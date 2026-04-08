Produktnews: Komplett überarbeitet soll das neue Giant Stance das Fahrerlebnis in allen Facetten des Trailridings verbessern – von flowigen Singletrails über technische Anstiege bis hin zu rasanten Abfahrten. Es vereint eine verfeinerte Trail-Geometrie, eine optimierte Fahrwerkskinematik und ein integriertes Rahmendesign.

Mit einem integrierten Chassis, bestehend aus einem hydrogeformten ALUXX-Aluminiumrahmen und 130 mm Federweg hinten, soll das Giant Stance ein souveränes Fahrgefühl auf modernen Singletrails sicherstellen. Ein flacherer Lenkwinkel verspricht Sicherheit bei steilen Abfahrten und in technischem Gelände, während die höhere Stack-Höhe für eine zentrierte Körperposition und somit für bessere Kontrolle auf anspruchsvollen Trails sorgt.







Das Herzstück des neuen Stance ist das überarbeitete FlexPoint-Hinterbausystem in Kombination mit dem Crest TR-Dämpfer, der 130 mm Federweg am Hinterbau bietet. Die optimierte Fahrwerkskinematik sorgt laut Giant für ein agiles und gleichzeitig kontrolliertes Fahrgefühl über den gesamten Federweg hinweg. Eine linearere Hinterradführung verbessert die Traktion und Kontrolle auf Wurzeln, Steinen und Bremswellen.

Die verstärkte Unterstützung im mittleren Federwegsbereich ermöglicht es dem Bike, beim Pumpen oder in Kurven höher im Federweg zu stehen. So sollen Fahrer ein reaktionsschnelles Fahrgefühl und gleichzeitig optimalen Grip haben, wenn es darauf ankommt. Der bei dem neuen Stance semi-integrierte Dämpfer unter dem Oberrohr verleiht dem Bike eine klare Optik und soll gleichzeitig die Rahmensteifigkeit und das Fahrgefühl erhöhen.







Die Giant STL 34 Federgabel bietet 140 mm und verfügt über ein reibungsarmes Chassis. In Kombination mit dem Giant Trail-Dämpfer soll ein ausgewogenes Verhältnis zwischen feinfühligem Ansprechverhalten bei kleinen Unebenheiten und Kontrolle bei größeren Schlägen sichergestellt werden. Gabel und Dämpfer sind mit Unified Suspension Setup-Richtlinien ausgestattet, die es Fahrern erleichtern, die optimale Performance einzustellen.

Der breitbandige 1x-Antrieb vereinfacht das Schalten und bietet gleichzeitig genügend Übersetzungsbandbreite für Anstiege. Leistungsstarke hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremsen gewährleisten konstante Bremskraft. Die Dropper Post ermöglicht es Fahrern, den Sattel für Abfahrten und technische Passagen schnell abzusenken. Der Rahmen ist für längere Dropper Posts ausgelegt – bis zu 200 mm bei den Rahmengrößen L und XL.

Das neue Stance ist in zwei Farben und fünf Größen ab sofort im Handel zum Preis von 1.999,00 Euro verfügbar.







Giant Stance (MY26) Geometrie

Stance XS S M L XL Seat tube length 380 400,0 425,0 450 475 Seat tube angle (degrees) 77 76,5 76,5 76,5 76,5 Top tube length 548,1 568 602 628 661 Head tube length 90 95 100 115 120 Head tube angle (degrees) 65 65 65 65 65 Fork rake 44 44 44 44 44 Trail 129 129 129 129 129 Wheelbase 1158,1 1176 1210 1239 1274 Chain stay length 440 442 442 442 442 Bottom bracket drop 25 40 40 40 40 Stack 608,7 610 615 628 633 Reach 407,4 422 454 477 509 Stand over height 757 747 747 747 747 Handlebar width 760 760 760 780 780 Stem length 40 40 40 40 40 Crank length 165 165 165 165 165 Wheel size 27.5/29″ 29/29″ 29/29″ 29/29″ 29/29″

Web: www.giant-bicycles.com