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Luftige Performance an heißen Tagen: Crankbrothers Trail-Vent-Schuhe

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Crankbrothers Trail-Vent-Schuhe

Produktnews: Die Kultmarke Crankbrothers bringt mit dem Stamp Trail Vent und dem Mallet Trail Vent zwei hochgradig belüftete Mountainbike-Schuhmodelle auf den Trail, die speziell für maximale Performance an heißen Tagen entwickelt wurden. Ausgelegt auf hohe Luftzirkulation kombinieren die neuen Vent-Schuhe ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und eine schnelle Trocknung nach Flussüberquerungen.

Mit den neuen Vent-Modellen zielt Crankbrothers direkt auf die heißesten Tage des Jahres ab. Beide Schuhe setzen auf ein stark belüftetes Mesh-Obermaterial für maximale Luftzirkulation und eine nicht saugende, schnelltrocknende EVA-Schaumzunge, die Feuchtigkeit nach Flussdurchquerungen oder nassen Passagen schnell ableitet. Für den nötigen Schutz vor Stößen sorgt eine TPU-verstärkte Zehenkappe in Kombination mit einer hochgezogenen Außensohle. Geschlossen werden beide Varianten über ein schnelles Speed-Lace-Schnürsystem mit Ein-Zug-Mechanismus.

​Crankbrothers Trail-Vent-Schuhe: Die Unterschiede im Sohlen- und Klicksystem

​Crankbrothers Stamp Trail Speed Lace Vent (Flat-Pedal)

Crankbrothers Trail-Vent-Schuhe

Dieser Schuh ist voll auf Flat-Pedale optimiert. Die MC2-Gummimischung der MATCH-Außensohle sorgt für optimalen Grip, geringe Rückstellkraft und effektive Vibrationsdämpfung. Unterschiedliche Steifigkeitszonen reduzieren Ermüdung, während der Zehenbereich für gutes Gehen flexibel bleibt. Gewicht: 309 g pro Schuh (Größe EU 42). UVP: 169,99 Euro

​Crankbrothers Mallet Trail Speed Lace Vent (Klick-Pedal)

Ausgelegt für alle MTB-Pedale inklusive SPD-Systemen. Die Match Box bietet eine angeschrägte Cleat-Aufnahme für leichtes Einklicken und Selbstreinigung sowie eine verlängerte Schiene mit 35 mm Verstellweg für maximale Kontrolle im Downhill. Ein faserverstärkter Nylon-Schaft sorgt für effiziente Kraftübertragung, kombiniert mit einer MC1-Gummimischung für mittleren Grip beim Ein- und Ausklicken. Gewicht: 408 g pro Schuh (Größe EU 42). UVP: 189,99 Euro

Web: www.crankbrothers.com

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Über Andreas Waldera

Andreas Waldera ist bereits seit vielen Jahren als Online-Redakteur und Testfahrer tätig. Mit seinen im BMX und Downhill verankerten Wurzeln kann es für ihn beim Biken nicht ruppig genug sein. Für seine Leidenschaft Fahrradfahren ist der gebürtige Niederrheiner in die schöne Eifel gezogen.