SKS Germany gehört zu den Marken, die man im Fahrradkosmos fast automatisch kennt, das Unternehmen stammt aus Sundern im Sauerland und wurde bereits 1921 gegründet. Seit über einem Jahrhundert steht SKS für funktionales Fahrradzubehör, mit besonderer Expertise bei Luftpumpen, Schutzblechen und Anbauteilen, die vielfach noch in Deutschland gefertigt werden. Das Portfolio ist heute breit aufgestellt und reicht von klassischen Zubehörlösungen über Werkzeuge bis hin zu Flaschenhaltern und Taschen. Dabei setzt SKS klar auf Langlebigkeit statt Wegwerfmentalität, was auch Teil ihres Nachhaltigkeitsverständnisses ist: robuste Materialien, reparaturfreundliche Konstruktionen und eine lange Produktlebensdauer. Mit dem wachsenden Interesse am Abenteuer- und Reiseradfahren rücken auch die Bikepacking-Taschen stärker in den Fokus. Sie ergänzen das bestehende Sortiment sinnvoll und sollen vor allem durch Wetterfestigkeit, einfache Montage und praxisnahe Details überzeugen – ganz im funktionalen Stil, für den SKS seit Jahrzehnten bekannt ist. Unser Test verrät ob sie ihr Versprechen einhalten.

EXPLORER EXP BARBAG

Die SKS EXPLORER EXP BARBAG ist eine robuste Lenkertasche fürs Bikepacking, die aus widerstandsfähigem Polyamid gefertigt ist und auf eine klassische Roll-Top-Konstruktion setzt. Im Test fällt die Tasche besonders durch ihr großes Ladevolumen und die vielen Befestigungsmöglichkeiten an der Front positiv auf, an denen sich zusätzliches Gepäck oder Zubehör fixieren lässt. Der insgesamt sehr stabile und wertige Aufbau macht einen langlebigen Eindruck, während das Handling beim Packen dank integriertem Entlüftungsventil überzeugt, mit dem sich die Tasche gut komprimieren lässt. Befestigt wird sie klassisch per Klett am Lenker, wobei mitgelieferte Abstandshalter eine Montage weiter weg vom Lenker ermöglichen. Die silikonbeschichteten Klettbänder sorgen für sicheren Halt und schützen vor Verrutschen, müssen allerdings vor der ersten Montage passend zugeschnitten werden. In unserem Test präsentiert sich die wasserdichte und mit großen Reflektoren ausgestattete EXPLORER EXP BARBAG als durchdachte, wetterfeste und praxisnahe Lösung, die für alle, die auf Tour vorne am Rad ordentlich Stauraum brauchen eine gute Wahl ist.







Technische Daten:

Abmessungen: 72 x 31,5 x 31,5 cm

Gewicht: 790g

Packvolumen: 9l

EXPLORER EXP FRAMEBAG

Auch die SKS EXPLORER EXP FRAMEBAG ist eine groß dimensionierte Tasche aus robustem, wasserdichtem Material, die dank ihrer innenliegenden Versteifung im Rahmenaufbau stabil hält, allerdings nicht zu den Seiten hin, wodurch es, je nach Inhalt, zu einem leichten Ausbeulen kommen kann. Die Tasche sitzt bei unserem Test zwar insgesamt gut und sicher im Rahmen, dennoch hätten wir uns einen zusätzlichen Befestigungspunkt am Unterrohr gewünscht, damit sie bei voller Beladung bombenfest sitzt. Schade ist außerdem, dass die Fixierungspunkte am Oberrohr nicht versetzbar sind, was die Anpassung in kombination mit Oberrohrtaschen einschränkt. einschränkt. Durch ihre Größe ist zudem bei unserem Testbike keine Integration einer Trinkflasche im Rahmendreieck mehr möglich, was man bei der Tourenplanung berücksichtigen sollte. Sehr gut gefallen hat uns hingegen, dass SKS die Tasche klar strukturiert aufgebaut hat und Werkzeug sowie Pumpe einen festen, vorgesehenen Platz bekommen – das sorgt für Ordnung und verhindert, dank der Befestigungsmöglichkeiten Klappern während der Fahrt. Ein weiteres Plus sind die großen Reflektoren, die die Sichtbarkeit deutlich erhöhen und ein echtes Sicherheits-Upgrade darstellen. Insgesamt ist die EXP FRAMEBAG eine durchdachte, wetterfeste Rahmentasche mit viel Stauraum, kleinen Schwächen in der Anpassbarkeit, aber klaren Stärken bei Struktur, Robustheit und Sicherheit.







Technische Daten:

Abmessungen: 43,5 x 23,5 x 5,5 cm

Gewicht: 185g

Packvolumen: 4l

EXPLORER EXP SADDLEBAG

Mit ihrer cleveren Kombination aus Satteltasche und integriertem Schutzblech hebt sich die SKS EXPLORER EXP SADDLEBAG deutlich von klassischen Bikepacking-Satteltaschen ab und setzt auf ein robustes, wasserdichtes Material mit Rollverschluss, das den Inhalt zuverlässig vor Regen und Schmutz schützt. Die besondere Konstruktion zeigt ihre Stärke bereits bei der Montage: Das Schutzblech wird werkzeuglos befestigt, geht schnell von der Hand und sorgt dank seiner versteiften Fixierung gleichzeitig für eine zusätzliche Stabilisierung der Tasche, ein Durchhängen der Satteltasche ist damit praktisch ausgeschlossen. Auf unserer Testfahrt hat uns diese Symbiose aus Tasche und Schutzblech voll überzeugt, denn selbst auf holprigen Passagen blieb alles sicher an Ort und Stelle. Auch im Handling punktet die SADDLEBAG auf ganzer Linie: Das Entlüftungsventil ermöglicht eine perfekte Komprimierung des Inhalts, Reflektoren sorgen für gute Sichtbarkeit und ein weiteres praktisches Detail ist die Möglichkeit, die Tasche auch als Umhängetasche zu nutzen. An der Außenseite bietet ein Netz zusätzlichen Stauraum – wer das serienmäßige orangefarbene Netz zu auffällig findet, kann es problemlos gegen das mitgelieferte schwarze Netz austauschen.







Technische Daten: