Fahrrad Reifenheber Test: Die Montage hartnäckiger Reifen lässt viele Biker zu wahren Akrobaten werden. Wer kennt es auch nicht?! Um die widerspenstige Reifenwulst an Ort und Stelle zu halten, wird verzweifelt mit Knien, Ellbogen oder sonstigen Körperteilen nachgeholfen. Eigentlich bräuchte es hier doch „nur“ ein oder zwei „Extra-Händchen“. Das dachten sich wohl auch die Designer von Crankbrothers und haben mit dem Slider Tire Lever Kit genau solch einen Reifenheber mit dem gewissen Extra auf den Markt gebracht.

Crankbrothers Slider Tire Lever Kit: Erster Eindruck

Das Set besteht aus zwei Reifenhebern sowie je zwei Slidern für dünne oder dicke Felgenwände. Die aus verstärktem Nylon bestehenden Reifenheber verfügen über eine flache Schaufel, einen Speichenhaken sowie eine Snap-Together Funktion, die unauffällig im Crankbrothers Logo „integriert“ ist. Die länglichen Aussparungen dienen der Aufnahme von zwei Slidern. Damit wären wir eigentlich bei der Besonderheit des Sets. Die Slider, auch Wulst- oder Reifenschieber genannt, sichern den Reifenwulst während der Arbeit auf der Felge und verhindern so ein Abrutschen des Reifens. Wie ein zweites Paar Hände halten die kleinen Slider den Reifen an Ort und Stelle.

Der Fahrrad-Reifenheber im Test

Die Reifenheber liegen sehr gut in der Hand und lassen sich dank der flachen Schaufel gut unter die Reifenwulst schieben. Auch beim Speichenhaken steht ein unkomplizierter Gebrauch an erster Stelle. Sobald dieser fixiert ist, kann den Reifenheber fast nichts mehr aus der Bahn werfen. Richtig beeindruckt waren wir von den kleinen Slidern. So klein und unauffällig diese auch sind, die Wirkung ist fantastisch. Wo sonst die Reifenwulst immer wieder nachrutscht, halten die „Extra-Hände“ den Reifen zuverlässig an Ort und Stelle. Die Arbeitserleichterung ist enorm, wodurch selbst hartnäckige Reifen-Felgen-Kombinationen an Schrecken verlieren.