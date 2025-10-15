Radsport: Paul Magnier hat nach der ersten auch die zweite Etappe der Tour of Guangxi souverän für sich entschieden. Der Franzose baut damit seine Führung in der Gesamtwertung aus.

Magnier feiert zweiten Sieg in Folge

Wieder siegt Paul Magnier (Soudal – Quick-Step). Auch in seinem letzten Saisonrennen zeigt sich der Franzose in guter Verfassung. Beim Massensprint in Jingxi verwies er den Tschechen Pavel Bittner (Picnic PostNL) und den Polen Stanisław Aniołkowski (Cofidis) auf die Plätze zwei und drei.







Kanter bleibt Gesamtzweiter

Der deutsche Max Kanter (XDS Astana), der gestern noch auf Rang zwei sprintete, muss sich heute mit Platz sechs zufrieden geben. In der Gesamtwertung führt der zweifache Tagessieger Magnier nun mit 14 Sekunden vor Kanter und Pavel Bittner (Picnic PostNL). Morgen wird es auf dem Weg nach Bama etwas welliger. Doch in dieser Topform könnte Paul Magnier (Soudal – Quick-Step) auch auf der dritten Etappe um den Tagessieg fahren.