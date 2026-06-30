Kind Shock präsentiert Rage-i 2.0 Teleskopsattelstütze

Produktnews: Pünktlich zur Eurobike spendiert der Federungsspezialist Kind Shock (KS) seiner bekannten Rage-i Variostütze ein umfassendes Upgrade. Die neue KS Rage-i 2.0 kommt mit cleveren technischen Neuerungen, die vor allem die Wartung erleichtern und mehr Leistung auf den Trail bringen sollen.

Bisher war die Rage-i als zuverlässiges, aber geschlossenes System bekannt. Mit der Version 2.0 ändert sich das grundlegend, denn KS hat an den entscheidenden Stellschrauben für Mountainbiker gedreht. Das Ziel: Mehr Flexibilität und einfachere Handhabung, ohne das bewährte Konzept komplett über den Haufen zu werfen.







KS Rage-i 2.0: Die wichtigsten Upgrades im Überblick

Luftdruck-Tuning via Schrader-Ventil : Unter dem Kopf der Sattelstütze sitzt nun ein Standard-Schrader-Ventil (Autoventil). Damit lässt sich der interne Luftdruck und somit die Ausfahrgeschwindigkeit der Stütze individuell an die eigenen Vorlieben und das Gelände anpassen. Aus dem ehemals starren System ist damit ein echtes Tuning-Bauteil geworden.

: Unter dem Kopf der Sattelstütze sitzt nun ein Standard-Schrader-Ventil (Autoventil). Damit lässt sich der interne Luftdruck und somit die Ausfahrgeschwindigkeit der Stütze individuell an die eigenen Vorlieben und das Gelände anpassen. Aus dem ehemals starren System ist damit ein echtes Tuning-Bauteil geworden. Geschraubter Dichtungskragen für leichteren Service: Ein großer Schritt nach vorn in Sachen Wartungsfreundlichkeit. Der neue, geschraubte Dichtungskragen ersetzt das alte, einteilige Gehäuse. Das macht den Service und die regelmäßige Pflege im Werkstatt-Alltag deutlich schneller und unkomplizierter.

Ein großer Schritt nach vorn in Sachen Wartungsfreundlichkeit. Der neue, geschraubte Dichtungskragen ersetzt das alte, einteilige Gehäuse. Das macht den Service und die regelmäßige Pflege im Werkstatt-Alltag deutlich schneller und unkomplizierter. Selbstentlüftendes System gegen „Schwammigkeit“: Sollten sich Luft und Öl während des harten Trail-Einsatzes mal vermischen – was oft zu einem schwammigen Gefühl oder leichtem Absacken im komplett ausgefahrenen Zustand führt –, schafft sich die Rage-i 2.0 selbst Abhilfe. Durch mehrmaliges manuelles Ein- und Ausfahren reinigt sich das System von allein. Werkzeug oder ein Werkstattbesuch sind dafür nicht nötig.

Sollten sich Luft und Öl während des harten Trail-Einsatzes mal vermischen – was oft zu einem schwammigen Gefühl oder leichtem Absacken im komplett ausgefahrenen Zustand führt –, schafft sich die Rage-i 2.0 selbst Abhilfe. Durch mehrmaliges manuelles Ein- und Ausfahren reinigt sich das System von allein. Werkzeug oder ein Werkstattbesuch sind dafür nicht nötig. Mehr Hub bei kompakterer Baulänge: Das eigentliche Highlight ist das optimierte Verhältnis von Hub zu Gesamtlänge. Durch ein kürzeres Außenrohr und eine kompaktere Anlenkung am unteren Ende liefert die Stütze bei gleicher Einbautiefe mehr Hub. Das sorgt für eine deutlich bessere Kompatibilität mit modernen Rahmengeometrien und bietet vor allem Fahrern auf kleineren Rahmen spürbar mehr Bewegungsfreiheit.

Mit diesem Update kombiniert KS die gewohnt solide Performance mit moderner Technik, die dem Mountainbiker das Leben auf und abseits des Trails spürbar erleichtert. Offiziell vorgestellt wird die neue Stütze auf der anstehenden Eurobike.







Web: www.kssuspension.com