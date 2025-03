Radsportnews: Das Absa Cape Epic gilt als die „Tour de France des Mountainbikens“ und ist das prestigeträchtigste Etappenrennen im MTB-Sport. Jedes Jahr zieht es die besten Fahrer der Welt nach Südafrika, wo sie sich der ultimativen Herausforderung stellen: 603 Kilometer, 16.500 Höhenmeter und acht Tage voller unbarmherziger Trails durch das westliche Kap. Die Strecke wechselt jährlich und bietet 2025 zahlreiche neue Abschnitte, darunter eine innovative Zeitfahr-Etappe. Neben den Profis kämpfen auch ambitionierte Amateure um das begehrte Finisher-Trikot – ein Beweis für Durchhaltevermögen und Willensstärke. Wer hier antritt, muss bereit sein, seine Grenzen zu überschreiten.

Team BULLS beim Cape Epic 2025: Premiere, Podiumsjagd und das offizielle Media E-Bike

Das Cape Epic 2025 steht vor der Tür! Vom 16. bis 23. März messen sich die besten Mountainbiker der Welt auf 603 Kilometern und 16.500 Höhenmetern in der spektakulären Landschaft des westlichen Kaps in Südafrika. Mit dabei ist auch das Team BULLS, das mit großen Ambitionen in die 21. Ausgabe dieses legendären Rennens startet. Gleich drei Teams gehen an den Start – darunter erstmals ein Profi-Damen-Team. Zudem stellt BULLS erneut das offizielle Media E-Bike des Rennens.

BULLS Mavericks – Das neue Herren-Duo

Ein frisches Duo repräsentiert BULLS in der Herren-Kategorie: Simon Schneller und Axel Roudil-Cortinat starten als „BULLS Mavericks“ (Startnummern 8-1 und 8-2). Schneller konnte bereits 2024 mit einem Etappensieg auf der Schlussetappe überzeugen. Gemeinsam mit Roudil-Cortinat will er nun auf starke Tagesergebnisse hinarbeiten – und wenn alles perfekt läuft, ist sogar ein Platz auf dem Podium möglich.

Historisch: Erstes BULLS Profi-Damen-Team „BULLS Swiss“

Premiere für BULLS! Erstmals startet ein Damen-Profi-Team für die Marke. Die Schweizerinnen Irina Lützelschwab und Alessia Nay bilden das Duo „BULLS Swiss“ (Startnummern 55-1 und 55-2). Während Nay erst seit 2025 für BULLS fährt, wollen beide direkt ein Wörtchen um die Podiumsplätze mitreden. Die Erwartungen sind hoch, und das Team strebt eine Top-Platzierung an.

Masters-Kategorie: BULLS Masters Legends

Mit Karl Platt und Calle Friberg schickt BULLS ein echtes Dream-Team in der Masters-Kategorie ins Rennen. Als „BULLS Masters Legends“ (Startnummern 409-1 und 409-2) sind sie die klaren Favoriten auf den Sieg in ihrer Klasse. Platt, der erfolgreichste Cape-Epic-Fahrer aller Zeiten mit fünf Profi- und zwei Masters-Siegen, will seiner beeindruckenden Erfolgsgeschichte ein weiteres Kapitel hinzufügen.

BULLS Wild Edge Team – Das ultimative Race-Bike

Kein Rennen fordert Bike und Fahrer so sehr wie das Cape Epic. Das XC-Team-Bike der BULLS-Profis, das BULLS Wild Edge Team, ist für maximale Performance ausgelegt. Es überzeugt mit einem speziell entwickelten Carbonrahmen, der Platz für eine zweite Trinkflasche bietet, sowie einer High-End-Ausstattung:

Schaltung : SRAM XX SL Eagle AXS Transmission

: SRAM XX SL Eagle AXS Transmission Bremsen : Shimano XTR

: Shimano XTR Fahrwerk : RockShox SID Ultimate 3Pos (120 mm Federweg)

: RockShox SID Ultimate 3Pos (120 mm Federweg) Dropperpost : RUMBLE Escalator Ultra

: RUMBLE Escalator Ultra Lenker-Vorbau-Einheit : RUMBLE Altimate Pro Carbon

: RUMBLE Altimate Pro Carbon Hinterbau: 4-Link Swingarm für maximale Steifigkeit

Preis: 6.999 Euro

Das BULLS VUCA EVO AM 2 – Das offizielle Media E-Bike

Neben den Rennerfolgen steht BULLS auch für Innovation. Mit dem BULLS VUCA EVO AM 2 ist die Marke bereits seit Jahren als offizieller Partner beim Cape Epic präsent. Ex-BULLS-Profi Stefan Sahm begleitet das Fahrerfeld während der Etappen auf dem Media E-Bike, um spektakuläre Aufnahmen aus nächster Nähe zu liefern. 2025 wird er erstmals von Jessi Nixon als Fahrerin des Media-E-Bike-Projekts unterstützt.

Preis: ab 8.499 Euro

Live dabei: Cape Epic 2025 im Stream

Für alle, die das Rennen hautnah miterleben möchten, gibt es einen täglichen Livestream mit spektakulären Bildern direkt von der Strecke.

WEB: bulls.de