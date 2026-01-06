Test / MTB Griff: Der Truvativ Descendant Griff aus dem Hause SRAM muss als Trail-Allrounder beweisen, ob er den Spagat zwischen direktem Feedback und komfortabler Dämpfung meistert und für wen sich die Investition in die robusten Lamellen-Griffe wirklich lohnt.

Abmessungen und Form: Truvativ Descendant

Durchmesser: 32 mm

Länge: 133 mm

Gewicht: 104 g

Erhältliche Farben: 6 Varianten (u.a. Schwarz, Marmoriert, Erdtöne)

Der Truvativ Descendant gliedert sich nahtlos in die gleichnamige Serie ein, die bei SRAM traditionell für Haltbarkeit und Abfahrtsperformance steht. Technisch setzt der Griff auf ein sogenanntes „Full-Width-Design“. Das bedeutet, dass die nutzbare Grifffläche fast über die gesamte Breite des Griffs reicht, da die Single-Lock-On-Klemme auf der Innenseite extrem schmal baut. Mit einem Standard-Durchmesser von 32 mm und einer Länge von 133 mm bietet er selbst großen Händen ausreichend Platz.







Die Verarbeitung wirkt hochwertig, was man angesichts einer UVP von rund 35 Euro auch erwarten darf. Ein besonderes Augenmerk verdient das Griffende: Truvativ schützt die Außenseiten mit robustem Kunststoff. Das ist ein echter Pluspunkt für die Langlebigkeit, da der Griff so auch bei Stürzen oder wenn das Bike unsanft an einer Hauswand lehnt, nicht sofort aufreißt. Die Gummimischung ist tendenziell weich ausgelegt, was für hohen mechanischen Grip sorgt, aber erfahrungsgemäß etwas schneller verschleißt als härtere Mischungen.

Auf dem Trail: Unsere Testeindrücke

Grip und Oberflächenstruktur

In der Praxis zeigt der Descendant ein interessantes Verhalten, das primär auf der Lamellen-Struktur basiert. Truvativ verzichtet auf komplexe Diamant-Muster und setzt stattdessen auf Lamellen in unterschiedlichen Ausprägungen über die gesamte Breite. Der Clou: Sobald man den Griff unter Last leicht verdreht, stellen sich die Lamellen auf. Das resultiert in einem beachtlichen Grip-Niveau, selbst wenn es auf dem Trail schlammig oder nass zugeht. Man hat das Gefühl, fest mit dem Lenker verzahnt zu sein.







Dämpfung vs. Feedback

Die weiche Gummimischung in Kombination mit den nachgiebigen Lamellen sorgt für eine exzellente Dämpfung von feinen Vibrationen und Schlägen. Das schont die Hände auf langen Abfahrten spürbar. Allerdings hat dieser Komfort eine Kehrseite: Das Fahrgefühl wirkt im Vergleich zu sehr dünnen oder harten Griffen ein wenig undefiniert. Racer, die ein absolut direktes, knallhartes Feedback vom Untergrund suchen, könnten den Descendant als etwas „schwammig“ empfinden. Für die Mehrheit der Enduro- und Trail-Piloten bietet er jedoch einen sehr angenehmen Kompromiss. Durch die effektive Breite des Griffs lassen sich zudem unterschiedliche Handpositionen einnehmen, ohne dass ein störender Klemmring im Weg umgeht.