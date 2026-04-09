Verlosung: Mit dem RCA 20 positioniert Stihl einen mobilen Akku-Druckreiniger für kleinere Reinigungsaufgaben rund ums Haus und für den Einsatz unterwegs. Das Gerät arbeitet ohne stationären Strom- oder Wasseranschluss und eignet sich damit perfekt für Nutzer, die ihre Bikes flexibel reinigen möchten. Gewinne mit etwas Glück einen von vier STIHL RCA 20 Akku-Druckreinigern.

Der kompakte, kabellose Reiniger ist ideal für die schnelle Bike-Wäsche unterwegs. Er arbeitet mit den AS-System-Akkus, liefert bis zu 24 bar Maximaldruck, wiegt nur ca. 1,3 kg und kommt mit 4-in-1-Düse (Flach-, Rotations-, Punkt- und Gießstrahl). Praktisch: Er funktioniert ohne festen Wasser- und Stromanschluss – per Saugschlauch mit Filter aus Regenfass oder über den faltbaren 20-l-Wasserbehälter aus dem Lieferumfang. Zubehör wie Strahlrohrverlängerung und Reinigungsmittel-Sprühset ist ebenfalls dabei. Mit einem Preis von 229 Euro bietet dieser Akku-Druckreiniger eine mobile und leistungsstarke Lösung für die gründliche Reinigung von Fahrrädern und Zubehör.







Wasserversorgung über Schlauch statt Tank

Konzeptionell setzt der RCA 20 nicht auf einen integrierten Wassertank, sondern auf Wasserzufuhr per Saugschlauch. Wasser kann so beispielsweise aus einer Regentonne, einem Eimer oder dem mitgelieferten Wasser-Faltcontainer entnommen werden. STIHL nennt für den Saugschlauch eine Länge von fünf Metern; der faltbare Wasserbehälter fasst laut Hersteller bis zu 20 Liter. Dieses Konzept erhöht die Flexibilität, verlangt im Gegenzug aber stets eine externe Wasserquelle.

Kompaktes Gerät für gezielte Reinigungsaufgaben

Technisch ist der RCA 20 als kompakter Niederdruck- beziehungsweise Akku-Druckreiniger ausgelegt. STIHL gibt einen maximalen Druck von 24 bar und ein Gerätegewicht von 1,3 Kilogramm an. Zur Ausstattung gehören unter anderem eine 4-in-1-Düse, eine Strahlrohrverlängerung, ein Saugschlauch mit Filter, ein Wasser-Faltcontainer sowie ein Reinigungsmittel-Sprühset. Der vergleichsweise moderate Druck deutet darauf hin, dass das Gerät eher für kontrollierte, materialschonende Reinigungsarbeiten als für klassische Hochdruckanwendungen gedacht ist.







Klare Positionierung zwischen Mobilität und Leistung

Damit ergibt sich ein recht klares Einsatzprofil: Der STIHL RCA 20 ist kein vollwertiger Ersatz für einen stationären Hochdruckreiniger, sondern eine spezialisierte Lösung für Anwender, die Unabhängigkeit und Transportfähigkeit höher gewichten als maximale Reinigungsleistung. Wer regelmäßig unterwegs reinigen möchte und mit externer Wasserversorgung leben kann, findet hier ein durchdachtes, leichtes System.







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