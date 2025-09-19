Die Marke Capsuled stammt aus Deutschland und ist eine Eigenmarke der GROFA Action Sports GmbH, die auch bekannte Marken wie CamelBak oder Bell vertreiben. Mit Capsuled hat GROFA 2023 erstmals eine eigene Taschenkollektion auf den Markt gebracht. Die Marke legt besonderen Wert auf Nachhaltigkeit, Funktionalität und modernes Design. Ihre Produkte bestehen aus recycelten Materialien, sind robust verarbeitet und auf die Bedürfnisse von Radfahrer:innen zugeschnitten. Besonders im Bereich Bikepacking konnte Capsuled schnell Aufmerksamkeit gewinnen, das Taschenportfolio zeichnet sich durch clevere Details, hochwertige Verarbeitung und eine klare, reduzierte Ästhetik aus.

Handlebar Bag

Die Handlebar Bag besteht aus leichtem, strapazierfähigem Ripstop-Nylon, das zu 100 % recycelt ist, und einer inneren Lage aus recyceltem Polyester. Die Befestigungspunkte sind mit Hypalon verstärkt, um Abrieb und Verformung zu vermeiden, und die Nähte sind wasserdicht versiegelt. Die Konstruktion arbeitet mit Rollverschlüssen an beiden Enden, wodurch sich das Volumen flexibel anpassen lässt. Zusätzlich sorgt ein robuster Schnallenverschluss- und Klettgurt am Lenker für sicheren Halt. Die Verarbeitung wirkt insgesamt hochwertig und langlebig, die Materialien inklusive des Sichtfensters sind so gewählt, dass sie auch raueren Bedingungen standhalten. Im Praxiseinsatz fällt auf, dass die Tasche mit 7 Litern Packvolumen vergleichsweise klein ist und damit weniger Zuladung erlaubt. Der zusätzliche Fixierungspunkt am Rahmen ist lediglich über ein dünnes Gummi realisiert, was zwar funktioniert, aber nicht besonders vertrauenerweckend auf die Dauer wirkt. Wer mehr Stabilität möchte, kann das Gummi problemlos durch einen breiteren Riemen ersetzen. Sehr positiv ist, dass Distanzblöcke im Lieferumfang enthalten sind und auch die Farbauswahl bringt etwas Individualität ins ansonsten klare Design.







Technische Daten:

Abmessungen: 44 x 16 x 16 cm





Gewicht: 275 g

Packvolumen: 7 l







Top Tube Bag

Die Capsuled Top Tube Bag macht schon beim ersten Anfassen einen robusten Eindruck. Die Kontaktfläche zum Rahmen besteht aus Hypalon, einem äußerst widerstandsfähigen, abriebfesten und wetterbeständigen Synthesekautschuk, der für zusätzlichen Halt, sowie Schutz vor Abrieb am Rahmen sorgt. Die Tasche ist innen versteift und vollständig wasserdicht, der verbaute Zwei-Wege-Reißverschluss verhindert zuverlässig das Eindringen von Wasser und ermöglicht flexiblen Zugriff von beiden Seiten. Capsuled hat diese Tasche speziell für Fahrräder mit stark abfallendem Oberrohr entwickelt, bei denen herkömmliche Rahmentaschen kaum Platz finden. Mit einem Volumen von 2,5 Litern fällt sie für eine Oberrohrtasche vergleichsweise groß aus und bietet genug Stauraum für Werkzeug, Riegel und selbst eine leichte Jacke. Im Test waren wir zunächst skeptisch, ob sie stabil genug sitzt, doch die steife Konstruktion und die gut positionierten Befestigungspunkte sorgten dafür, dass sie selbst auf ruppigen Trails sicher und wackelfrei am Rahmen blieb.

Technische Daten:

Abmessungen: 42 × 6 × 12 cm





Gewicht: 240 g

Packvolumen: 2,5 l







Triangle Bag

Die Capsuled Triangle Bag besitzt die gleiche durchdachte Konstruktionsweise und Materialqualität wie die Top Tube Bag: robustes, recyceltes Ripstop-Nylon, wasserdicht versiegelte Nähte und eine versteifte Form, die der Tasche auch im leeren Zustand Stabilität verleiht. Durch ihren dreieckigen Aufbau lässt sie sich flexibel im Rahmendreieck montieren. Capsuled verwendet dafür Klettverschlüsse mit einer besonders weichen Seite, die unbedingt zum Rahmen hin zeigen sollte, um Lackschäden zu vermeiden. Die Montage funktioniert ohne Zuschneiden der Klettbänder, erfordert jedoch etwas Geduld, bis alles wirklich gerade und straff sitzt. Besonders positiv fiel uns der gute Zugriff auf den Inhalt auf, die beiden Reißverschlüsse lassen sich leicht bedienen und ermöglichen ein gutes Handling besonders während der Fahrt.

Technische Daten:

Abmessungen: 25 × 8 × 32 cm





Gewicht: 235 g

Packvolumen: 3 l







Saddle Bag

Die Capsuled Saddle Bag wird klassisch mit Klettverschlüssen und stabilen Schnallenriemen am Sattelgestell befestigt und macht dabei einen sehr hochwertigen Eindruck. Besonders lobenswert sind die sorgfältig gewählten Komponenten und kleinen Helfer wie Abdeckungen und Führungen, die für eine aufgeräumte Optik sorgen und gleichzeitig einen langlebigen Gesamteindruck hinterlassen. Im unteren Bereich besitzt die Tasche eine feste Rahmenkonstruktion, die für stabilen Halt sorgt und ein störendes Wackeln verhindert. Praktisch ist zudem das äußere Kordelsystem, mit dem sich zusätzliches Equipment wie Regenjacken oder Isomatten sicher fixieren lässt. Auf unseren Testfahrten gab es keinerlei negative Auffälligkeiten, die Tasche blieb auch auf ruppigem Untergrund stabil. Dank des gelben Innenmaterials lassen sich Gegenstände im Inneren leichter finden, und das integrierte Sichtfenster sorgt für besseren Lichteinfall. Gleichzeitig trägt die auffällige Farbe zur besseren Sichtbarkeit im Straßenverkehr bei, was ein zusätzliches Sicherheitsplus darstellt.

Technische Daten:

Abmessungen: 50 × 20 × 22 cm





Gewicht: 420 g

Packvolumen: 14 l







Neben den eigentlichen Bikepacking-Taschen bietet Capsuled auch ein Sortiment an Dry Bags und weiteren praktischen Taschen, die perfekt auf das bestehende Portfolio abgestimmt sind. Besonders die Dry Bags haben sich als sinnvolle Ergänzung erwiesen: Dank ihrer platzsparenden Bauweise lassen sie sich entweder bereits befüllt direkt in die Bikepacking-Taschen schieben oder leer und zusammengerollt mitführen, zum Beispiel außen an der Saddle Bag. So bleibt man flexibel, wenn unterwegs zusätzliche Ausrüstung oder nasse Kleidung verstaut werden muss, ohne das Packvolumen der Haupttaschen zu überlasten.