Tour of Guangxi #3: Paul Magnier gelingt der Hattrick

Radsport: Auch die dritte Etappe der Tour of Guangxi geht an Paul Magnier. Dem Franzosen gelingt damit der dritte Etappensieg in Folge. Max Kanter sprintete erneut aufs Podium.

Paul Magnier scheint unschlagbar

Sie versuchen es, doch sie scheitern jeden Tag. Die Gegner von Paul Magnier (Soudal – Quick-Step) müssen langsam verzweifeln. Denn der Franzose hat nach dem ersten und dem zweiten Teilstück auch die dritte Etappe der Tour of Guangxi erfolgreich für sich entschieden. Nach 214 Kilometern von Jingxi nach Bama ließ der erst 21-Jährige den Belgier Jordi Meeus (RB – Bora – hansgrohe) und den Deutschen Max Kanter (XDS – Astana) hinter sich. Damit baut er natürlich auch seine Führung in der Gesamtwertung weiter aus.

