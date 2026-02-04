BUFF BH Team 2026

Radsport: Die Saison 2026 markiert das zehnjährige Bestehen des BUFF-Projekts – eine Erfolgsgeschichte, die nun gemeinsam mit BH als BUFF BH Team in eine neue Phase eintritt. Die sportliche Struktur des Mountainbike- und Gravel-Teams bleibt unverändert, wird jedoch durch die Zusammenarbeit mit BH gezielt gestärkt, um weiterhin auf höchstem Niveau konkurrenzfähig zu sein.

Das BUFF BH Team startet in eine neue Etappe seiner Geschichte. Nach einer äußerst erfolgreichen Saison 2025 beginnt das Team ein neues Kapitel an der Seite des Radherstellers BH, der ab sofort als technischer Partner fungiert. Das Fahreraufgebot bleibt unverändert und besteht weiterhin aus einem eingespielten und international etablierten Block von Athleten im XCM- und Gravel-Bereich. Das BUFF BH Team wird bei den wichtigsten XCM- und Gravel-Rennen vertreten sein, darunter die Cape Epic, die Mediterranean Epic sowie die Europa- und Weltmeisterschaften. Der Rennkalender ist bewusst selektiv gestaltet, um die Leistung gezielt auf die Saisonhöhepunkte auszurichten.







Das Team wird 2026 mit zwei der leistungsstärksten XCM-Modelle aus dem BH-Portfolio an den Start gehen. Das BH Lynx Race ist das Referenzmodell für Marathon- und Etappenrennen. Mit 120 mm Federweg, geringem Gewicht und hoher Effizienz dank der bewährten Split-Pivot-Technologie ist es für die härtesten und technisch anspruchsvollsten Rennen des internationalen Kalenders konzipiert. Für Rennen, bei denen geringes Gewicht und maximale Reaktionsfähigkeit entscheidend sind, setzt das Team auf das BH Lynx SLS. Das kurzfedernde Fully kombiniert hohe Steifigkeit und präzises Handling mit einer effizienten Hinterradfederung – ebenfalls auf Basis des Split-Pivot-Systems.

BUFF BH Team: eingespieltes und international etabliertes Fahreraufgebot

Wout Alleman, Zweiter der UCI-XCM-Weltrangliste, Zweiter beim HERO UCI Marathon World Cup 2025 und amtierender belgischer Meister, gehört seit Jahren zur absoluten Spitze. Siege bei Rennen wie der Mediterranean Epic sowie der Erfolg bei der 4 Islands Epic – gemeinsam mit Hans Becking – unterstreichen seine Konstanz auf höchstem Niveau. Hans Becking geht 2026 in seine sechste Saison mit dem Team. Als erfahrenster Fahrer des Kaders zählt er zu den bekanntesten Persönlichkeiten der internationalen Szene und ist sowohl im XCM als auch im Gravel regelmäßig auf den Podestplätzen zu finden.







Martin Stošek befindet sich aktuell im besten Moment seiner Karriere. Der Gravel-Europameister 2024 und tschechische Landesmeister zählt zu den international stärksten Marathonfahrern und ist bei den anspruchsvollsten Rennen des Kalenders stets ein Anwärter auf Spitzenresultate. In der Frauenkategorie startet Rosa van Doorn 2026 als eine der erfolgreichsten Fahrerinnen weltweit. Nach zwei außergewöhnlichen Saisons führt sie die UCI-XCM-Weltrangliste an, ist Europameisterin im XCM 2024 und gewann den HERO UCI Marathon World Cup 2025.

Neue Farben und klare Designsprache

Mit neuen Farben und einer klaren Designsprache bleibt das Team seiner Tradition treu, sich auch optisch deutlich vom Wettbewerb abzuheben. Für die Team-Bikes hat BH ein exklusives Design entwickelt, das auch über die Personalisierungsplattform BH Unique erhältlich sein wird. Das neue Castelli-Trikot des BUFF BH Teams ist vom Goldenen Schnitt inspiriert – einem Symbol für das perfekte Gleichgewicht zwischen Funktion und Ästhetik. Diese Idee soll auch die Partnerschaft zwischen BH und BUFF widerspiegeln: technische Präzision trifft auf Bewegung, Identität und sportliche Energie.

Web: www.bhbikes.com