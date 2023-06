Giro d'Italia 2023: Die 106. Italien-Rundfahrt in 21 Bildern

Radsport: Der Giro d’Italia 2023 geht in die Geschichte ein. Denn Primoz Roglic konnte die Rundfahrt mit nur 14 Sekunden Vorsprung auf Geraint Thomas für sich entscheiden – eine der engsten Entscheidungen in der Historie der Italien-Rundfahrt. Auch abseits der Gesamtwertung war einiges los. Wir blicken in 21 Bildern zurück auf die größten Highlights der vergangenen drei Wochen.

Der 106. Giro d’Italia begann mit einem Paukenschlag. Topfavorit Remco Evenepoel gewann das Auftaktzeitfahren mit großem Vorsprung. Selbst Spezialisten wie Stefan Küng oder Filippo Ganna hatten keine Chance gegen den Straßenweltmeister. Schon hier war klar: Der Belgier wird schwer zu schlagen sein.

