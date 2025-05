Radsport: Luke Plapp hat die achte Etappe des Giro d’Italia für sich entschieden. Der Australier war der stärkste Mann einer großen Ausreißergruppe und gewann schließlich als Solist in Castelraimondo.

Wie erwartet haben sich auf der achten Etappe des Giro d’Italia die Ausreißer durchgesetzt. Nach 197 Kilometern von Giulianova nach Castelraimondo darf sich Luke Plapp (Jayco – AIUla) über seinen ersten Sieg bei einer Grand Tour freuen. Der Australier war Teil der großen Fluchtgruppe um den Deutschen Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost) und konnte sich auf dem Weg zur Bergwertung in Montelago entscheidend lösen. Rang zwei ging an Wilco Kelderman (Visma | Lease a Bike) aus den Niederlanden vor dem Italiener Diego Ulissi (XDS Astana), der damit das Rosa Trikot übernimmt. Morgen kommt es zu einem spannenden Teilstück über einige Schotter-Kilometer.

