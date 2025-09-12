Verlosung Stihl Bikeset: Mobilität und Freizeit gehören zusammen – und eine gute Fahrradpflege hält dein Bike länger fit. Stihl bietet dafür praktische, akkubetriebene Geräte plus passende Schutzausrüstung, die in Werkstatt und Zuhause überzeugen. Das Stihl Bikeset für die professionelle Fahrradpflege umfasst dabei drei Produkte: Den Stihl Akku-Druckreiniger RCA 20 im Set mit zwei Akkus und Ladegerät, den Stihl Akku-Kompressor KOA 20 sowie die Stihl Dynamic Schutzbrille.

Stihl Bikeset Akku-Druckreiniger RCA 20

Der kompakte, kabellose Reiniger ist ideal für die schnelle Bike-Wäsche unterwegs. Er arbeitet mit den AS-System-Akkus, liefert bis zu 24 bar Maximaldruck, wiegt nur ca. 1,3 kg und kommt mit 4-in-1-Düse (Flach-, Rotations-, Punkt- und Gießstrahl). Praktisch: Er funktioniert ohne festen Wasser- und Stromanschluss – per Saugschlauch mit Filter aus Regenfass o. Ä. oder über den faltbaren 20-l-Wasserbehälter aus dem Lieferumfang. Zubehör wie Strahlrohrverlängerung und Reinigungsmittel-Sprühset ist ebenfalls dabei. Mit einem Preis von 229 Euro bietet dieser Akku-Druckreiniger eine mobile und leistungsstarke Lösung für die gründliche Reinigung von Fahrrädern und Zubehör.







Mobilität: Die kabellose Ausführung ermöglicht eine flexible Reinigung, sei es des Fahrradrahmens, der Kette oder der Felgen, ohne auf externe Stromquellen angewiesen zu sein.

Die kabellose Ausführung ermöglicht eine flexible Reinigung, sei es des Fahrradrahmens, der Kette oder der Felgen, ohne auf externe Stromquellen angewiesen zu sein. Effektive Reinigung: Durch den gezielten Wasserstrahl lassen sich Schmutz und Ablagerungen, die sich besonders nach Fahrten im Gelände oder bei längeren Touren ansammeln, effizient entfernen.

Durch den gezielten Wasserstrahl lassen sich Schmutz und Ablagerungen, die sich besonders nach Fahrten im Gelände oder bei längeren Touren ansammeln, effizient entfernen. Akkulaufzeit: Das im Set enthaltene Zubehör mit zwei Akkus und einem Ladegerät sorgt dafür, dass auch intensive Reinigungsarbeiten ohne Unterbrechung durchgeführt werden können.

Durch diese Eigenschaften eignet sich der Akku-Druckreiniger optimal, um Fahrräder schnell und gründlich zu säubern – ein wichtiger Schritt, um die Lebensdauer der Komponenten zu verlängern und für optimale Leistung zu sorgen.







Stihl Bikeset – Akku-Kompressor KOA 20







Der KOA 20 punktet beim präzisen Reifendruck: Nennspannung 10,8 V (AS-System), bis 10,3 bar (Hochdruckpumpe) sowie eine Volumenfunktion zum schnellen Befüllen/Entlüften von Sport- und Freizeitgeräten. Bedienfreundlich mit Digital-Display, automatischer Abschaltung bei Erreichen des Zieldrucks, integriertem LED-Licht und Adapter-/Schlauch-Aufbewahrung direkt am Gerät. Mit einem attraktiven Preis von 99 Euro präsentiert sich der Akku-Kompressor KOA 20 als vielseitiges Gerät, das im Fahrradbereich vor allem beim Reifenluftdruck punkten kann und perfekt ins Stihl Bikeset passt.

Reifenpflege: Der Kompressor ermöglicht das schnelle und präzise Befüllen von Fahrradreifen, was besonders vor längeren Touren oder bei wechselhaften Temperaturen von Vorteil ist.

Der Kompressor ermöglicht das schnelle und präzise Befüllen von Fahrradreifen, was besonders vor längeren Touren oder bei wechselhaften Temperaturen von Vorteil ist. Vielseitigkeit: Neben dem Aufpumpen der Reifen kann er auch dazu genutzt werden, kleinere Verschmutzungen wegzublasen oder feine Staubpartikel von empfindlichen Oberflächen zu entfernen.

Neben dem Aufpumpen der Reifen kann er auch dazu genutzt werden, kleinere Verschmutzungen wegzublasen oder feine Staubpartikel von empfindlichen Oberflächen zu entfernen. Betriebsunabhängigkeit: Als akkubetriebenes Gerät entfällt ebenfalls hier die Abhängigkeit von einer externen Stromversorgung – ideal für den Einsatz unterwegs oder an Orten, wo Steckdosen rar sind.







Die Kombination aus Mobilität und Funktionalität macht den Akku-Kompressor zu einem wertvollen Begleiter für Fahrradenthusiasten, die Wert auf regelmäßige und präzise Wartung legen.

Stihl Dynamic Schutzbrille







Sicherheit zuerst: Die leichte Schutzbrille bietet 100 % UV-Schutz, kratzfeste und beschlagfreie Gläser mit Seitenschutz (EN 166, Beschussklasse F, ca. 26 g). Die orange Tönung steigert Kontraste – ideal bei Arbeiten in grüner Umgebung oder diffusen Lichtverhältnissen.

Schutz vor Spritzwasser: Beim Einsatz von Druckreinigern oder beim Arbeiten mit Kompressoren können Wasser und feine Partikel in Richtung Augen geschleudert werden. Die Schutzbrille sorgt dafür, dass solche Gefahrenquellen zuverlässig abgeblockt werden.

Beim Einsatz von Druckreinigern oder beim Arbeiten mit Kompressoren können Wasser und feine Partikel in Richtung Augen geschleudert werden. Die Schutzbrille sorgt dafür, dass solche Gefahrenquellen zuverlässig abgeblockt werden. Optimale Sicht: Die klare Optik der Brille unterstützt eine präzise Sicht, was besonders bei Detailarbeiten an empfindlichen Fahrradkomponenten von Vorteil ist.

Die klare Optik der Brille unterstützt eine präzise Sicht, was besonders bei Detailarbeiten an empfindlichen Fahrradkomponenten von Vorteil ist. Erkennungsmerkmal: Das auffällige, dynamische Orange sorgt nicht nur für einen modernen Look, sondern erhöht auch die Sichtbarkeit im Arbeitsbereich – ein Pluspunkt in belebten Werkstätten oder in gemeinschaftlich genutzten Fahrradgaragen.

Die Schutzbrille rundet das Stihl-Produktportfolio ab und unterstreicht den ganzheitlichen Ansatz, bei dem Leistung und Sicherheit Hand in Hand gehen – gerade in einem Umfeld, in dem Sorgfalt und Präzision essenziell sind.







Die vorgestellten Stihl-Produkte des Stihl Bikesets bieten mit ihrer kabellosen und benutzerfreundlichen Technologie ideale Voraussetzungen, um den hohen Ansprüchen im Fahrradbereich gerecht zu werden. Während der Akku-Druckreiniger RCA 20 für eine effiziente Reinigung sorgt und auch schwierige Schmutzreste von Fahrradrahmen und -komponenten entfernt, unterstützt der Akku-Kompressor KOA 20 vor allem beim schnellen und zuverlässigen Aufpumpen der Reifen. Abgerundet wird das Stihl Bikeset durch die Schutzbrille Dynamic orange, die nicht nur für optimale Sicherheit, sondern auch für eine klare Sicht bei allen Arbeiten sorgt.

Gewinne dein Stihl Bikeset!

Rechtliches Stihl Verlosung:

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an Stihl) weitergegeben. Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von Stihl ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.