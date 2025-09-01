Alpina Apax JR Mips & Alpina Turbo Pro Youth: Mit neuen Produkten für Kids stellt Alpina unbesorgten Bike-Spaß sicher.

Stylisch und gut geschützt auf dem Bike unterwegs? Wer sich das für seine Kinder wünscht, findet im Programm von Alpina interessantes Sicherheitszubehör für junge Fahrerinnen und Fahrer. Mit dem Alpina Apax JR Mips hat der Anbieter einen Helm aufgelegt, der mit seinem integrierten Mips-System Verletzungsschutz auf dem Stand der Technik bietet: Eine integrierte Schale, die drehbar gelagert ist, nimmt bei bestimmten Sturz-Szenarien Rotationskräfte auf und reduziert damit das Risiko von Verletzungen, die durch plötzliche Drehbewegungen des Kopfes verursacht werden können.







Mips-Schutzwirkung zum günstigen Preis

Die normalerweise eher teuren Helmen vorbehaltene Technologie ist beim Alpina Apax JR Mips bereits für 94,95 Euro zu haben – so viel (bzw. wenig) kostet der solide, mit knapp 300 Gramm nicht allzu schwere MTB-Helm, der noch diverse andere Sicherheitsmerkmale aufweist. So ist der Helm seitlich und im Nacken weiter heruntergezogen, um Schläfen und Hinterkopf optimalen Schutz zu bieten; ein Insektennetz deckt die vorderen Belüftungsöffnungen ab und verhindert, dass sich dicke Brummer im Haar verfangen.

Das Visier gehört zum Lieferumfang, und eine Rückleute kann nachgerüstet werden. Der Helm kommt wie üblich in Einheitsgröße, wobei das hauseigene Verstellsystem („Run System Classic“ und „Custom Fit“ zur Höhenanpassung) für optimalen Sitz sorgen sollte. Aktuell sind vier Farben im Programm und weitere Varianten in Planung.







Vielseitige Sportbrille mit Bike-Funktionalität

Gerade beim sportlichen Radfahren muss noch etwas anderen an den Kopf bzw. ins Gesicht: eine Sportbrille, die die Augen vor starker Einstrahlung sowie Fremdkörpern schützt, wie sie in Form von Steinchen, Zweigen u. ä. gerade im Gelände zu erwarten sind. Alpina nimmt sich der Problematik mit einer vielseitigen Brille an, die ebenso in der Freizeit wie am Strand oder eben auf dem Rad genutzt werden kann. Die Alpina Turbo Pro Youth ist mit einer Gesamtbreite von 140 mm auf eher schmale Gesichter abgestimmt und sorgt mit „Wraparound“-Scheibe für großflächigen Augenschutz; der verstellbare Nasensteg erlaubt eine gute Anpassung. Auch auf die Belüftung hat der Hersteller geachtet, und nicht zuletzt gibt es die mit 59,95 Euro recht preiswerte Sportbrille in vier Farbvarianten.

Die Scheibe bietet UV-400-Schutz und ist mit Filterkategorie 3 auf eher helle Bedingungen abgestimmt. Eine optional erhältliche transparente Wechselscheibe (24,95 Euro) bietet sich beim Biken im sommerlich dichten Wald an – damit sind Kids auf zwei Rädern wirklich für alles gewappnet.







www.alpina-sports.com