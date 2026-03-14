Test / Lidl E-Bikes: Ein E-Bike mit solider Ausstattung, durchdachten Features und einem Preisschild, das die Konkurrenz ins Schwitzen bringt? Mit den neuen Modellen Crivit Urban X.3 und Urban Y.3 bringt der Lebensmittel-Discounter Lidl zwei City-Pedelecs auf den Markt, die auf dem Papier weit mehr versprechen als nur günstige Mobilität. Wir geben einen Überblick über das vielversprechende Duo.

Zwei Rahmen für ein gemeinsames Ziel

Der urbane Raum fordert von einem E-Bike vor allem Zuverlässigkeit, eine wartungsarme Technik und ein agiles Handling. Genau hier setzen die beiden neuen Modelle an. Technisch sind das Crivit Urban X.3 und das Urban Y.3 identische Zwillinge. Der Unterschied liegt in der Rahmengeometrie: Während das X.3 auf einen klassischen Diamantrahmen mit geradem Oberrohr setzt und damit eine sportlichere Zielgruppe anspricht, kommt das Y.3 als klassischer Tiefeinsteiger daher, der höchsten Komfort beim Auf- und Absteigen bietet.







Beide Modelle bringen ein solides Gewicht von unter 24 Kilogramm auf die Waage. Für E-Bikes dieser Preisklasse ist das mehr als beachtlich und verspricht ein deutlich dynamischeres Handling, als man es oft von schwerfälligen City-Boliden kennt. Angetrieben werden die Räder von einem 40 Nm starken Hinterradnabenmotor der Marke Mivice, der seine Energie aus einem dezent im Unterrohr integrierten 355-Wh-Akku mit LG-Zellen zieht. Gepaart mit einer robusten Shimano CUES Kettenschaltung und hydraulischen Scheibenbremsen schnürt der Hersteller hier ein äußerst attraktives Komponentenpaket.

Neue Lidl E-Bikes: Smarte Details für den Alltag

Dass es sich hierbei nicht um lieblose Standardware handelt, zeigt der Blick auf die Details. Eine integrierte SP-Connect-Halterung am Vorbau, ein vollwertiger Scheinwerfer mit bis zu 180 Lux inklusive zuschaltbarem Fernlicht sowie magnetische Fidlock-Aufnahmen am Rahmen runden den urbanen Charakter ab. Selbst an ein verstecktes Fach für einen Smart-Tag zur Diebstahlverfolgung wurde gedacht.







Wir haben die Gelegenheit genutzt und beide Modelle einem ausführlichen Praxistest unterzogen. Wie sich der sportliche Diamantrahmen im Pendler-Alltag schlägt, lest ihr in unserem Einzeltest zum Crivit Urban X.3. Wer hingegen Wert auf maximalen Komfort und Familientauglichkeit legt, findet alle Eindrücke in unserem Testbericht zum Crivit Urban Y.3.