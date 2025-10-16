Radsport: Auch die dritte Etappe der Tour of Guangxi geht an Paul Magnier. Dem Franzosen gelingt damit der dritte Etappensieg in Folge. Max Kanter sprintete erneut aufs Podium.

Paul Magnier scheint unschlagbar

Sie versuchen es, doch sie scheitern jeden Tag. Die Gegner von Paul Magnier (Soudal – Quick-Step) müssen langsam verzweifeln. Denn der Franzose hat nach dem ersten und dem zweiten Teilstück auch die dritte Etappe der Tour of Guangxi erfolgreich für sich entschieden. Nach 214 Kilometern von Jingxi nach Bama ließ der erst 21-Jährige den Belgier Jordi Meeus (RB – Bora – hansgrohe) und den Deutschen Max Kanter (XDS – Astana) hinter sich. Damit baut er natürlich auch seine Führung in der Gesamtwertung weiter aus.







Paul Magnier es simplemente Tres de tres en el @TourofGuangxi y 12ª victoria en solo 32 días -decimoséptima de su temporada- tras una nueva intentona de Narváez El #TOG2025, hasta el domingo en @StreamMaxES pic.twitter.com/8DkBG3C8h9



— Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 16, 2025