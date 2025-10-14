Radsport: Fast wäre Max Kanter sein zweiter Saisonsieg gelungen. Zum Auftakt der Tour of Guangxi muss sich der deutsche Sprinter nur dem Franzosen Paul Magnier geschlagen geben.

Magnier, Kanter, Meeus

Favoritensieg zum Auftakt der Tour of Guangxi. Paul Magnier (Soudal – Quick-Step) feiert einen gelungenen Start in die letzte Rundfahrt des Jahres. Nach 149,4 Kilometern mit Start und Ziel in Fangchenggang ließ der Franzose im Massensprint den Deutschen Max Kanter (Astana) und den Belgier Jordi Meeus (RB – Bora – hansgrohe) hinter sich. Die beiden Ausreißer des Tages – Attila Valter (Visma | Lease a Bike) aus Ungarn und Mathis Le Berre (Arkéa – B&B Hotels) aus Frankreich – wurden bereits 22 Kilometer vor dem Ziel eingeholt. Auf den letzten 1.000 Metern kam es zu einem Massensturz.







Wer gewinnt die sechste Tour of Guangxi?

Am Sonntag wird die Tour of Guangxi auf einem Rundkurs in Nanning zu Ende gehen. Guangxi ist eine autonome chinesische Region im Süden Chinas, die an das Nachbarland Vietnam angrenzt. Sie ist bekannt für ihre beeindruckende Karstlandschaft, besonders rund um die Stadt Guilin. In Guangxi leben viele ethnische Minderheiten, darunter die Zhuang, was der Region eine reiche kulturelle Vielfalt verleiht, was nicht nur – aber auch – an den beeindruckenden Gebäuden zu erkennen ist. Die Topfahrer der sechsten Ausgabe sind die Sprinter Paul Magnier (Soudal – Quick-Step) und Jordi Meeus (RB – Bora – hansgrohe) sowie die Puncheure Mattias Skjelmose (Lidl – Trek), Jhonatan Narvaez (UAE) und Jan Christen (UAE). Vorjahressieger Lennert van Eetvelt (Lotto) steht nach einer verletzungsgeplagten Saison nicht am Start.