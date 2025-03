Goodyear Wingfoot Park & Wingfoot Dirt im Test: Die richtige Reifenwahl ist auf einem Dirt-Pumptrack entscheidend für Geschwindigkeit, Grip und Kontrolle. Goodyear verspricht mit der Kombination aus Wingfoot Park am Hinterrad und Wingfoot Dirt am Vorderrad eine ausgewogene Performance auf unbefestigtem Untergrund. Getestet wurden die Reifen auf einem Pumptrack mit Erde und Sand, wo sie sich unter realen Bedingungen beweisen mussten.

Erster Eindruck & Montage

Optisch setzen die Reifen Akzente: Die braune Karkasse verleiht dem Bike einen klassischen Look, während das schwarze Profil einen Kontrast bildet. Die Verarbeitung wirkt hochwertig, und die Faltreifen lassen sich problemlos aufziehen und sitzen sicher auf der Felge. Also erstmal alles gewohnt positiv.

Goodyear Wingfoot: Technische Details

Beide Modelle verfügen über eine 60 TPI-Karkasse, die ein optimales Verhältnis aus Gewicht, Robustheit und Flexibilität bietet. Die Dynamic:A/T Gummimischung wurde für eine ausgewogene Mischung aus Grip und Geschwindigkeit entwickelt. Zusätzlich sorgt der R:Shield Pannenschutz für eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Durchstiche, ohne dabei die Flexibilität der Reifen zu beeinträchtigen.

Fahreigenschaften auf dem Dirt-Pumptrack

Auf dem losen Untergrund eines Dirt-Pumptracks zeigt die Reifen-Kombination ihre Stärken. Der Wingfoot Park am Hinterrad zeichnet sich durch seine schnellen Rolleigenschaften aus. Selbst auf sandigen Abschnitten bleibt er effizient und trägt zur Geschwindigkeitssteigerung bei. Das dezente Profil sorgt für ausreichend Traktion beim Pushen aus den Wellen, ohne dabei zu viel Widerstand zu erzeugen.

Der Wingfoot Dirt am Vorderrad bietet spürbar mehr Grip. Sein gröberes Profil sorgt für kontrollierte Lenkpräzision, auch in tiefen oder losen Anliegern. Gerade in schnellen Kurvenfahrten vermittelt er ein stabiles und vorhersehbares Fahrgefühl. Auf trockenem Erduntergrund findet er zuverlässig Halt, während er sich auch in sandigen Passagen überraschend gut schlägt.

Optik & Design

Die Kombination aus schwarzem Profil und brauner Karkasse hebt sich von herkömmlichen Designs ab. Sie verleiht dem Bike eine stilsichere, klassische Optik, die sowohl Retro-Liebhaber als auch moderne Fahrer anspricht.

Fazit: Goodyear Wingfoot

Die Kombination aus Goodyear Wingfoot Park & Wingfoot Dirt überzeugt auf dem Dirt-Pumptrack durch ihre vielseitigen Eigenschaften. Während der Wingfoot Park am Hinterrad für schnelles Rollen sorgt, bietet der Wingfoot Dirt am Vorderrad zuverlässigen Grip in losen Anliegern. Die Kombination aus Leistung und Design macht diese Reifen zu einer starken Wahl für Fahrer, die auf unbefestigten Pumptracks unterwegs sind.