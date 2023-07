Ungleiches Duo im Test: Topeak Shuttle Lever 1.2 Reifenheber

Fahrrad Reifenheber Test: Bei den Topeak Shuttle Lever 1.2 handelt es sich um zwei Reifenheber, die sowohl optisch als auch funktionell große Unterschiede aufweisen. Dahinter verbirgt sich die Idee, dass jeder Hebel bestimmte Aufgaben übernehmen soll. Welche das sind und wo das Duo an seine Grenzen stößt zeigt unser Test.

Allgemeines zum Hersteller

Seit über 30 Jahren bietet die weltweit agierende Marke innovative Ausstattung und Tools für alle Bereiche des Radfahrens an. Topeak-Anbieter RTI Sports führt unter seinem Dach insgesamt acht Premiummarken, darunter auch die Eigenmarken Ergon und Terry. Die Abkürzung RTI steht für Radsport, Triathlon, Innovation. Seit 1998 ist das in Koblenz ansässige Unternehmen ausschließlich auf den Markenvertrieb von hochwertigem Fahrrad‍zubehör spezialisiert.

Topeak Shuttle Lever 1.2 Reifenheber: Erster Eindruck

Im Gegensatz zu den sonst üblichen Sets weisen die beiden Topeak Shuttle Lever 1.2 Reifenheber erhebliche Unterschiede auf. Der kürzere gelbe Hebel verfügt über einen Speichenhalter und lässt sich somit an Ort und Stelle fixieren. Zum Ablassen der Luft aus einem Schraderventil findet sich zudem eine spezielle Einkerbung auf der Rückseite. Die grobe Arbeit des Reifen-Abhebelns wird dann mit dem 150 Millimeter langen schwarzen Hebel durchgeführt. Beide Reifenheber lassen sich zusammenstecken und so ordentlich im Rucksack oder der Satteltasche verstauen. In eine Mini-Satteltasche passt das Set aufgrund des längeren Hebels allerdings nicht. Hohe Stabilität verspricht das Fiberglas-Composite Material.

Die Fahrrad-Reifenheber im Test

Beide Reifenheber liegen sehr gut in der Hand. Die matte Oberfläche und die Einkerbungen gewährleisten ein rutschsicheres Zupacken. Äußerst angenehm fällt in diesem Zusammenhang die jeweilige Krümmung an den Hebelenden auf. Die Schaufeln sind poliert und sollen so ein leichteres Einschieben unter die Reifenwulst ermöglichen. Das funktioniert allerdings nur bedingt optimal. Aufgrund der recht dick dimensionierten Schaufeln erfordern eng sitzende Reifenwulste einen erhöhten Krafteinsatz – dies gilt besonders für den schwarzen Hebel. Der ausgeprägte Speichenhaken des gelben Hebels sitzt bei entsprechender Platzierung zu 100% zuverlässig, abhängig von der Felge kann es aber auch passieren, dass der Speichenhaken durch die Formgebung gar nicht erst gesetzt werden kann (siehe Bild).

Topeak Shuttle Lever 1.2 Reifenheber im Detail