Produktnews: Die Kultmarke Crankbrothers bringt mit dem Stamp Trail Vent und dem Mallet Trail Vent zwei hochgradig belüftete Mountainbike-Schuhmodelle auf den Trail, die speziell für maximale Performance an heißen Tagen entwickelt wurden. Ausgelegt auf hohe Luftzirkulation kombinieren die neuen Vent-Schuhe ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und eine schnelle Trocknung nach Flussüberquerungen.

Mit den neuen Vent-Modellen zielt Crankbrothers direkt auf die heißesten Tage des Jahres ab. Beide Schuhe setzen auf ein stark belüftetes Mesh-Obermaterial für maximale Luftzirkulation und eine nicht saugende, schnelltrocknende EVA-Schaumzunge, die Feuchtigkeit nach Flussdurchquerungen oder nassen Passagen schnell ableitet. Für den nötigen Schutz vor Stößen sorgt eine TPU-verstärkte Zehenkappe in Kombination mit einer hochgezogenen Außensohle. Geschlossen werden beide Varianten über ein schnelles Speed-Lace-Schnürsystem mit Ein-Zug-Mechanismus.

​Crankbrothers Trail-Vent-Schuhe: Die Unterschiede im Sohlen- und Klicksystem

​Crankbrothers Stamp Trail Speed Lace Vent (Flat-Pedal)







Dieser Schuh ist voll auf Flat-Pedale optimiert. Die MC2-Gummimischung der MATCH-Außensohle sorgt für optimalen Grip, geringe Rückstellkraft und effektive Vibrationsdämpfung. Unterschiedliche Steifigkeitszonen reduzieren Ermüdung, während der Zehenbereich für gutes Gehen flexibel bleibt. Gewicht: 309 g pro Schuh (Größe EU 42). UVP: 169,99 Euro

​Crankbrothers Mallet Trail Speed Lace Vent (Klick-Pedal)







Ausgelegt für alle MTB-Pedale inklusive SPD-Systemen. Die Match Box bietet eine angeschrägte Cleat-Aufnahme für leichtes Einklicken und Selbstreinigung sowie eine verlängerte Schiene mit 35 mm Verstellweg für maximale Kontrolle im Downhill. Ein faserverstärkter Nylon-Schaft sorgt für effiziente Kraftübertragung, kombiniert mit einer MC1-Gummimischung für mittleren Grip beim Ein- und Ausklicken. Gewicht: 408 g pro Schuh (Größe EU 42). UVP: 189,99 Euro

Web: www.crankbrothers.com