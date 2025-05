Storck News 2025: Zum 30-jährigen Firmenjubiläum stellt die Storck Bicycle GmbH ihren Webshop neu auf, der nun ein deutlich verbessertes (Einkaufs-) Erlebnis bietet. Was hat sich verändert beim Leichtbau-Hersteller, der vor einigen Jahren auf den Direktvertrieb umgestiegen ist, dabei aber an wichtigen Standorten mit eigenen Flagship Stores präsent ist?

Wer die neue Storck-Homepage besucht, bemerkt gleich die übersichtliche Präsentation der zahlreichen Modelle – so sind alleine unter „Rennrad“ 13 Bikes gelistet, inklusive des Triathlon-Rades Aero3 und des letzten verbliebenen Renners mit Felgenbremsen, das Aernario.2. Dabei ist jedes Modell mit einer oder gleich zwei Preisangaben versehen: einmal der Preis der abgebildeten Variante, außerdem die Kosten für die günstigste Variante des jeweiligen Modells.

Nehmen wir als Beispiel das Storck Fascenario.4, erhältlich am einem Basispreis von 3.099 Euro. Storck bietet das Rad in den drei Rahmenvarianten Platinum, Pro und Comp an, die mit jeweils unterschiedlichen Gruppen und Laufradsätzen komplettiert werden können. Indem die Kombinationsmöglichkeiten eingeschränkt sind, ergeben sich stimmige Kompletträder, bei denen alle drei Baugruppen auf einheitlichem Qualitätsniveau sind. So wird das Topmodell Storck Fascenario.4 Platinum ausschließlich mit Shimano Dura-Ace Di2 angeboten; dazu kann entweder der DT Swiss PRC 1100 in der 35-mm-Version oder Storcks hauseigener Zeitjäger-Radsatz mit 45 mm tiefer Felge geordert werden.

Am anderen Ende der Preisliste findet sich das Storck Fascenario.4 Comp mit mechanischer Shimano 105 und Alu-Radsatz von DT Swiss. Hier ist man mit besagtem Basispreis dabei, der bei nur gut einem Drittel des Topmodells liegt. Der Rahmen kann auch mit Shimano Ultegra oder SRAM Force komplettiert werden; je nach Laufrädern kostet der Renner dann um 4.500 Euro.

Auch Gravelbikes wie das Storck Grix.2 und E-Graveller lassen zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten; bei den meisten MTBs und E-Bikes dagegen machen Standard-Konfigurationen die Auswahl leichter. Quasi unendliche Möglichkeiten hat man dagegen dank der Kooperation mit MadeOne, dem Frankfurter Spezialisten für individuelle Lackierungen. Wer seinen Storck-Rahmen anders als in Schwarz, Blau oder Silber wünscht, kann seiner Kreativität hier freien Lauf lassen.

Auf der neu gestalteten Website gibt es natürlich noch weitere Kategorien, darunter Teile, Zubehör und Laufräder. Dazu macht die Storck-Website mit Videos und Bildern Luft aufs Radfahren – Fans der Marke und alle, die es werden wollen, kommen hier auf ihre Kosten.

www.storck-bikes.com