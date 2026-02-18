Crankbrothers Plug Mate Tire Plug Anchor Kit

Produktnews: Mit dem neuen Plug Mate Tire Plug Anchor Kit bringt Crankbrothers eine semi-permanente Reparaturlösung für größere Tubeless-Reifenpannen und Snakebites auf den Markt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Stopfen soll das spezielle Design selbst bei extremen Belastungen ein Verrutschen oder Lösen des Stopfens verhindern.

Beim neuen Plug Mate von Crankbrothers handelt es sich um eine clevere Lösung zur sicheren Fixierung von Reifenstopfen. Er wurde entwickelt, um auch unter extremen Bedingungen, wie harten Aufschlägen, Landungen oder Bremsmanövern, fest an Ort und Stelle zu bleiben. Im Gegensatz zu herkömmlichen Stopfen, die verrutschen oder sich lösen können, verfügt der Plug Mate über ein einzigartiges, seitlich drehendes Design, das sich fest im Reifen verankert.







Die aus robustem Kunststoff gefertigten Anker schützen Felge und Reifen und lassen sich nach Angaben des Herstellers Crankbrothers einfacher montieren als herkömmliche Lösungen. Jedes Set enthält 3 kleine und 3 große Anker, 10 dünne und 5 dicke Reparaturstopfen und sind mit den meisten Plug-Forks, einschließlich Crankbrothers, kompatibel. Der Preis des Crankbrothers Plug Mate Tire Plug Anchor Kits liegt bei 9,99 Euro.

Web: www.crankbrothers.com