Lapierre Overvolt AM CF MY26

Produktnews: Seit über 15 Jahren entwickelt Lapierre Carbonrahmen für alle Disziplinen, von Rennrad über XC bis hin zu E-MTB Enduro. Das neue Overvolt AM CF ist ein brandneues Allmountain E-MTB der französischen Bikeschmiede mit High-End-Vollcarbonrahmen. Entwickelt für Spaß und leistungsorientierte Renneinsätze soll es Lapierres Vision von moderner Allmountain-E-MTB Performance verkörpern.

Das Lapierre Overvolt AM CF ist speziell für Allmountain-Fahrten konzipiert. Es verbindet die Agilität und Wendigkeit des Overvolt AM mit der rennsportorientierten Präzision des GLP III und schafft so eine leichtere und reaktionsfreudigere Carbonplattform, die sowohl für technische Anstiege als auch für anspruchsvolle Abfahrten ausgelegt ist. Das Herzstück des Overvolt AM CF ist ein völlig neuer Carbonrahmen, der aus einer Mischung aus Mitsubishi 24T (SM) und 40T (HM) Fasern gefertigt ist. Diese Mischung aus Standard- (SM) und Hochmodul- (HM) Carbon soll das Verhältnis von Steifigkeit zu Gewicht optimieren und gleichzeitig eine kontrollierte Nachgiebigkeit gewährleisten.







Die Overvolt AM CF-Plattform kombiniert das Bosch Smart System mit Carbon-Technologie. Der Bosch Performance Line CX liefert ein Drehmoment von 100 Nm, eine maximale Leistung von bis zu 750 W und eine Unterstützung von 400 %. Beim Modell 10.8 sorgt der Bosch Performance Line CX-R-Antrieb für eine noch direktere und dynamischere Leistungsentfaltung. Alle Modelle sind mit einem austauschbaren 800-Wh-Akku ausgestattet, der für eine größere Reichweite mit Bosch PowerMore kompatibel ist. Eine CFD-optimierte Lapierre Motorabdeckung soll die Kühlleistung optimieren und eine konstante Leistung unter Dauerbelastung gewährleisten.

Das Overvolt AM CF behält die bewährte Enduro-Geometrie von Lapierre bei, die für ihre Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten und ihre Zuverlässigkeit in steilem, technischem Gelände bekannt ist. Das Bike wird standardmäßig in Mullet-Konfiguration geliefert und verfügt über einen Flip-Chip mit zwei Positionen, mit dem zwischen einer 29“ und einer 27,5“ Konfiguration gewechselt werden kann. Bei allen Modellen bestimmen der Rahmen, die Kinematik und die Bosch-Integration das Fahrverhalten. Das ebenfalls erhältliche Framekit wiegt laut Hersteller 2,9 kg (Größe M ohne Dämpfer) und ist für einen Federweg von 170 mm vorn und 165 mm hinten ausgelegt.







Web: www.lapierrebikes.com