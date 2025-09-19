Neues RS Control System von Orbea

Produktnews: Der spanische Hersteller Orbea hat das RS-System für eine einfachere E-Bike-Steuerung weiter optimiert. Alleinstellungsmerkmal des neuen RS Control Systems ist der Betrieb über ein eigens entwickeltes, kabelgebundenes CAN-Bus-Kommunikationssystem, das extrem zuverlässig und leistungsstark arbeiten soll. Ausgestattet mit dem neuen System werden ausgewählte Rise-Modelle.

Orbea hat das RS-System, und damit die Mensch-Maschine-Interaktion, weiter verbessert. Das neue RS Control System ist eine kompakte Einheit, mit der sich das E-Bike steuern, Fahrinformationen abrufen und die smarte Vario-Sattelstütze bedienen lässt – vollständig betrieben vom Haupt-Akku des Bikes. Diese Innovation soll dem Rider so viel Kontrolle wie nie und einen reibungslosen Umgang mit dem Fahrrad gewährleisten. Alleinstellungsmerkmal des neuen Systems ist der Betrieb über ein eigens entwickeltes, kabelgebundenes CAN-Bus-Kommunikationssystem. So entsteht ein vollständig vernetztes Ökosystem, das die Steuerung des Bikes vereinfacht und die Funktionsvielfalt erhöht.







Orbea führte das RS 2020 beim Launch des Rise ein, das über eine eigene Firmware für den Shimano EP8-Motor verfügte, die für ein natürlicheres Tretgefühl sorgte. Seitdem hat Orbea kontinuierlich eigene Elektronik entwickelt und sich dadurch die Möglichkeit eröffnet, Komponenten wie das RS Control System nicht nur zu bauen, sondern auch vollständig ins eigene Ökosystem zu integrieren. Ein Durchbruch und ein bedeutender Meilenstein auch in Bezug auf die Weiterentwicklung des RS-Systems. Das neue RS Control System umfasst zwei Komponenten: das Interface RS HMI sowie die vollständig überarbeitete smarte Vario-Sattelstütze MC10 RS.

RS Control System von Orbea: smarte Features für neue Funktionen

Mit der ergonomischen RS HMI-Lenkerfernbedienung lassen sich Motor, Variostütze und Display steuern. Neben den Standardfunktionen bietet Orbea auch sogenannte Smart Features für innovative neue Funktionen. Die RS HMI-Motorsteuerung zeichnet sich durch größere Bedientasten und eine strukturierte Oberfläche aus, damit auch mit Handschuhen ein klares taktiles Feedback sichergestellt wird. Neben allen Standardfunktionen gibt es zwei Smart Features: Profilwechsel, mit dem sich per Knopfdruck schnell zwischen RS und RS+ wechseln lässt sowie Super Boost, um für eine zuvor gesetzte Zeit die maximale Unterstützung zu aktivieren.







Der elektronische Fernbedienungshebel der RS HMI-Vario-Sattelstützensteuerung vermittelt laut Hersteller das vertraute analoge Gefühl einer klassischen mechanischen Betätigung. Zusätzlich bietet Orbea zwei clevere Funktionen: eine Zwischenposition sowie den Ready-to-Drop-Modus, bei dem die Stütze vorab gespannt und erst später abgesenkt werden kann – besonders praktisch vor technischen Abschnitten. Das RS HMI verfügt zudem über ein neues Display mit 6 LEDs, das wichtige Fahrinformationen wie Akkuladung, Unterstützungsstufe des Motors und den Status der smarten Funktionen klar und schnell erfassbar anzeigt.

Ausgewählte Rise-Modelle werden mit dem neuen RS Control System ausgestattet, inklusive RS HMI, MC10 RS Smart Dropper und elektronischer Schaltung von Shimano. Bei den Modellen handelt es sich um Rise SL M-LTD / M10 und Rise LT M-Team / M10.

Web: www.orbea.com