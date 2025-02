Verlosung: In der heutigen Zeit, in der Mobilität und Freizeit eng miteinander verwoben sind, gewinnt die professionelle Fahrradpflege zunehmend an Bedeutung. Hersteller wie Stihl bieten hier mit innovativen, batteriebetriebenen Geräten und passendem Schutzzubehör praktische Lösungen, die nicht nur in Werkstätten, sondern auch im privaten Fahrradbereich überzeugen. Wir verlosen das Sthil-Bikesets bestehend aus drei Produkten: dem Stihl Akku-Druckreiniger RCA 20 im Set mit zwei Akkus und Ladegerät, dem Stihl Akku-Kompressor KOA 20 sowie der Stihl Dynamic Schutzbrille.

Stihl Akku-Druckreiniger RCA 20

Mit einem Preis von 229 Euro bietet dieser Akku-Druckreiniger eine mobile und leistungsstarke Lösung für die gründliche Reinigung von Fahrrädern und Zubehör. Dank seines batteriebetriebenen Designs entfällt die Notwendigkeit eines stationären Stromanschlusses – ideal, um auch im Freien, etwa an abgelegenen Abstellplätzen oder in kleinen Fahrradwerkstätten, effektive Reinigungsergebnisse zu erzielen.

Die kabellose Ausführung ermöglicht eine flexible Reinigung, sei es des Fahrradrahmens, der Kette oder der Felgen, ohne auf externe Stromquellen angewiesen zu sein. Effektive Reinigung: Durch den gezielten Wasserstrahl lassen sich Schmutz und Ablagerungen, die sich besonders nach Fahrten im Gelände oder bei längeren Touren ansammeln, effizient entfernen.

Durch diese Eigenschaften eignet sich der Akku-Druckreiniger optimal, um Fahrräder schnell und gründlich zu säubern – ein wichtiger Schritt, um die Lebensdauer der Komponenten zu verlängern und für optimale Leistung zu sorgen.

Stihl Akku-Kompressor KOA 20

Mit einem attraktiven Preis von 99 € präsentiert sich der Akku-Kompressor KOA 20 als vielseitiges Gerät, das im Fahrradbereich vor allem beim Reifenluftdruck punkten kann. Die kompakte Bauweise und die einfache Handhabung machen ihn zu einem unverzichtbaren Helfer sowohl in der heimischen Garage als auch in professionellen Werkstätten.

Reifenpflege: Der Kompressor ermöglicht das schnelle und präzise Befüllen von Fahrradreifen, was besonders vor längeren Touren oder bei wechselhaften Temperaturen von Vorteil ist.

Die Kombination aus Mobilität und Funktionalität macht den Akku-Kompressor zu einem wertvollen Begleiter für Fahrradenthusiasten, die Wert auf regelmäßige und präzise Wartung legen.

Stihl Dynamic Schutzbrille

Sicherheit geht vor – auch und gerade bei der intensiven Pflege und Wartung von Fahrrädern. Die Stihl Schutzbrille Dynamic orange bietet hierbei nicht nur Schutz, sondern auch einen hohen Tragekomfort, der bei länger andauernden Arbeiten unverzichtbar ist.

Schutz vor Spritzwasser: Beim Einsatz von Druckreinigern oder beim Arbeiten mit Kompressoren können Wasser und feine Partikel in Richtung Augen geschleudert werden. Die Schutzbrille sorgt dafür, dass solche Gefahrenquellen zuverlässig abgeblockt werden.

Die Schutzbrille rundet das Stihl-Produktportfolio ab und unterstreicht den ganzheitlichen Ansatz, bei dem Leistung und Sicherheit Hand in Hand gehen – gerade in einem Umfeld, in dem Sorgfalt und Präzision essenziell sind.

Die vorgestellten Stihl-Produkte des Sthil-Bikesets bieten mit ihrer kabellosen und benutzerfreundlichen Technologie ideale Voraussetzungen, um den hohen Ansprüchen im Fahrradbereich gerecht zu werden. Während der Akku-Druckreiniger RCA 20 für eine effiziente Reinigung sorgt und auch schwierige Schmutzreste von Fahrradrahmen und -komponenten entfernt, unterstützt der Akku-Kompressor KOA 20 vor allem beim schnellen und zuverlässigen Aufpumpen der Reifen. Abgerundet wird das Stihl Bikeset durch die Schutzbrille Dynamic orange, die nicht nur für optimale Sicherheit, sondern auch für eine klare Sicht bei allen Arbeiten sorgt.

Durch die Kombination dieser Geräte entsteht ein rundum durchdachtes Konzept, das Fahrradenthusiasten und Werkstätten gleichermaßen anspricht – ein Beispiel dafür, wie innovative Technik und gezielte Sicherheitsmaßnahmen im Alltag den Unterschied machen können.

Verlosung – Gewinne 1 von 3 Stihl Bikesets

Um an der Verlosung teilzunehmen, musst du nur folgende Frage richtig beantworten: