Produktnews: Mit den neuen E-ASX Modellen hebt Ghost seine E-Mountainbikes auf ein neues Level – sowohl technisch als auch optisch. Die Modellreihe 2025 bringt frischen Wind in die Welt der E-MTBs: Mit neu entwickeltem Rahmen, bewährter Bosch-Technologie und einem klaren Fokus auf Vielseitigkeit und Performance setzt Ghost ein starkes Statement.

Das neue Ghost E-ASX vereint eine moderne Rahmengeometrie mit einem robusten Aluminiumrahmen und bietet dadurch eine ideale Kombination aus geringem Gewicht und hoher Steifigkeit. Dank der progressiven Kinematik stehen an der Front bis zu 160 mm und am Heck bis zu 150 mm Federweg zur Verfügung – das sorgt für exzellente Traktion und hohen Fahrkomfort auch in anspruchsvollem Gelände. Neben den vielseitigen High-Modellen gehören zur Serie auch die dynamischen Low-Varianten mit 140 mm Federweg vorne und 130 mm hinten. Diese verbinden die Vorzüge eines E-Mountainbikes mit der Zugänglichkeit eines Easy-Access-Rahmens. Die EQ-Modelle sind darüber hinaus mit Schutzblechen, Gepäckträger, Beleuchtung und Seitenständer ausgestattet – ideal für ausgedehnte Touren, tägliche Pendelstrecken oder fordernde Alltagsabenteuer.

Dank eines zulässigen Gesamtgewicht von 150 Kilo eignet sich das Ghost E-ASX hervorragend für vielseitige Outdoor-Abenteuer. Besonders das E-ASX EQ ist ein zuverlässiger Begleiter für alle, die ihr Equipment sicher in entlegene Regionen transportieren möchten. Die integrierte absenkbare Sattelstütze (Dropper Post) erlaubt eine schnelle Anpassung der Sitzhöhe und gewährleistet so optimale Kontrolle bei wechselndem Terrain. In den Topmodellen sorgt zudem das Bosch ABS-System dafür, dass das Vorderrad beim Bremsen nicht blockiert – ideal für mehr Sicherheit und Kontrolle auf steilen oder rutschigen Untergründen.

Technologie: Bosch Performance CX und smarte Features

In sämtlichen Modellen der Ghost E-ASX Reihe kommt der aktuelle Bosch Performance CX Motor zum Einsatz, der mit einem Drehmoment von 85 Nm auch in steilem Gelände und auf technischen Trails für eine kraftvolle Unterstützung sorgt. Der entnehmbare PowerTube-Akku mit 800 Wh Kapazität – bei den Essential-Varianten mit 600 Wh – ist abschließbar und ermöglicht eine große Reichweite, wodurch ausgedehnte Touren ohne häufiges Nachladen möglich sind. Über das Bosch-System können die Unterstützungsmodi individuell konfiguriert werden, um Energieverbrauch und Effizienz optimal an den jeweiligen Einsatzbereich anzupassen.

Ghost E-ASX Mountainbikes 2025 – Modelle im Überblick

High (160/150 mm) High EQ (150/140 mm) Low (140/130 mm) Low EQ (140/130 mm) Ghost E-ASX ABS Mullet Mullet 27,5" 27,5" Ghost E-ASX ABS Advanced Mullet - 27,5" - Ghost E-ASX ABS Universal Mullet Mullet - 27,5" Ghost E-ASX ABS Essential Mullet Mullet - 27,5"

E-ASX High: Ausgestattet mit dem Bosch Performance CX Motor, kombiniert mit einem 600 oder 800 Wh Akku. Je nach Ausführung kommt entweder das Bosch Kiox 300 oder Intuvia Display zum Einsatz (gilt für E-ASX Essential High und High EQ). Die Steuerung erfolgt über die LED Remote, das System ist Power More kompatibel. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 150 kg. Die Mullet-Bereifung (29″/27.5″) sorgt für optimale Fahrdynamik. Es sind zwei Varianten mit ABS erhältlich sowie EQ- und non-EQ-Versionen. Die EQ-Version bietet 150 mm Federweg vorne und 140 mm hinten, während die non-EQ-Ausführung mit 160 mm vorne und 150 mm hinten kommt. Eine absenkbare Sattelstütze (Dropper Post) und ein Luftfahrwerk gehören zur Standardausstattung. Zudem ist ein Lichtkabel für eine Frontleuchte bereits vorinstalliert (gilt sowohl für High als auch Low Modelle). Verfügbar in den Größen S, M, L und XL.

E-ASX Low: Auch hier arbeitet der Bosch Performance CX Antrieb in Kombination mit einem 600 oder 800 Wh Akku. Das Bike ist mit dem Bosch Kiox 300 Display und der LED Remote ausgestattet und unterstützt ebenfalls Power More. Das maximale Systemgewicht beträgt 150 kg. Mit seinen 27,5″-Laufrädern richtet sich das Modell an Fahrer*innen, die maximale Wendigkeit schätzen. Zwei ABS-Varianten sowie EQ- und non-EQ-Modelle stehen zur Wahl. Der Federweg beträgt 140 mm vorn und 130 mm hinten. Eine Dropper Post sowie ein Luftfahrwerk sind inklusive. Das Lichtkabel für eine Frontleuchte ist auch hier bereits vorverlegt (gemeinsam mit dem High Modell). Erhältlich in den Rahmengrößen S, M und L.

Preislich liegen die Modelle zwischen 4.499 Euro für die bspw. das E-ASX Essential High Modell zu haben ist und 6.499 Euro für das E-ASX ABS High (EQ).

Mit der neuen E-ASX Linie zeigt GHOST, wie moderne E-Mountainbikes heute aussehen sollten: leistungsstark, smart, flexibel und optisch überzeugend. Wer ein E-MTB für jede Lebenslage sucht – vom Feierabend-Abenteuer bis zur mehrtägigen Alpentour – findet im neuen E-ASX Portfolio garantiert das passende Modell.

WEB: ghost-bikes.com