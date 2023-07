Hüfttasche im Test: Ergon BA Hip Pack

TEST: Das Ergon BA Hip Pack ist eine robuste Hüfttasche mit 4 L Volumen und kommt mit Halterung für Protektoren. Wie sich die Hipbag auf dem Trail schlägt, erfährst du hier.

Ergon BA Hip Pack im Test

In unserem Testfeld vermittelt das Ergon BA Hip Pack den robustesten Eindruck unter allen Hüfttaschen. Das gummierte Gewebe schützt den Tascheninhalt auf schlammigen Trails und verleiht der Hipbag ein langes Leben. Durch den Einsatz der robusten Materialien ist Sie aber die schwerste Hüfttasche im Test. Sie ist für den Einsatz einer Trinkblase konzipiert; diese muss jedoch separat erworben werden. Die Hüfttasche wirkt auf den ersten Blick sehr durchdacht, verfügt über große Netztaschen an den Flossen und kommt mit Halterung für Protektoren. Ein breiter Hüftgurt mit Gummizug verspricht ordentlichen Tragekomfort. Dieser lässt sich übrigens kürzen und ist damit für nahezu jeden Hüftumfang passend.

Daten & Fakten

Gewicht leer 554 g Gewicht inklusive Trinkblase 705 g Hüftumfang circa 78 – 130 cm Volumen der Hüfttasche 4 L Trinkblase im Lieferumfang enthalten nein Volumen der Trinkblase 1,5 L Schlauchausgang links / rechts nein / ja Länge des Schlauches 123 cm Fach für Flasche nicht vorgesehen, bis maximal 450 ml aber möglich Befestigungsmöglichkeit für Protektoren ja Preis 89,95 € Preis (Ersatz)Blase 32,95 €

Fachaufteilung & Innenleben

Das Ergon BA Hip Pack verfügt über ein großes Fach mit diversen Innentaschen und Steckfächern. Eine eingenähte Tasche mit Gummizug bildet die Trennung zur Trinkblase, die übrigens separat erworben werden muss. Das Einsetzen der Blase ist etwas fummelig und bereits mit 1 L Füllung nimmt sie sehr viel Platz ein. Verwendet man anstelle von Co²-Kartuschen eine herkömmliche Pumpe und führt einen Ersatzschlauch mit, so ist die Hüfttasche bereits gut gefüllt. Für den Schlüssel gibt es ein gut platziertes Fach im Deckel, Smartphone und Geldbeutel wandern in die Tasche über der Trinkblase. Riegel, Kartuschen und ähnliches findet in zwei seitlichen Innentaschen Platz – und dann ist eigentlich voll. Möchte man noch ein Wechseltrikot mitführen, so wird das schon etwas Stopfarbeit. Abgesehen vom geringen Platzangebot ist das Innenleben aber sinnvoll und praktisch aufgeteilt.

Zwei große Netztaschen auf den Flossen bieten zusätzlichen Stauraum, beispielsweise für ein Multitool und Riegel. Die rechte Flossentasche dient laut Ergon als Smartphonefach – das würden wir aber nur auf trockenen Trails empfehlen. Stattdessen hat sich gezeigt, dass in dieser Tasche eine Trinkflasche mit 450 ml gerade so Platz findet.

Gurt & Verstellmöglichkeiten

Breite Flossen und ein breiter, gepolsterter Gurt verleihen dem Ergon BA Hip Pack eine gute Stabilität am Körper und sorgen für guten Komfort. Der Gurt selbst ist linksseitig unkompliziert verstellbar. Durch die breiten, eingearbeiteten Gummibänder mit Kompressionsriemen sitzt die Hüfttasche immer gut am Körper, ist aber nie zu eng. In ruppigen Abfahrten kann ein absolut sicherer Sitz mit den Kompressionsriemen sichergestellt werden. Der gepolsterte Teil des Hüftgurtes selbst kann gekürzt werden und ist damit auf jeden Fahrer individuell anpassbar. Ungewöhnlich, aber gut: Auch der Trinkschlauch ist sehr lang und kann entsprechend gekürzt werden. Damit auch der Inhalt sicher in der Tasche sitzt, hat Ergon ein Ratschensystem zur Komprimierung verbaut. Dieses funktioniert sehr gut – egal, ob die Hüfttasche prall gefüllt oder fast leer ist.

Werbung Karl Platt präsentiert das BULLS Sonic Evo AM 3 Carbon

Im Einsatz & auf dem Trail

Ergons BA Hip Pack sitzt sehr gut, auch bei ruppigen Abfahrten und Treppen. Ein Wackeln ist kaum wahrnehmbar – egal ob voll oder gering befüllt. Die Komprimierung mittels Ratschensystem funktioniert entsprechend gut und hält den Tascheninhalt zuverlässig an Ort und Stelle. Einzig die gepolsterten Stege am Rücken verhindern in Puncto Sitz und Wackeln die volle Punktzahl im Test. Würde die Hüfttasche flach am Rücken anliegen, wäre der Sitz vermutlich noch besser.

Praktisch und vom Handling her gut gelöst ist die Protektorenhalterung: Wird sie nicht benötigt, so verschwindet sie unter einem Reißverschluss. Im Einsatz werden die Haken an den Riemen einfach in Schlaufen auf der Hüfttasche eingehängt und gespannt. Fertig.

Ergon im Web

www.ergonbike.com