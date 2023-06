Saubere Sache: Muc-Off Rim Stix Reifenheber im Test

Fahrrad Reifenheber Test: Die für Fahrrad- und Motorrad-Pflegeprodukte bekannte Marke Muc-Off stößt mit ihren durchdachten Produkten längst auch in andere Segmente vor. Ein gutes Beispiel hierfür sind die Muc-Off Rim Stix Reifenheber, die wir im Test ausgiebig unter die Lupe nehmen konnten. Angeboten werden die robust wirkenden Hebel im Zweierset in den Farben schwarz, pink oder grün.

Allgemeines zum Hersteller

Muc-Off wurde im Jahr 1994 gegründet und ist nach eigenen Angaben die am schnellsten wachsende Fahrrad-Lifestyle- und Wartungsmarke in Großbritannien. Seit nahezu drei Jahrzehnten sorgen die Briten mit ihrem breit aufgestellten Sortiment an Schutzsprays und Pflegemitteln für den Schutz des Fahrrades. Erweitert wurde das Portfolio in jüngerer Zeit mit innovativen Produkten wie dem Stealth Tubeless Tag Holder und der Bike Protection Aufkleber-Serie, die Fahrrad- und E-Bike-Rahmen vor Kratzern, Schrammen und Steinschlägen schützen soll.

Muc-Off Rim Stix Reifenheber: Erster Eindruck

Die Muc-Off Rim Stix Reifenheber basieren auf einer speziellen POM/Nylon-Konstruktion mit kantigem Design und griffiger Oberfläche. An eine Griffmulde für den Daumen wurde hierbei ebenso gedacht wie an eine seitliche Riffelung. Die Aussparung unter der Schaufel soll beim Arbeiten eine sichere Fixierung des Hebels gewährleisten. Der Hebel verfügt zudem über einen Speichenhaken und einen integrierten Ventileinsatzentferner. Eine Snap-Together Funktion ist zwar nicht explizit vorhanden, diese Aufgabe übernimmt allerdings der mitgelieferte Neoprenschlauch.

Die Fahrrad-Reifenheber im Test

Von der ersten Sekunde an vermag der Fahrrad-Reifenheber von Muc-Off zu begeistern. Der Hebel sitzt dank der ergonomischen Gestaltung mit Daumenmulde und der rauen Oberfläche rutschsicher in der Hand. Die Schaufel lässt sich unproblematisch unter die Reifenwulst schieben, die Aussparung unter der Schaufel hält den Hebel sicher in seiner Position. In Kombination mit dem äußerst stabilen Aufbau und dem perfekt fixierbaren Reifenhaken geben sich so selbst hartnäckige Reifen schnell geschlagen.

Muc-Off Rim Stix Reifenheber im Detail