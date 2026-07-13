Produktnews: Nachdem BH Bikes im Frühjahr das spektakuläre E-Enduro iLynx+ DL Enduro mit satten 170 mm Federweg vorgestellt hat, folgt nun der nächste Streich: Mit dem brandneuen BH iLynx+ DL Trail präsentiert die Marke eine komplett eigenständige, leichtere und vielseitigere Plattform, die speziell für den klassischen Trail-Einsatz entwickelt wurde – inklusive der geballten Power des DJI Avinox M2S-Antriebs.

Wer denkt, dass BH Bikes für die Trail-Variante einfach nur den Federweg des Enduro-Modells reduziert hat, täuscht sich gewaltig. Die Entwickler haben dem iLynx+ DL Trail einen komplett neu konstruierten Rahmen spendiert. Das Ziel: Die wegweisende Technologie und Integration der Referenzplattform in ein agileres Gesamtkonzept zu übertragen, das auf Singletrails und epischen Tagestouren seine vollen Stärken ausspielt.

Volle Avinox-Power und 800-Wh-Akku im schlanken Chassis

Das iLynx+ DL Trail übernimmt das komplette Elektronik- und Antriebspaket des großen Bruders. Herzstück ist der extrem leistungsstarke DJI Avinox M2S-Motor, der im Turbo-Modus bis zu 150 Nm Drehmoment auf den Trail bringt und eine Spitzenleistung von 1.300 Watt entfesselt. Gespeist wird das System von einem ausdauernden 800-Wh-Akku, der laut Hersteller Reichweiten von bis zu 157 Kilometern ermöglichen soll.







Auch die erstklassige Systemintegration bleibt vollständig erhalten: Das 2-Zoll-OLED-Touchdisplay sitzt bündig im Oberrohr und steuert das System per Funk. Zusammen mit der kabellosen Lenker-Remote und den komplett innenverlegten Zügen sorgt dies für ein extrem aufgeräumtes, minimalistisches Cockpit. Nützliche Features wie das BlockLock-System zur Begrenzung des Lenkeinschlags und integrierte Rahmenschützer runden das Paket ab.

Eigenständiger Trail-Rahmen mit Split-Pivot-Hinterbausystem

Der neue Rahmen setzt auf 29-Zoll-Laufräder an Front und Heck und verwaltet 140 mm Federweg über das Split-Pivot-Hinterbausystem. Kombiniert wird der Heckfederweg in den meisten Ausstattungsvarianten mit einer 150-mm-Federgabel. Das patentierte Hinterbausystem sorgt dafür, dass die Federung auch beim harten Anbremsen voll aktiv bleibt und Antriebseinflüsse beim Pedalieren effektiv unterdrückt werden.







Bei den Carbonmodellen kommt die Ballistic Carbon Layup-Technologie zum Einsatz, die sich durch eine extrem hohe Schlagfestigkeit bei maximaler Steifigkeit auszeichnen soll. Dank des Hollow Core Internal Molding-Verfahrens bringt der reine Carbonrahmen lediglich 2,3 Kilogramm auf die Waage. Dadurch lassen sich trotz des großen 800-Wh-Akkus fahrfertige Komplettbikes mit einem Gesamtgewicht von unter 21 Kilogramm realisieren.

Agilere Geometrie für maximalen Fahrspaß

Im direkten Vergleich zum abfahrtslastigen Enduro-Modell BH iLynx+ DL mit DJI Avinox M2S wurde die Geometrie spürbar in Richtung Vielseitigkeit und Agilität getrimmt:







Lenkwinkel: Wurde von flachen 63,5° auf moderatere 65° angepasst, was ein deutlich direkteres und präziseres Lenkverhalten auf verwinkelten Singletrails garantiert.

Sitzwinkel: Steigt von 77,5° auf steile 78° an, um den Fahrer in eine noch effizientere Position bei langen, steilen Kletterpassagen zu bringen.

Reach & Kettenstreben: Fallen im Vergleich zum Enduro etwas kürzer aus, was dem Bike ein spritziges, reaktionsfreudiges Handling verleiht, ohne dass es bei hohem Tempo an Laufruhe einbüßen soll.

Breite Modellpalette ab 3.899 Euro

Der spanische Hersteller bietet mit dem iLynx+ DL Trail eine breit aufgestellte Modellreihe mit unterschiedlichen Rahmenausführungen und Ausstattungsvarianten an. Neben den beiden Top-Vollcarbon-Modellen (8.8 und 8.7) gibt es mit dem iLynx+ DL Trail 8.6 eine Hybrid-Variante mit Carbon-Hauptrahmen und Aluminium-Hinterbau. Abgerundet wird das Portfolio durch drei reine Aluminium-Varianten, deren Schweißnähte so perfekt verarbeitet sind, dass sie optisch kaum von den Carbon-Geschwistern zu unterscheiden sind.

Die Preisliste der neuen Trail-Familie startet bei attraktiven 3.899 Euro. Die High-End-Modelle lassen sich zudem über das BH Bikes Unique-Programm farblich und ausstattungstechnisch individuell anpassen.

Web: www.bhbikes.com