Grünes Licht für Red Bull Traffic Lights

Das urbane Herz von Frankfurt am Main wird am 21. Juni 2025 zur Bühne eines völlig neuartigen Radrenn-Gedankens. Red Bull Traffic Lights bringt ein spektakuläres Kriterium-Format in die Stadt: offen für alle, die Spaß an Tempo, Taktik und einer guten Portion Nervenkitzel haben. Etwa 600 Meter des Mainkais werden eigens hierfür gesperrt und durch zwei enge Nadelöhr-Kurven zu einem 1,2 Kilometer langen Rundkurs verbunden.

Vor der legendären Frankfurter Skyline heißt es für 200 Teilnehmer am 21. Juni in die Pedale treten bis die Ampel auf Rot springt. Nach adrenalingeladenen Massenstarts kämpfen Amateur-Radfahrer und aufstrebende Bike-Talente in getrennten Kategorien (Frauen und Männer) um jeden Meter, jede Sekunde und jede Grünphase. Aber Achtung: bei Red Bull Traffic Lights entscheidet nicht nur die Muskelkraft, sondern auch das Timing.

Wer das Lichtsignal verpasst, muss bei Rot stoppen – und riskiert damit das Aus. Mit jeder Runde verkürzt sich die Grünphase, der Druck steigt, die Entscheidung fällt auf Sekundenbruchteile – und nur die Schnellsten bleiben im Rennen. Start und Ziel – und somit das Herz des Geschehens – liegen direkt vor dem Eisernen Steg, einem der bekanntesten Wahrzeichen Frankfurts. Hier fällt Runde für Runde die Entscheidung: Grün oder Rot?

Neben Ruhm und Ehre erwartet die Sieger beider Kategorien eine dreitägige Reise zum Red Bull – BORA – hansgrohe Profi-Radteam in Frankreich. Vom 19. bis 21. Juli 2025 können die Sieger die World Tour Profis hautnah bei einer Grand Tour miterleben. Der 2. Platz wird mit einem Cube Bikes Gutschein im Wert von 500 Euro belohnt und für den 3. Platz gibt es einen Gutschein von ABUS im Wert von 100 Euro.

Web: www.redbull.com/traffic-lights