vorn und 160-mm hinten, betätigt über BL-MT201-Hebel. Für ein Einstiegs- bis Mittelklassesegment ist das eine gängige, einfach zu handhabende Lösung, die mit Blick auf spätere Upgrades (z. B. größere Rotoren oder höherwertige Sättel) eine solide Basis bildet.

Beim Laufradsatz kombiniert Marin hauseigene Alu-Doppelhohlkammerfelgen mit 29 mm Innenweite (tubeless-kompatibel) und geschmiedeten Naben (32 Loch, 110×15 vorn/148×12 hinten). Ab Werk montiert sind Vee Tire Rail Rocco XC in 29×2,3″, faltbar und tubeless-ready. Damit folgt das Rad dem auf der Seite hervorgehobenen Konzept, 29-Zoll-Laufräder mit 2,35″-XC-Bereifung für Tempo und Traktion zu nutzen.







Cockpit und Kontaktpunkte sind funktional gehalten: ein Marin Mini-Riser-Lenker (6061 DB Alu, 780 mm Breite, 4°/9°), ein 35-mm-Vorbau, Single-Clamp-Griffe sowie eine 30,9-mm-Sattelstütze (Upgrade-Option auf Dropper via interner Führung vorhanden). Abgerundet wird das Paket durch einen FSA No.42 ACB-Steuersatz, den Marin Speed Concept-Sattel und Nylonplattform-Pedale für die erste Ausfahrt ab Werk.

