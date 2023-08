Reifenheber mit hohem Wiedererkennungswert: Maxxis Premium Tire Levers im Test

Fahrrad Reifenheber Test: Die Maxxis Premium Tire Levers gehören sicherlich nicht zu der Kategorie Mauerblümchen. Das wollen diese Reifenheber auch gar nicht sein. Sowohl die fette Maxxis Beschriftung als auch die farbliche Gestaltung in unübersehbarem Orange suggerieren den Eindruck: Schaut her, hier sind wir – an uns geht kein Weg vorbei. Ob dem aber wirklich so ist?

Allgemeines zum Hersteller

Vor über 55 Jahren gegründet gehört Maxxis heute zu den größten Reifenherstellern der Welt. Besonders im Fahrradbereich ist die taiwanische Marke allgegenwärtig. So sind bereits von Werk aus viele Fahrräder und E-Bikes mit Maxxis Reifen ausgestattet. Prototypen neuer Produkte werden laut Hersteller vor der Serienproduktion ausführlich unter Wettkampfbedingungen getestet. Für Deutschland und Österreich ist seit 2002 die bikemarketing BMG GmbH als Exklusivimporteur für Maxxis Fahrradreifen verantwortlich.

Maxxis Premium Tire Levers: Erster Eindruck

Die aus POM/Nylon Polymer gefertigten Premium Tire Levers wirken aufgrund ihrer Bauform ziemlich robust. Bei dem stark beanspruchten Mittelteil hat Maxxis definitiv nicht an Material gespart. Dennoch bringen die beiden im Set befindlichen Hebel zusammen nur 36 Gramm auf die Waage – und das bei einer Länge von jeweils 114 Millimetern. Die Oberfläche ist glatt gestaltet, die markant herausstehende Maxxis Beschriftung für ein Plus an Griffigkeit hingegen aufgeraut. Etwas filigran wirkt indes der zurückgebogene Speichenhaken.



Die Fahrrad-Reifenheber im Test

Die Reifenheber wirken nicht nur robust und markant, sondern ermöglichen ein ebensolches hartes Zupacken. Die Schaufel ist dennoch schlank genug gestaltet, um geschmeidig den Weg unter die Reifenwulst zu finden. Hohe Hebelkräfte gestattet beim Arbeiten das biegefeste Material. Die Griffigkeit lässt ebenfalls keine Wünsche offen. Für ein leichteres Fixieren des Speichenhebels ist dieser etwas zurückgebogen. Das funktioniert bei nicht zu dicken Speichen wirklich hervorragend. Lediglich die Snap-Together Funktion enttäuscht: Die beiden Hebel lassen sich zwar zusammenstecken, die Verbindung hält aber nicht.

Maxxis Premium Tire Levers im Detail