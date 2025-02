Radsport: Fem van Empel hat sich zum dritten Mal in Folge zur Weltmeisterin im Cyclocross gekrönt. In Liévin konnte sie ihre beiden Landsfrauen Lucinda Brand und Puck Pieterse hinter sich lassen. Bei den Juniorinnen triumphierte die Französin Lise Revol. Der U23-Titel der Männer geht souverän an Tibor del Grosso aus den Niederlanden. Morgen kommt es zum Rekordversuch von Mathieu van der Poel.

Fem van Empel gewinnt die niederländische WM

Wie erwartet wurde die Cyclocross-WM der Frauen im französischen Liévin eine klare Angelegenheit für die Niederländerinnen. Bereits in der ersten Runde konnten sie sich von der Konkurrenz absetzen und klarstellen: Das Podium ist Orange. Langweilig war es trotzdem nicht, denn die drei Damen lieferten sich einen spannenden Fight. Im Laufe des Rennens wurde deutlich, dass Puck Pieterse mit ihren beiden Landsfrauen nicht ganz mithalten kann. Bronze war ihr vor der Ungarin Blanka Vas allerdings sicher. An der Spitze des Rennens lieferten sich die 22-jährige Fem van Empel und die 35-jährige Lucinda Brand den erwarteten Kampf um Gold. Dabei sah die erfahrenere der beiden schon fast wie die sichere Siegerin aus, als sie in der vorletzten Runde nicht ihr Rad wechselte und dadurch mit einem Vorsprung von ca. fünf Sekunden in die Schlussrunde fuhr. Doch die Weltmeisterin aus den beiden vorherigen Jahren kämpfte sich wieder heran. Kurz vor der letzten Kurve kam Lucinda Brand ins Straucheln, verlor damit die entscheidende Sekunde und das Hinterrad von Fem van Empel. Damit feiert die 22-Jährige ihren dritten WM-Titel in Folge.

Last lap and Lucinda Brand has a gap! Is Fem van Empel playing a tactical gap or has she got nothing left in the tank? #Lievin2025 pic.twitter.com/AxqZ6VQA2I — UCI Cyclocross (@UCI_CX) February 1, 2025

Revol & Del Grosso holen sich Gold

Schon vor den Elite Frauen durften die Juniorinnen und die U23 Männer auf die Strecke. Durch Lise Revol durften die Franzosen einen Heimsieg bejubeln. Die Französin konnte sich mit einem Vorsprung von elf Sekunden vor Barbora Bukovska durchsetzen. Die Tschechin fühlte sich allerdings eine Runde vor Schluss schon wie die sichere Siegerin, als sie die Arme hochriss und jubelte. Nachdem sie ihren Fehler bemerkte, betrug ihr Vorsprung nur noch wenige Sekunden. Durch einen technischen Fehler verlor sie dann schließlich die Goldmedaille doch noch an Revol. Rang drei ging mit einem Rückstand von schon fast zwei Minuten auf die Kanadierin Rafaelle Carrier. Weniger spannend war das Rennen der U23 Männer. Der Niederländer Tibor del Grosso dominierte mit einem Vorsprung von am Ende 56 Sekunden. Über Silber und Bronze dürfen sich die Belgier Kay De Bruyckere und Jente Michels freuen.

Mixed-Staffel geht an Großbritannien

Bereits gestern wurde mit der Mixed-Staffel der erste Wettbewerb der Cyclocross-WM in Liévin ausgetragen. Die Profis aus Großbritannien waren um 2 bzw. 5 Sekunden schneller als Italien und Frankreich. Trotz des spannenden Rennens lockte diese Veranstaltung aber erneut nicht die Massen an die Strecke. Auch eine TV-Übertragung gab es nicht. Daher ist fraglich, ob dieser Wettbewerb bei einer Radcross-Weltmeisterschaft auch in Zukunft noch stattfinden wird. Neben den Deutschen traten viele weitere Nationen gar nicht erst an.

Jubelt Mathieu van der Poel erneut?

Zum absoluten Highlight der Radcross-Weltmeisterschaften im französischen Liévin kommt es am morgigen Sonntag. Dann versucht Mathieu van der Poel im Rennen der Elite Männer seinen nächsten WM-Titel einzufahren. Der Niederländer gewann das Regenbogentrikot bereits 6x. Er könnte damit den Rekord des Belgiers Erik De Vlaeminck einstellen, der zwischen 1966 und 1973 siebenmal Weltmeister im Cyclocross wurde.

Morgen bei der Cyclocross-WM: