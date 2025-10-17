Radsport: Paul Magnier ist derzeit unschlagbar. Der französische Sprinter gewinnt auch die vierte Etappe der Tour of Guangxi – und bleibt damit der bisher einzige Sieger der sechstägigen Rundfahrt.

Magnier sprintet im Sitzen zum nächsten Sieg

Das 176,8 Kilometer lange vierte Teilstück der Tour of Guangxi von Bama nach Jinchengjiang geht – wie auch die ersten drei Etappen der Rundfahrt – an Paul Magnier (Soudal – Quick-Step). Der Franzose hat sich auch heute souverän im Massensprint gegen seine Kontrahenten durchgesetzt – und das sogar im Sitzen. Die Fluchtgruppe des Tages wurde frühzeitig wieder eingeholt und hatte keine Chance auf den Etappensieg. Auch ein später Angriff von Niklas Behrens (Visma | Lease a Bike) wurde vereitelt. Der Deutsche attackierte rund 10,0 Kilometer vor dem Ziel, nachdem Jhonatan Narváez (UAE – XRG) den letzten Zwischensprint für sich entscheiden konnte.







Entscheidung bei der Tour of Guangxi

Morgen könnte bei der Tour of Guangxi auf dem Weg nach Nongla die Entscheidung um den Gesamtsieg fallen. Der Schlussanstieg ist 3,2 Kilometer lang und im Durchschnitt 7,3 Prozent steil. Für Sprinter wie Paul Magnier (Soudal – Quick-Step) oder Max Kanter (XDS Astana) dürfte dieses Finish zu anspruchsvoll sein. Die Puncheure gelten als Favoriten, da die finale Rampe 1,2 Kilometer lang ist und durchschnittlich sogar um 14,8 Prozent ansteigt.