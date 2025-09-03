Paul Voß bleibt Deutscher Gravel-Meister

Radsport / Gravel: Auf dem anspruchsvollen Kurs der Deutschen Gravel-Meisterschaften in Taura (Sachsen) hat Paul Voß, ehemaliger Straßenprofi und aktueller Titelträger, erneut bewiesen, dass er der Mann fürs Gelände ist. Nach 150 Kilometern und rund 1.500 Höhenmetern setzte sich Voß im finalen Sprint einer dreiköpfigen Spitzengruppe durch und sicherte sich damit ein weiteres Jahr im begehrten Meistertrikot.

Hinter Voß belegte Tim Wollenberg Rang zwei. Den dritten Platz erkämpfte sich Frederik Rassmann vom ROSE Racing Circle. Nur knapp dahinter gewann sein Teamkollege Johannes Nepomuk Roth den Sprint um Rang vier. Für ROSE Bikes somit ein besonders erfolgreicher Tag: drei der ersten vier Plätze bei den Männern gingen an Sportler auf dem ROSE Backroad FF.

“Ich bin super happy. Der Sieg in diesem Jahr bedeutet mir extrem viel, weil einen Titel zu verteidigen immer eine besondere Herausforderung ist. Es war sehr emotional und ich freue mich auf ein weiteres Jahr, in dem ich dieses besondere Trikot tragen darf”, sagt Voß nach dem Rennen.





