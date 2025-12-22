Decathlon wurde 1976 in Frankreich gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, Sport für alle zugänglich zu machen. Die Marke entwickelt einen Großteil ihrer Produkte selbst, von der ersten Idee bis hin zu intensiven Tests unter realen Bedingungen. Besonders im Fahrradbereich setzt Decathlon mit ihrer Eigenmarke Rockrider auf Bikes und Zubehör, die praxisnah und nutzerorientiert entstehen. Auch Bikepacking-Taschen gehören zum Portfolio und wurden speziell für mehrtägige Abenteuer entwickelt. Der Fokus liegt dabei klar auf einer widerstandsfähigen und stabilen Bauweise: Durch robuste Materialien und eine durchdachte Konstruktion sollen die Taschen selbst für anspruchsvolles und schwieriges Gelände ausgelegt sein. Im Rahmen unserer Bikepacking-Testserie wurden die Taschen intensiv getestet, ob sie dem stand hielten, verrät unser Test.

Lenkertasche ADVT 900

Die Rockrider Lenkertasche ADVT 900 besteht aus zwei separat erhältlichen Komponenten: einer Lenkerhalterung und dem Packsack. Die Halterung ist robust aufgebaut, nutzt widerstandsfähige Materialien und setzt auf stabile Metallhaken sowie Distanzblöcke, die für sicheren Halt am Lenker sorgen – allerdings nicht entfernt werden können. Der wasserdichte Packsack bietet ein variables Volumen von 5 bis 15 Litern, ist sehr großzügig dimensioniert und verfügt über ein praktisches Entlüftungsventil, mit dem sich überschüssige Luft einfach ablassen lässt. Dank IPX6-Zertifizierung bleibt der Inhalt auch bei starkem Regen trocken. In unserem Test machte die Lenkertasche einen sehr massiven und langlebigen Eindruck, was unter anderem an den Metallverschlüssen deutlich wird. Die Montage am Rad ist stabil und zuverlässig, auf der Testfahrt traten keinerlei Probleme auf. Beim Handling fiel jedoch auf, dass sich die Metallhaken in Kombination mit den Riemen nicht immer sauber durch die Ösen ziehen lassen, was das An- und Abnehmen etwas umständlicher macht.

Technische Daten:







Abmessungen: 60 x 20 x 30 cm

Gewicht: 730g

Packvolumen: 15 l

Oberrohrtasche ADVT 900

Die Rockrider Oberrohrtasche ADVT 900 ist eine kompakte Bikepacking-Tasche mit etwa 1 Liter Volumen, die speziell für die direkte Positionierung am Oberrohr entwickelt wurde. Die Konstruktion setzt auf verschweißte Nähte, wodurch die Tasche eine hohe Wasserdichtigkeit (IPX3) erreicht und zuverlässig vor Spritzwasser und Regen schützt. Das Material wirkt robust und alltagstauglich, ohne dabei zu schwer zu sein. Die Tasche lässt sich auf mehrere Arten am Rad befestigen: Sie bietet mehrere Befestigungspunkte, an denen sie mit Klettbändern am Rahmen fixiert werden kann, und ist zusätzlich für eine Schraubmontage vorgesehen. Besonders praktisch ist der Fidlock-Magnetverschluss, der im Test sehr gut funktioniert und ein unkompliziertes, schnelles Entnehmen des Inhalts – auch während der Fahrt – ermöglicht. Auf unserer Testfahrt haben wir die Variante mit Klettbändern genutzt; diese Befestigungsmethode ist für flache Wege in Ordnung, zeigt jedoch bei ruppigem Gelände Schwächen, da die Tasche aufgrund ihrer leicht gewölbten Unterseite weniger Auflagefläche hat und dadurch weniger stabil auf dem Oberrohr sitzt. Für anspruchsvollere Strecken empfehlen wir daher klar die Verschraubung, die deutlich mehr Halt bietet.

Technische Daten:







Abmessungen: 25 x 11,5 x 5 cm

Gewicht: 125g

Packvolumen: 1 l

Rahmentasche ADVT 900

Die wasserdichte Rahmentasche ADVT 900 ist eine praktische Bikepacking-Tasche für den Rahmenbereich. Sie ist aus robustem Polyester gefertigt und verschweißt, sodass Regen und Spritzwasser ihr nichts anhaben können. Die Verarbeitung ist solide und erfüllt ihren Zweck gut, erreicht aber nicht ganz das Niveau der Oberklasse-Modelle. Dafür hat Decathlon bei der Konstruktion viele clevere Details eingebaut: Die Tasche bietet flexible Befestigungspunkte, sodass man sie individuell am Rahmen positionieren kann. Besonders praktisch ist die kleine Innentasche für Schlüssel oder die Pumpenhalterung, die einen schnellen Zugriff ermöglicht. Ein kleiner Wermutstropfen: Die Tasche lässt sich nur zu einer Seite öffnen, eine zusätzliche flache Tasche auf der anderen Seite gibt es nicht. Auf unserer Testfahrt saß die Tasche aber sicher und fest am Rahmen und erwies sich als zuverlässiger Begleiter für längere Touren.

Technische Daten:







Abmessungen: 41 x 25,1 x 5,9 cm

Gewicht: 264g

Packvolumen: 6 l

Satteltasche ADVT 900

Wie bei der Lenkertasche besteht die Satteltasche aus zwei separaten Komponenten: Halterung und Packsack, beide müssen einzeln erworben werden. Die Halterung ist aus robustem, widerstandsfähigem Material gefertigt und massiv konstruiert, wodurch das Gewicht zwar etwas höher ausfällt, die Stabilität aber deutlich im Vordergrund steht. Besonders ins Auge fällt der Befestigungspunkt an der Sattelstütze: Durch einen Gummiblock geführt, fixieren zwei doppelt ausgelegte Klettbänder in Kombination mit massiven Metallösen die Tasche bombenfest am Sattel. Das ist sicher, aber nicht unbedingt leichtgewichtig. Der Packsack lässt sich ähnlich wie beim Lenkersack gut komprimieren und bietet genug Platz, um ordentlich Material zu verstauen. Praktisch ist das kleine Netz auf der Oberseite, das schnellen Zugriff auf Kleinteile erlaubt. Beim Handling können die Metallhaken wieder zum Nadelöhr werden: Mal lassen sie sich problemlos durch die Ösen ziehen, mal hakt es etwas, was das Be- und Entladen gelegentlich erschwert. Unterm Strich lässt sich die Satteltasche aber sehr fest fixieren, und auf unserer Testfahrt hielt sie problemlos allen Belastungen stand bzw. blieb der Packsack an Ort und Stelle. Insgesamt überzeugt die Kombination aus Robustheit, sicherer Befestigung und praktischem Packsack, auch wenn das Gewicht für manche ein kleiner Nachteil sein könnte.

Technische Daten:





