Neue RockShox SID und SIDLuxe: Updates für das Top-XC-Fahrwerk

Produktnews / MTB: RockShox verpasst seinem Top-Fahrwerk für XC-Racer und Marathonisti für die kommende Saison ein umfassendes Update. Neue Druckstufeneinstellungen, Verbesserungen bei Luftfeder und Chassis und ein nach wie vor sehr geringes Gewicht.

Seit den 90er Jahren steht der Name SID im Portfolio von RockShox stellvertretend für höchster Performance für Cross-Country und Marathon. Doch die Anforderungen an Fahrwerke sind in der heutigen Zeit vielfältiger als je zuvor. Moderne Strecken und Bikes verlangen nach mehr als nur Gewichtsersparnis. Die leichteste Gabel zu haben, genügt heute längst nicht mehr und Fahrer benötigen ein Fahrwerk, das Effizienz, Kontrolle und Anpassungsfähigkeit in sich vereint. Die neue RockShox SID-Fahrwerk-Familie soll genau das bieten, entweder in Form der leichten SID SL oder der robusteren SID. Ergänzt werden die neuen Gabeln durch den SIDLuxe Dämpfer.

Die neuen Features der RockShox SID / SID SL

Die neueste Generation der RockShox SID-Gabeln setzt auf eine neue, mehrstufige Druckstufe und eine verbesserte DebonAir+ Luftfeder in einem optimierten Chassis. Das Resultat: Mehr Leistung und bessere Haltbarkeit bei nach wie vor geringem Gewicht.

Ein zentraler Aspekt der neuen SID / SID SL Gabeln ist die mehrstufige Druckstufe, die zwei oder drei Positionen bietet: Neben „Open“ und „Lock“ hat man beim 3P-System auch die neue Einstellung „Pedal“. Je nach Strecke und Bedingungen kann der Fahrer zwischen den Dämpfungsmodi wechseln, um das Beste aus seiner Leistung herauszuholen. Der Wechsel zwischen den einzelnen Stufen kann entweder an der Gabelkrone oder bequem vom Lenker aus mit der neuen TwistLoc Ultimate Remote erfolgen.

Werbung Shimano - Pflege was du liebst

Während umfangreicher Tests und Entwicklungen mit Profis wie dem legendären Nino Schurter erwies sich die „Pedal“-Position des 3P-Dämpfers als besonders vorteilhaft im Cross-Country-Einsatz. Sie kombiniert Effizienz mit Komfort, Traktion und Kontrolle, um schwierige Anstiege oder schnelle, flowige Singletracks zu meistern. Die „Open“-Position eignet sich hervorragend für anspruchsvolle Abfahrten auf modernen XC-Strecken, während die „Lock“-Position für schnelle Starts und Sprints oder längere Anstiege genutzt werden kann.

Die neuen Druckstufeneinstellungen sind unabhängig vom verbauten Dämpfungssystem verfügbar. Das heißt sowohl SID Gabeln mit der Top-Dämpfung Charger Race Day 2 als auch mit der Charger XC und der Rush XC bieten eine zweistufige (2P) oder dreistufige (3P) Druckstufe.

SID oder SID SL?

Beibehalten wird auch in ihrer neuesten Version die Trennung zwischen der super-leichten SID SL und der etwas vielseitigeren, aber auch schwereren SID. Letztere setzt auch weiterhin auf 35 mm Standrohre für hohe Steifigkeit und ist mit Federwegen von bis zu 120 mm erhältlich – optimal auch für das noch junge Segment der Down-Country Bikes. Die Top-Variante RockShox SID Ultimate 3P liegt mit 110 mm Federweg dabei bei 1.476 g.

Deutlich leichter geht es bei der SID SL zu, die auch in der kommenden Saison mit 32 mm Standrohren daherkommt. So bringt sie in ihrer Ultimate-Version lediglich 1.352 g auf die Waage und ist fortan auch mit bis zu 110 mm Federweg erhältlich.

Neue DebonAir+ Luftfeder für die SID

Die RockShox SID hat sich bereits als XC-Gabel etabliert, die es auch gerne etwas grober mag. Die neue DebonAir+ Luftfeder bietet 50% mehr negatives und 16% mehr positives Volumen. Die größere Negativ-Kammer sorgt dabei für ein sanfteres Ansprechverhalten gerade auf den ersten Millimetern des Federwegs, während die größere Positiv-Kammer eine bessere Abstimmung an individuelle Gegebenheiten erlaubt. Zudem ersetzt eine Top-Out Stahlfeder den Gummipuffer des Vorgängers. Auch das trägt zu mehr Komfort und Traktion im Anfangsfederweg bei.

Neue Krone und neues Chassis für SID SL Ultimate

Die neuen SID Ultimate und SID SL Ultimate Gabeln sind mit einer neuen, gefrästen Aluminiumkrone ausgestattet, die leichter aber nicht weniger steif ist als zuvor. Diese drückt das Gewicht für die SID SL auf ein Rekordniveau und ermöglicht auch der SID trotz ihrer dicken 35mm Standrohre ein sehr geringes Gewicht, ohne an Präzision einzubüßen.

Größere Überlappung der Buchsen

Das neue Chassis der SID kommt mit längeren Standrohren, die eine größere Überlappung der Buchsen erlaubt. Das sorgt nicht nur für weniger Reibung und ein besseres Ansprechverhalten, sondern reduziert auch seitliche Belastungen, was sich positiv auf die Haltbarkeit auswirken dürfte.

Zusammenarbeit mit Maxima Racing Oils

RockShox arbeitete eng mit Maxima Racing Oils zusammen, um eine eigens entwickelte Schmierstoffmischung namens Maxima Plush Dynamic Suspension Lube zu entwickeln. Diese sorgt dafür, dass die Gabeln länger frisch bleiben und die Komponenten reibungslos miteinander funktionieren, unabhängig von den Temperaturen. Die Schmierstoffmischung minimiert den Widerstand, der bei beweglichen Teilen auftritt, und sorgt so für eine geschmeidige und effiziente Leistung.

RockShox SID und SID SL: Als Ultimate oder Select im Handel, Komplettbikes auch mit Select+

Insgesamt wird es die neue RockShox SID in 16 (!) Varianten geben – was zunächst etwas unübersichtlich klingt, ist jedoch schnell erklärt. Sowohl SID wie auch SID SL sind als Ultimate und Select Varianten im Fachhandel erhältlich. Die Versionen ohne Namenszusatz (sprich: RockShox SID und RockShox SID SL) und die bekannte Select+ sind dem OEM-Markt vorbehalten und werden lediglich an Kompletträdern zu finden sein. Zudem ist jede Variante wahlweise mit der zwei- oder dreistufigen Druckstufe erhältlich.

SID Ultimate SID Select+ SID Select SID Dämpfer Charger Race Day 2 Charger Race Day 2 Charger XC Rush XC Druckstufe 2P oder 3P 2P oder 3P 2P oder 3P 2P oder 3P Luftfeder DebonAir+ DebonAir+ DebonAir+ DebonAir+ Laufradgröße 29 Zoll 29 Zoll 29 Zoll 29 Zoll Federweg 110 / 120 mm 100 / 110 / 120 mm 100 / 110 / 120 mm 100 / 110 / 120 mm Offset 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm Preis 1.199 Euro Nur Komplettrad 939 Euro Nur Komplettrad Gewicht 1.476 g TBA TBA TBA

SID SL Ultimate SID SL Select+ SID SL Select SID SL Dämpfer Charger Race Day 2 Charger Race Day 2 Charger XC Rush XC Druckstufe 2P oder 3P 2P oder 3P 2P oder 3P 2P oder 3P Luftfeder DebonAir+ DebonAir+ DebonAir+ DebonAir+ Laufradgröße 29 Zoll 29 Zoll 29 Zoll 29 Zoll Federweg 100 / 110 mm 100 / 110 mm 100 / 110 mm 100 / 110 mm Offset 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm Preis 1.079 Euro Nur Komplettrad 819 Euro Nur Komplettrad Gewicht 1.352 g TBA TBA TBA

RockShox SIDLuxe: Verbesserungen im Grenzbereich

Verglichen mit der neuen SID Gabel bleibt beim Pendant am Heck recht viel beim Alten: Der SIDLuxe dürfte nach wie vor für viele XC-Racer der Dämpfer der Wahl sein. Für die kommende Saison wird er wie auch die Gabel mit 2P oder 3P Druckstufe erhältlich sein, um zwischen „Open“, „Lock“ und „Pedal“ wechseln zu können. Gerade die Lock-Option dürfte hier eine deutlich größere Rolle spielen als an der Front, um auch minimalstes Wippen des Hinterbaus im Keim zu ersticken. Wie auch die Gabel ist auch der SIDLuxe mit der neuen TwistLoc Ultimate Remote kompatibel.

Wer sich in den vergangenen Jahren einen modernen XC-Kurs angesehen hat, der weiß: Weder Material noch Pilot werden hier geschont. Entsprechend bewegt man sich hier auch immer öfter im Grenzbereich der Komponenten – oder darüber. Genau hier hat RockShox beim neuen SIDLuxe gefeilt. Zum einen wurde der Öldurchfluss der Druckstufe erhöht – plötzliche, harte Schläge werden so reaktionsschnell weggeschluckt.

Desweiteren hat man am Bottom-Out gearbeitet, der dann ins Spiel kommt, wenn das Bike am Ende des Federwegs angelangt ist. Hier steckt im neuen Dämpfer nun ein konisch zulaufender Bumper, der harte Durchschläge progressiv abfedert.

Im Fachhandel wird der RockShox SIDLuxe lediglich als Ultimate-Variante zu haben sein, wahlweise mit 2P oder 3P Druckstufe. Der Preis liegt hier je nach Ausführung zwischen 539 und 609 Euro. An Komplettbikes wird der Dämpfer auch als Select+ Version verbaut werden.

Web

www.rockshox.com