Die niederländische Marke AGU blickt auf eine lange Tradition im Radsport zurück und hat sich in den letzten Jahren auch im Bikepacking-Segment einen Namen gemacht. Ihre Taschen zeichnen sich durch clevere Konstruktionen, robuste Materialien und einen modernen Look aus. Besonders hervorzuheben ist die nachhaltige Ausrichtung: Alle Bikepackingtaschen bestehen aus recyceltem Polyester, was Funktionalität mit Umweltbewusstsein verbindet.

Lenkertasche Venture

Die Lenkertasche Venture überzeugt im Test durch eine durchdachte Konstruktion und hochwertige Verarbeitung. Gefertigt aus recyceltem Polyester mit stabilen Nähten, vermittelt sie sofort einen langlebigen Eindruck. Besonders ins Auge sticht das stylische Design, in unserem Fall in der Farbvariante Reflective Mist, die mit einem reflektierenden Gesamtdruck nicht nur schick aussieht, sondern auch die Sichtbarkeit bei Nacht erhöht. Neben dieser Version ist die Tasche auch in weiteren Farben erhältlich. Die Befestigung gelingt unkompliziert über zwei Schnellverschluss-Schnallen, die zusammen mit zwei zusätzlichen Klickgurten für bombenfesten Halt sorgen. Wer die Tasche nicht zu nahe am Lenker montiert haben möchte, nutzt die mitgelieferten Distanzblöcke. Verarbeitung und Materialqualität sind erstklassig, lediglich beim Regenschutz gibt es kleine Abzüge, da die Tasche lediglich mit einer DWR-Beschichtung versehen ist und somit nicht vollständig wasserdicht ist.

Technische Daten:







Abmessungen: 65 x 15 x 15 cm

Gewicht: 420 g

Packvolumen: 17 l





Tube Rahmentasche Venture

Die Tube Rahmentasche Venture ist ein clever aufgebautes Modell aus recyceltem Polyester, das mit stabiler Konstruktionsweise überzeugt. Sie ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich, in unserem Test war die Größe L für einen Fahrradrahmen in Größe L jedoch etwas zu groß, wodurch sie vorne am Rahmen anstieß, ebenfalls konnte keine Flasche mehr im Rahmen positioniert werden. Positiv fällt der Innenaufbau auf: Eine verschiebbare Abtrennung ermöglicht flexible Organisation, während zwei Netztaschen und eine Halterung für Pumpe oder Zeltstangen für Ordnung sorgen. Das macht die Tasche besonders vielseitig und praxistauglich. Zusätzlich gibt es eine Öffnung für einen Trinkschlauch oder ein Ladekabel.

Technische Daten:







Abmessungen: 52 x 14 x 18 cm

Gewicht: 190 g

Packvolumen: 5,5 l





Seat Pack Venture

Das Seat Pack Venture lässt sich einfach installieren und bietet durch seine durchdachte Konstruktion viel Stauraum am Heck des Fahrrads. Die Tasche ist robust und hochwertig verarbeitet und vermittelt hohe Langlebigkeit. Besonders praktisch ist der herausnehmbare, wasserdichte Innensack, der das Handling deutlich vereinfacht. Dank der cleveren Befestigung mit Gurten und Klettbändern entsteht ein cleaner Look ohne flatternde Enden. Auf der Oberseite bietet ein Gummizug zusätzliche Möglichkeit, Ausrüstung von außen zu verstauen. Im Praxistest saß die Tasche fest und sicher am Rad, es kam zu keinerlei Verrutschen.

Technische Daten:





